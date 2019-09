با معرفی آیفون‌های سری ۱۱ و دوربین‌های دو و سه‌گانه جذابشان، بازار مقایسه دوربین‌ برترین گوشی‌های پرچم‌دار حسابی داغ شده است. البته وقتی صحبت از دوربین گوشی‌های جدید اپل می‌شود، ذهنمان به سمت آیفون ۱۱ پرو و برادر بزرگترش می‌رود که از سه دوربین عریض، فوق عریض و تله‌فوتو بهره می‌برند.

از آن‌جایی که صحبت‌های زیادی در مورد آیفون‌های سری ۱۱ و قابلیت‌های زیاد آن‌ها شده و اتفاقا اپل نیز مانور زیادری روی بخش دوربین این گوشی‌ها داده، وب‌سایت Phonearena تصمیم گرفت تصاویری را با دوربین گوشی‌های آیفون ۱۱ پرو، گلکسی نوت ۱۰ پلاس و گوگل پیکسل ۳ ثبت کند تا ببیند آیا آیفون ۱۱ پرو می‌تواند برخلاف آیفون XS مکس، پیروز این مقایسه باشد یا خیر.

در ابتدا به مقایسه دوربین‌های گوشی‌ آیفون ۱۱ پرو و نوت ۱۰ پلاس می‌پردازیم. در این مقایسه، هر سه دوربین آیفون ۱۱ پرو (عریض، فوق عریض و تله‌فوتو)، با گلکسی نوت ۱۰ پلاس مورد بررسی قرار گرفت و از آن‌جایی که پیکسل ۳ تنها یک دوربین دارد، در این مقایسه قرار نمی‌گیرد.

جنگ دوربین‌های عریض، فوق عریض و تله‌فوتو

در تصاویر بالا که هر سه دوربین مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نتیجه تقریبا یکسان است و مشکل خواهد بود برنده‌ای بین دو گوشی قدرتمند نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو انتخاب کنیم. رنگ‌ها در دوربین هر دو گوشی بسیار زنده و با طراوت هستند اما اگر بخواهیم فرقی بین آن‌ها پیدا کنیم، باید در جزئیات موجود در تصاویر آن را جستجو کرد. برای درک بهتر این موضوع، تصویر برش شده‌ای از عکس فوق عریض هر دو گوشی را مشاهده کنید تا ببینید چطور آیفون جزئیات بیشتری را به تصویر کشیده است.

در تصویر زیر می‌توانید مقایسه عکس‌های برش‌داده هر سه گوشی را در حالت عریض با یکدیگر مقایسه کنید.

به ترتیب از راست به چپ، گلکسی نوت ۱۰ پلاس، پیکسل ۳، آیفون ۱۱ پرو

با نگاهی به تصاویر بالا، می‌توان به خوبی دریافت که آیفون ۱۱ پرو قادر است در نزدیکی ساعت، جزئیات بیشتری را به نمایش بگذارد. این در حالی است که نوت ۱۰ پلاس تقریبا آن قسمت را محو کرده و پیکسل ۳ هم به زیبایی آن قسمت را به تصویر کشید. اما با نگاهی به تصویر ثبت شده توسط پیکسل می‌توان یافت که این گوشی تصویر زیر درخت را به خوبی ثبت نکرده و لذا آن قسمت در مقایسه با دو گوشی دیگر، بسیار تاریک است. بنابراین امتیاز این بخش به این صورت خواهد بود!

امتیاز گوشی ۸ آیفون ۱۱ پرو ۷ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۶ پیکسل ۳

نمای شهر

حال تصویر برش‌داده شده در هر سه گوشی را مشاهده می‌کنیم.

در این بخش، دوربین‌های اصلی هر سه گوشی مورد بررسی قرار داده شدند که فرق بین آن‌ها اگرچه زیاد نیست، اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت! با نگاهی به تصویر می‌توان دریافت نماینده گوگل تصاویر را کمی غیرواقعی ثبت کرده است. کنتراست تصویر بسیار بالا و اغراق در رنگ‌ سوژه‌ها باعث شده تصویر ثبت شده توسط این گوشی مانند تصاویر ویرایش شده به نظر برسد!

در طرف مقابل اما هم آیفون و هم نوت ۱۰ پلاس تصاویری با رنگ ملایم‌تر و واقعی‌تر ثبت کردند. اگرچه هر دو گوشی در ثبت این تصویر بسیار خوب عمل کردند، اما گلکسی نوت ۱۰ پلاس در نمایش آسمان عملکرد بهتری از خود نشان داد و لذا با اختلاف بسیار کمی، برنده این بخش به حساب می آید.

امتیاز گوشی ۷.۷ آیفون ۱۱ پرو ۸ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۷ پیکسل ۳

مجسمه

حال تصویر برش‌داده شده در هر سه گوشی را مشاهده می‌کنیم.

به ترتیب از راست به چپ، پیکسل ۳، گلکسی نوت ۱۰ پلاس، آیفون ۱۱ پرو

در این تصویر نیز همانند تصویر قبل، پیکسل ۳ نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و رنگ‌ها را به نسبت دو رقیب خود سردتر به نمایش گذاشت. همین مورد نیز باعث شده این گوشی در نقاط تاریک نتواند جزئیات زیادی را به نمایش بگذارد.

بسیار سخت خواهد بود اگر بخواهیم بین آیفون ۱۱ پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس یکی را به عنوان برنده انتخاب کنیم اما اگر این مقایسه برنده‌ای داشته باشد، شاید آیفون ۱۱ پرو بخاطر نمایش جزئیات بیشتر برنده باشد، اما اختلاف آن با گوشی نوت ۱۰ پلاس کاملا نامحسوس است.

امتیاز گوشی ۸ آیفون ۱۱ پرو ۷.۷ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۷ پیکسل ۳

بیشتر بخوانید: مقایسه دوربین نوت ۱۰ پلاس با P30 Pro، پیکسل ۳ و آیفون XS مکس در نور کم

سلفی شماره ۱

دوربین‌های سلفی بخش جدا نشدنی گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آیند و در بین بسیاری از کاربران، از محبوبیت و کاربرد بسیار بالایی نیز برخوردارند. لذا مقایسه کیفیت آن هم برای علاقه‌مندان به این دوربین جالب خواهد بود.

برخلاف تصاویر قبل، گلکسی نوت ۱۰ پلاس نتوانست در این بخش پیروز باشد و با اختلاف فاحشی، از دور رقابت کنار رفت. پیکسل ۳ و آیفون ۱۱ پرو هر دو تصاویر بسیار زیبا و با کیفیتی را ثبت کردند. رنگ پوست کاملا طبیعی است و به طور کلی جزئیات در هر دو تصویر به خوبی حفظ شده است. اما همانند مقایسه‌های بالا، در این بخش نیز باید یک برنده داشته باشیم که آن هم با اختلاف کمی نسبت به نماینده اپل، پیکسل ۳ خواهد بود.

امتیاز گوشی ۷ آیفون ۱۱ پرو ۵.۵ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۷.۵ پیکسل ۳

سلفی شماره ۲

سلفی شماره دو در شرایطی گرفته شد که پس زمینه عکاسی به شدت روشن بود و از تصاویر می‌توان به خوبی دریافت که سلفی در شرایطی که نور شدیدی در پس زمینه تصویر وجود داشته باشد چقدر سخت‌تر خواهد بود.

جالب اینجاست که دوربین سلفی آیفون در این شرایط نوری، به بدترین شکل ممکن عکاسی کرده! به عبارتی آیفون در ثبت این تصویر کاملا ناامید کننده ظاهر شد!

در پیکسل ۳ اما تصویر به گونه‌ای اغراق آمیز شده که گویا افکت‌های خاصی به آن افزوده شده است. اما منصفانه به تصویر نگاه کنیم می‌بینیم که بسیاری از جزئیات در پس زمینه عکس قابل رویت است و رنگ پوست نیز به خوبی و کاملا طبیعی به ثبت رسیده.

با این اوصاف، برنده این بخش با اختلاف کمی نسبت به نماینده گوگل، گلکسی نوت ۱۰ پلاس خواهد بود که هم رنگ پوست، هم تصاویر پس زمینه و هم به طور کلی تمام جزئیات موجود در آن به نسبت دو گوشی دیگر، طبیعی‌تر ثبت شده. به عبارتی گلکسی نوت ۱۰ پلاس توانست تعادل خوبی بین تصویر و واقعیت ایجاد کند.

امتیاز گوشی ۴.۵ آیفون ۱۱ پرو ۷.۵ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۵.۵ پیکسل ۳

امتیازات داده شده به این گوشی‌ها بعد از بررسی‌های صورت گرفته توسط وب‌سایت Phonearena انجام شده و لذا نظرات کاربران می‌تواند با آنچه که در این جدول‌ها ثبت شده متفاوت باشد.

امتیاز کلی این گوشی‌ها در این مقایسه به صورت زیر است.

امتیاز گوشی ۳۵.۲ آیفون ۱۱ پرو ۳۵.۷ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۳۳ پیکسل ۳

با نگاهی به امتیازات کل این گوشی‌ها، می‌توان دریافت که فاصله موجود بین آن‌ها بسیار کم است و لذا همه آن‌ها کیفیت بی‌نظیری را در بخش دوربین از خود به نمایش خواهند گذاشت و از این بابت جای نگرانی نخواهد بود. البته باید این نکته را هم ذکر کنیم که مقایسه صورت گرفته تنها بخش کوچکی از توانایی‌های این سه گوشی در عکاسی بود و لذا با این نمرات نمی‌توان عملکرد کلی آن‌ها در این بخش را قضاوت کرد. در روزهای آتی مقایسه‌های بیشتری از دوربین این گوشی‌ها قرار داده خواهد شد.

منبع:‌ phonearena

