طبق جدیدترین اخباری که پیرامون شیائومی و محصولات این شرکت منتشر شده، به نظر می‌رسد جانشین گوشی ردمی ۷A که ماه می سال جاری رونمایی شد، قرار است تحت عنوان ردمی ۸A، با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و در تاریخ ۲۵ سپتامبر رونمایی شود.

طبق اعلام شیائومی، گوشی ردمی ۸A از قابلیت بهبود یافته شارژ سریع، طراحی متفاوت‌ و زیباتر و دوربین‌های با کیفیت که امکان ثبت تصاویر حرفه‌ای را به کاربر می‌دهند برخوردار است. همچنین این گوشی در بالای نمایشگر دارای حاشیه‌ای نسبتا زیاد است اما دیگر بخش‌های آن از حاشیه‌های بسیار کمی برخوردار هستند.

شیائومی هنوز اطلاعات بیشتری از این گوشی منتشر نکرده اما به لطف و‌ب‌سایت TENNA، می‌دانیم نمایشگر این گوشی ۶.۲ اینچ بزرگی خواهد داشت و از نوع +HD است. سرعت پردازنده این گوشی ۲ گیگاهرتز بوده و با رم‌هایی به مقدار ۲/۳/۴ گیگابایت و حافظه داخلی ۱۶/۳۲/۶۴ گیگابایت روانه بازار خواهد شد.

در بخش دوربین این گوشی شاهد یک سنسور به بزرگی ۱۲ مگاپیکسل در بخش پشتی و ۸ مگاپیکسل به عنوان دوربین سلفی هستیم که با در نظر گرفتن قیمت و مشخصات این گوشی، قادر به ثبت تصاویر با کیفیتی هستند.

هنوز ۴ روز به زمان عرضه این گوشی زمان باقی مانده و انتظار می‌رود تا آن زمان شیائومی اطلاعات بیشتری از گوشی خود منتشر کند.

