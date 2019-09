مانند میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان، Filip Koroy روز گذشته با مراجعه به اپل استور آیفون ۱۱ پرو خریداری کرد و برخلاف میلیون‌ها نفر، او بارها آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس خود را بلافاصله از ارتفاع‌های مختلف به زمین انداخت.

در این ویدیو شاهد سقوط این دو مدل آیفون از ارتفاع‌های مختلف بر زمین هستیم و این ویدیو ادعای اپل را در مورد دوام بسیار بالای بدنه این دو گوشی ثابت می‌کند. ابتدا شاهد انداختن این دو آیفون ۱۱ پرو از ارتفاع هم‌سطح کمر هستیم که با وجود چند بار افتادن پنل شیشه‌ای آسیبی ندید. سپس این گوشی‌ها را تا هم سطح سر خود بالا می‌برد تا آن‌ها را از این ارتفاع پایین بیندازد که با این کار هم پنل شیشه‌ای هیچکدام از آن‌ها دچار آسیبی نشد و فقط درگاه سیم‌کارت یکی از آن‌ها بیرون آمد.

زمانی که او به بالای نردبان می‌رود تا ارتفاع بالاتری برای سقوط را مورد بررسی قرار دهد، یکی از گوشی‌ها از لحاظ فریم فلزی دچار آسیب شد ولی پنل شیشه‌ای همچنان بدون آسیب باقی ماند. در نهایت، شاهد شکسته شدن پنل پشتی یکی از این آیفون‌ها و شکستگی نمایشگر آیفون دیگر هستیم. او در آخر قابلیت‌هایی مانند فیس آی‌دی را آزمایش کرد که بدون هیچ مشکلی کار خود را انجام داد و دوربین‌ها هم به‌خوبی از پس انجام وظایف خود برآمدند.

Filip Koroy در انتها می‌گوید: «برای شکستن پنل شیشه‌ای، بارها و بارها این گوشی‌ها را به زمین انداختیم» و در ضمن از اپل هم به خاطر ساخت چنین بدنه بادوامی تعریف و تمجید کرد. البته او توصیه می‌کند که همواره برای گوشی‌ها از کیس‌های محافظ استفاده شود. در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: Cult Of Mac

The post تماشا کنید: تست سقوط آیفون ۱۱ پرو برای بررسی مقاومت بدنه appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala