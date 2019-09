یکی از کارکنان وب‌سایت Phonearena تصمیم گرفته کیفیت عکاسی آیفون ۱۱ پرو را در شرایط نوری نامساعد، در حالت شب (Night Mode)، فوق عریض و پرتره مورد بررسی قرار دهد.

او که اجازه دسترسی زودهنگام به آیفون ۱۱ پرو را داشت تصمیم گرفت به سفری دراز به مقصد چین برود تا آیفون ۱۱ پرو در دستان یک عکاس فوق‌العاده حرفه‌ای، محکی جدی بخورد. او در مورد دوربین آیفون ۱۱ پرو و حالت شب آن گفت:

حالت شب در گوشی اپل بسیار جالب است. به این صورت که علاوه بر حل مشکل عکاسی در تاریکی شب، فضای هنری تصویر را نیز حفظ می‌کند. به نمونه‌های ثبت شده که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تیم فنی آیفون ۱۱ پرو برای حالت شب برنامه ویژه‌ای داشتند. نه اینکه صرفا بخواهند عکس در محیطی تاریک را به قدری روشن کنند که به روشنایی روز مانند باشد. به عبارتی حالت تاریکی در گوشی‌های اپل حقیقت آنچه که فضا ارائه می‌دهد (تاریکی) را حفظ کرده و در عین حال می‌خواهد به زیباترین شکل ممکن آن تصویر را ثبت کند. بسیاری از ماها که تجربه عکاسی با آیفون را داریم دیدیم که چگونه گوشی‌هایی چون پیکسل ۳ و هواوی پی ۳۰ در نور کم آیفون‌ها را پشت سر گذاشتند. اما خوشحالیم آیفون ۱۱ پرو با قابلیت جذاب خود این فاصله را از بین برده.

اینطور که از توضیحات برمی‌آید، می‌توان نتیجه گرفت اپل صرفا نخواسته دوربین آن در حالت شب با جذب نور بیشتر، تصاویر ثبت شده را روشن کند. بلکه قصد داشته زیبایی هنری که تاریکی شب به عکس می‌دهد را حفظ کرده و در عین حال تصویر را قابل رویت نیز نگه دارد که نتیجه آن را در تصاویر و نمونه‌های زیر مشاهده می‌کنید.







نمونه‌های فوق عریض و پرتره

عکاسی با لنز فوق عریض در شرایط نوری مساعد بسیار لذت بخش است و من از این بابت خوشحالم. اما کیفیت این تصاویر بستگی به شرایط نوری دارد. برای مثال عکاسی داخل خانه یا بیرون از خانه هنگام غروب با یکدیگر تفاوت‌های محسوسی دارند و بدون فعال بودن حالت شب، ترجیح می‌دهید با دوربین اصلی به ثبت تصاویر بپردازید. هنگامی که اولین بار در مورد چگونگی عملکرد آیفون ۱۱ پرو در ارائه رنگ پوست شنیدم بسیار هیجان زده بودم. همه ما می‌دانستیم که Smart HDR گهگاهی رنگ پوست را به شکل و رنگ عجیبی در می‌آورد و خیلی علاقه‌مند بودم بدانم این مشکل در آیفون ۱۱ پرو حل شده یا نه! خوشبختانه اپل در آیفون ۱۱ از قابلیت جدیدی تحت عنوان Semantic Rendering استفاده می‌کند که برنامه دوربین به کمک آن، پوست، چشم‌ها و دندان را برای حفظ بافت و کنتراست،‌ جداسازی می‌کند. با نگاهی به تصاویر زیر می‌توان دریافت اپل چگونه این قابلیت را به بهترین شکل ممکن اجرا کرده است.

















نظر شما در رابطه با کیفیت عکاسی آیفون ۱۱ پرو چیست؟ آیا این گوشی می‌تواند در بین گوشی‌های قدرتمندی چون گلکسی نوت ۱۰، هواوی پی ۳۰ پرو، میت ۳۰ و پیکسل ۴ حرفی برای گفتن داشته باشد؟

