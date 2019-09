ویدیوی تست مقاومت گلکسی فولد سامسونگ در برابر خط و خش

سامسونگ بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان، تصمیم به عرضه رسمی گلکسی فولد گرفت که گفته می‌شود تمام نقص‌های سری قبل آن به طور قابل توجهی پوشش داده شده است. روز گذشته اما زک نلسون، که با نام JerryRigEverything در یوتیوب شناخته می‌شود، تصمیم به تست مقاومت این گوشی پر سرو صدا گرفته که در ادامه ویدیوی مربوط به آن را خواهیم دید.

نمایشگر ۴.۶ اینچی بیرونی گلکسی فولد، با فشار سطح شش دچار خراشیدگی سطحی و در فشار سطح هفت خط و خش عمیق‌تری برداشت که تقریبا با دیگر گوشی‌ها برابر است. اما نمایشگر اصلی پلیمری که ۷.۳ اینچ دارد، حتی نتوانست در برابر فشار سطح دو از خود مقاومت نشان دهد! لایه پلاستیکی جلوی نمایشگر حتی با کشیدن ناخن نیز دچار آسیب دیدگی شد!

در ضمن در قسمت لولاها همچنان شاهد ورود گرد و غبار به درون گوشی هستیم که یعنی کاربر در صورت خرید گلکسی فولد، باید حدالامکان گوشی ۱۹۸۰ دلاری خود را از ورود آب و گرد و غبار حفظ کند. بعد از تست مقاومت در برابر گرد و غبار، نمایشگر گلکسی فولد دچار آسیب‌دیدگی شد و گهگاهی هیچ پاسخی به لمس‌ها نمی‌داد.

کلید‌ها، لولاها و قسمت کناری گوشی از فلز ساخته شده اما در بخش پشتی سامسونگ ترجیح داده مانند اکثر گوشی‌های بالارده خود، از شیشه با کیفیت استفاده کند که مقاومت خوبی در برابر خط و خش از خود نشان داد.

نکته جالب در مورد نمایشگر نحیف این گوشی، مقاومت آن در برابر آتش بود که حتی بعد از چندین بار سعی نیز مشکلی برای لایه پلاستیکی آن بوجود نیامد. همچنین نمایشگر بیرونی گوشی نیز به خوبی توانست در برابر گرما مقاومت کند.

عجیب‌ترین تست در این گوشی، آخرین تست آن بود. جایی که زک سعی کرد گوشی را در جهت مخالف خم کند. به طرز شگفت‌انگیزی، گلکسی فولد در این بخش توانست به خوبی از خود مقاومت نشان دهد، ولی یک سری ترک در قسمت خطوط آنتن دیده شد.

منبع:‌ gsmarena

منبع متن: digikala