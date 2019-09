اپل به تازگی از آیفون‌های جدید و سیستم عامل iOS 13 رونمایی کرد و در روزهای آتی شاهد معرفی پیکسل‌های جدید گوگل خواهیم بود. یکی از این شرکت‌ها با تمرکز بر دسترسی آزاد و شخصی سازی‌های متنوع توانسته توجه کاربران را جذب کند و دیگری خط تکاملی ساده و جدید را برای محصولش در نظر گرفته است تا کار کردن با آن ساده‌تر شود. حتما تا الان دریافته‌اید که هر یک از این ویژگی‌ها به کدام شرکت تعلق دارد.

سیستم عامل اندروید گوگل و پیکسل‌هایش به عنوان محصولاتی ساده‌تر و با قابلیت شخصی‌سازی و انعطاف بیشتر نسبت به اکوسیستم گوشی‌های هوشمند اپل شناخته می‌شوند. گوگل برای پیشرفت و موفقیت خود در این حوزه، از استراتژی چندین ساله اپل که منجر به موفقیت کامپیوترها و آیفون‌های این شرکت شده‌است، پیروی می‌کند: «ریسک کردن در پذیرش این فلسفه که کاربران سادگی فناوری‌های رو به رشد را به وجود انتخاب‌های متنوع و قابلیت‌های رنگارنگ ترجیح می‌دهند.»

در ادامه به برررسی مواردی می‌پردازیم که پیروی گوگل از استراتژی اپل را بهتر نمایان می‌سازند:

اندروید ۱۰ با نسخه‌های قبلی کاملا متفاوت است

در ابتدای ماه سپتامبر گوگل از اولین نسخه اندروید ۱۰ رونمایی کرد که دیگر اثری از نام دسرها و شیرینی‌های خوشمزه در آن یافت نمی‌شود و تنها به عدد ۱۰ اکتفا کرده است. اما حذف نام‌ خوشمزه‌های مختلف، تنها قدم گوگل در ساده‌سازی سیستم عامل نبود. مانتین‌ویویی‌ها اندروید ۱۰ را «ساده‌تر، هوشمندتر و مفیدتر» از نسل‌های قبل توصیف می‌کنند و به این مورد اشاره دارند که سیستم ناوبری جدید مبتنی بر ژست‌های حرکتی، امکان جابجایی بین وظایف، به عقب برگشتن و بازگشت به صفحه هوم بدون استفاده از کلیدهای فیزیکی را برای کاربران ساده‌تر کرده است.

گوگل می‌گوید ساده‌تر شدن ناوبری سیستم عامل و سبک‌تر شدن آن برای اجرای اپ‌ها، اولویت‌های او در اندروید ۱۰ بوده‌اند که به‌جای ویژگی‌های حاشیه‌ای و تزئیناتی، آنچه برای کاربران ضروری است را ارائه کند.

گوشی‌های پیکسل سادگی حداکثری را اولویت قرار داده‌اند

یکی از بهترین تجربه‌های کاربری اندروید را می‌توان در گوشی‌های پیکسل تولید گوگل جستجو کرد. این گوشی‌ها به‌جای استفاده از پوسته‌های پر زرق و برق و لایه‌های سنگین نرم افزاری که در محصولات شرکت‌هایی همچون سامسونگ و هواوی و برخی تولید کنندگان دیگر می‌بینیم، از نسخه خالص اندروید استفاده می‌کنند و به‌جای اپلیکیشن‌های شخص ثالث، حضور اپلیکیشن‌های رسمی گوگل مانند گوگل فوتوز، جی‌میل، مپس و … را در آن‌ها شاهد هستیم.

این اقدام گوگل به یک فاکتور مثبت در فروش پیکسل‌ها تبدیل شده است و حتی بعضی کاربرانی که گوشی‌های سایر تولید کنندگان اندرویدی را در اختیار دارند، از اپلیکیشن‌ها و پوسته‌هایی استفاده می‌کنند تا تجربه‌ای شبیه رابط کاربری پیکسل داشته باشند.

بازگشت به استراتژی اپل برای اولین آیفون

همان‌طور که گوگل به سمت ساده‌سازی اندروید و سیر تکامل خطی گوشی‌های پیکسل پیش می‌رود، از سیاست‌های اتخاذ شده توسط اپل در روزهای آغازین ظهور آیفون نیز بهره می‌گیرد.

به‌طور کلی، اپل خیلی زود توانست با معرفی تنها یک محصول که عملکرد بسیار خوبی داشت، خود را به عنوان تولید کننده گوشی‌های هوشمند بشناساند. در مقابل شرکتی مثل نوکیا حضور داشت که بیش از ۱۰۰ مدل تلفن را برای انتخاب ارائه می‌کرد تا به بازار مسلط شود.

اگرچه گوگل امکان استفاده از اندروید را برای سایر شرکت‌ها و گوشی‌های هوشمند نیز فراهم کرده است، اما خودش در بخش نرم افزار از اپل پیروی کرده است. هر نسل از گوشی‌های پیکسل تنها در دو مدل عرضه می‌شود که مدل بزرگ‌تر با پسوند XL معرفی می‌شوند. (البته این شرکت به تازگی از یک محصول ارزان‌تر و با قدرت کمتر به نام پیکسل ۳a رونمایی کرده است.)

عرضه مدل‌های ارزان‌تر و تنوع بیشتر محصولات اپل

در سال‌های گذشته، اپل تعداد آیفون‌ها را در هر نسل افزایش داده است تا قدرت خرید کاربران مختلف را پوشش دهند. این رویه از سال ۲۰۱۳ آغاز شد؛ زمانی که کوپرتینویی‌ها آیفون ۵ اس را به همراه نسخه‌ای ارزان‌تر به نام آیفون ۵C معرفی کردند. چهار سال گذشت و اپل بار دیگر در کنار آیفون X هزار دلاری از آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس رونمایی کرد که قیمت کمتری داشتند. این شرکت سال گذشته نیز علاوه بر آیفون‌های XS و XS مکس، آیفون XR را نیز معرفی کرد که ۷۵۰ دلار قیمت داشت.

در همین زمان، اپل همچنان به فروش نسخه‌های قدیمی‌تر آیفون از طریق وب‌سایت خود اقدام کرد که این روند تا به امروز ادامه داشت. با معرفی خانواده آیفون ۱۱، تعداد آیفون‌های قابل خرید توسط وب‌سایت اپل، (با احتساب نسخه‌های مکس) به ۶ مدل رسیده است.

این تنوع به کاربران اجازه می‌دهد تا با توجه سطح درآمد و نیاز خود، یکی از مدل‌ها را انتخاب کنند. همچنین، این اقدام باعث می‌شود تا اپل در بازارهای بزرگی مانند چین و هند که طیف مختلفی از کاربران را در برمی‌گیرد، فروش موفق‌تری داشته باشد.

iOS و اندروید در سال‌های اخیر بسیاری از ویژگی‌های مهم را از یکدیگر الهام گرفته‌اند

در سال‌های اخیر اپل و گوگل در پلتفرم‌های موبایلی خود از ویژگی‌هایی رونمایی کرده‌اند که پیش از این در سیستم عامل رقیب دیده بودیم. با عرضه iOS 13، می‌بینیم که این سیستم عامل از ویژگی‌های جدید مانند تایپ با استفاده از ژست‌های لمسی برخوردار است؛ امکانی که پیش از این در صفحه کلید گوگل (Gboard) دیده بودیم. همچنین، اپل از یک یادآور مجهز به هوش مصنوعی رونمایی می‌کند که مشابه گوگل اسیستنت عمل خواهد کرد. هر دو سیستم عامل اندروید ۱۰ و iOS 13 به حالت تیره (Dark Mode) مجهز هستند و قابلیت جدید Night Sight آیفون، مشابه یکی از ویژگی‌های دوربین پیکسل ۳ است.

در شرایط فعلی بازار گوشی‌های هوشمند، نمی‌توان گفت که کدام استراتژی به‌طور کامل موثر خواهد بود. به‌ نظر می‌رسد استراتژی اپل در فروش محصولات متنوع با تمرکز بر رده‌های قیمتی مختلف موفق بوده است. تیم کوک، مدیر عامل این شرکت در مراسم معرفی محصولات این شرکت که دو هفته قبل برگزار شده بود، اعلام کرد آیفون XR با قیمت ۷۵۰ دلار توانست محبوب‌ترین آیفون و محبوب‌ترین گوشی هوشمند جهان شود.

اما استراتژی گوگل هم تا به‌ حال به‌خوبی پاسخ داده و این شرکت در گزارش ماه جولای خود به این نکته اشاره کرد که فروش پیکسل نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

