درحالیکه گوشی‌های آیفون ۱۱ مدت زمان زیادی نیست که منتشر شده‌اند، اما آماری که از پیش فروش این گوشی‌ها به ثبت رسیده نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد آیفون ۱۱ با اختلاف کمی محبوب‌ترین گوشی در بین دو مدل دیگر باشد.

بر کسی پوشیده نیست که اپل در حال حاضر در بخش گوشی‌های هوشمند در شرایط عالی قرار ندارد و افت فروش آیفون‌های سری ۱۰ در سراسر جهان مهر تاییدی است بر این وضعیت نابسامان! اپل با تولید آیفون‌های سری ۱۱ سعی کرده با بهبود اندک وضعیت باتری، افزایش تعداد و کیفیت دوربین‌ها، افزایش قدرت پردازنده و مواردی از این دست، به شرایط ایده‌آل خود بازگردد.

شروع غافلگیرکننده آیفون‌ ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس

مینگ چی کو، تحلیل‌گر مشهور اپل، که به عنوان قابل اعتمادترین منبع خبرهای منتشر شده پیرامون محصولات اپل شناخته می‌شود، در ابتدا پیش‌بینی کرد تا پایان سال ۲۰۱۹، اپل می‌تواند ۶۵ تا ۷۰ میلیون دستگاه آیفون جدید را به فروش برساند. اما با توجه به استقبال خوب کاربران آمریکایی از دو مدل پرو و تقاضای مثال‌زدنی کاربران چینی برای آیفون ۱۱، این پیش‌بینی به رقم ۷۵ میلیون نیز رسید. کو معتقد بود سیاست خوب اپل در قبال قیمت آیفون ۱۱ باعث شده در حالیکه آیفون‌های ۷، ۶ و ۶S از iOS 13 پشتیبانی می‌کنند، کاربران این گوشی‌ها به خرید آن وسوسه شوند.

در حال حاضر آیفون ۱۱ با در اختیار داشتن ۴۵ درصد از آمار فروش بین ۲ گوشی دیگر در صدر قرار دارد. این یعنی آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس ۵۵ درصد از سهم فروش را در اختیار دارند که از این حیث بالاتر از آیفون XS و آیفون XS مکس قرار می‌گیرند!

خبر خوب برای گوشی‌های ارزان قیمت اپل

دور از انتظار نخواهد بود اگر پیش‌بینی کنیم آیفون ۱۱ همانند آیفون XR فروش خوبی را تجربه کند و حتی به پر فروش‌ترین گوشی دنیا در چند ماه باقی مانده از سال ۲۰۱۹ تبدیل شود. اگر آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس نیز، در دراز مدت با همین سرعت به فروش برسند، می‌توان گفت این گوشی‌ها به راحتی آیفون‌ها سری XS را پشت سر خواهند گذاشت و سود خوبی برای اپل بدست خواهند آورد.

دلیل این امر هم این است که معمولا گوشی‌های گران‌قیمت، سود بیشتری را همراه خواهند داشت. بنابراین با توجه به تقاضای زیاد برای آیفون ۱۱ پرو، می‌توان پیش‌بینی کرد این گوشی‌ بیش از حد انتظار به فروش برسند و سود خوبی را برای اپل بدست آورند.

البته آیفون‌ها در حال حاضر یک روز است که به صورت رسمی برای فروش در دسترس قرار گرفته‌اند و لذا صحبت در مورد آینده آن‌ها کمی زود است. آمار به ثبت رسیده تنها پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران با تجربه با توجه به آمار پیش‌فروش آیفون‌ها بوده و ممکن است در ادامه و با معرفی برخی گوشی‌های دیگر تحت تاثیر قرار گیرد.

