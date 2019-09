مرز بین گوشی‌های گلکسی اس و گلکسی نوت سامسونگ مرتبا محوتر از گذشته می‌شود. روزی روزگاری گوشی‌های گلکسی نوت از لحاظ ویژگی‌هایی مانند طراحی، اندازه نمایشگر، دوربین‌ها و البته مشخصه‌های بهره‌وری نسبت به گلکسی اس تفاوت‌های زیادی داشتند. اما حالا، به غیر از زمان متفاوت برای عرضه و البته قلم S-Pen، بین این دو سری گوشی تفاوت چندانی دیده نمی‌شود و به‌عنوان مثال می‌توانیم به گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ اشاره کنیم.

اگر در بین گوشی‌های اندرویدی به دنبال گوشی‌های غول‌آسا هستید، گلکسی اس ۱۰ پلاس و نوت ۱۰ پلاس هر دو انتخاب‌های فوق‌العاده‌ای هستند. این دو از لحاظ اندازه نمایشگر، ویژگی‌های دوربین، تراشه، حافظه رم، حافظه داخلی و دیگر موارد تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. به همین خاطر عرضه چنین گوشی‌هایی از طرف سامسونگ این سوال را ایجاد می‌کند که چه آینده‌ای در انتظار پرچم‌داران سامسونگ است؟

یک شایعه: رویکرد جدید در قبال پرچم‌داران گلکسی

از حدود ۲ سال قبل، انتشار شایعات مربوط به کنار گذاشتن گوشی‌های گلکسی نوت از طرف سامسونگ آغاز شده است. اما همانطور که می‌دانید، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده که بخشی از آن، احتمالا به این موضوع برمی‌گردد که سامسونگ دو بار در سال با معرفی دو نسل پرچم‌دار می‌تواند توجهات زیادی را جلب کند.

سامسونگ هر ۶ ماه یک بار یک نسل جدید پرچم‌دار خود را معرفی می‌کند و در این بین شاهد معرفی تعداد زیادی از گوشی‌های میان‌رده تا پایین‌رده مانند گوشی‌های گلکسی A و گلکسی M هستیم. این رویکرد به سامسونگ اجازه می‌دهد که در تمام طول سال در سرخط خبرها قرار داشته باشد.

با این حال، «ایوان بلس» (Evan Blass) که یکی از مشهورترین افشاگران صنعت گوشی‌های هوشمند است، اخیرا چند توییت را منتشر کرده که به نظر می‌رسد سامسونگ سرانجام می‌خواهد گوشی‌های گلکسی اس و گلکسی نوت را ادغام کند. «بلس» در رابطه با این شایعه به یک «منبع معتبر» ارجاع داده که گفته سامسونگ مشغول بررسی آینده برندینگ گوشی‌های گلکسی و حذف مرز بین گوشی‌های گلکسی اس و نوت است. یکی از احتمالاتی هم که مطرح شده این است که در سال ۲۰۲۰ به جای عرضه گلکسی اس ۱۱ احتمالا شاهد معرفی گلکسی وان خواهیم بود.

اگر گوشی‌های گلکسی اس و گلکسی نوت از این به بعد قرار است به گلکسی وان تبدیل شوند، پس سامسونگ برای پرچم‌دار ثانوی چه کار می‌کند؟ منبع «ایوان بلس» به او گفته که سامسونگ در حال بررسی امکان عرضه جانشین گلکسی فولد به‌عنوان چنین پرچم‌داری در نیمه دوم سال است. اگر این استراتژی واقعا حقیقت داشته باشد، سامسونگ برای عملی کردن آن چه رویکردی را اتخاذ می‌کند؟

فرمول گلکسی A

تغییر برند سری گلکسی اس و نوت باعث می‌شود که شناخت برند این محصولات که طی سال‌های زیادی به دست آمده، از دست برود. در سرتاسر جهان، میلیون‌ها کاربر با این پرچم‌داران و نام آن‌ها آشنا هستند ولی سامسونگ هم در زمینه تغییر برند گوشی‌های خود از تجربیاتی بهره می‌برد.

زمانی که سامسونگ تصمیم گرفت گوشی‌های سری گلکسی A و گلکسی J را ادغام کند، سامسونگ رویکرد عاقلانه‌ای اتخاذ کرد و با این کار جذابیت گلکسی A افزایش یافت و گوشی‌های گلکسی J که گران‌قیمت بودند و ویژگی قابل توجهی نداشتند، کنار رفتند. به‌عنوان مثال، می‌توانیم به گلکسی A90 5G اشاره کنیم که یک پرچم‌دار ارزان‌تر از گلکسی اس ۱۰ است و در عین حال از همان تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ بهره می‌برد.

اگرچه فروش گوشی‌های سامسونگ نسبت به سال گذشته ۴۱.۵ درصد کاهش یافته، اما گوشی‌های گلکسی A فروش قابل توجهی داشته‌اند و این کاهش آمار بیش از هر چیزی به فروش پایین‌تر از حد انتظار گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ برمی‌گردد. آیا سامسونگ مانند گوشی‌های گلکسی A، با ادغام سری گلکسی اس و نوت می‌تواند پرچم‌داران خود را موفق‌تر کند و فروش آن‌ها را افزایش بدهد؟

آیا زمان ریبوت پرچم‌داران گلکسی فر رسیده؟

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، شایعات مربوط به ادغام گوشی‌های گلکسی نوت و اس از حدود دو سال قبل آغاز شده است. شاید به همین خاطر، سامسونگ تصمیم گرفته که دیگر برای گلکسی نوت ویژگی‌های شاخص چندانی ارائه نکند و کمتر هزینه کند تا روزبه‌روز این دو سری پرچم‌دار شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا کنند.

واقعیت بازار گوشی‌های هوشمند این است که فروش این گجت‌ها دیگر مانند گذشته نیست. به همین خاطر سامسونگ به جای اینکه هر سال دو سری پرچم‌دار کاملا متفاوت را روانه‌ی بازار کند، می‌تواند بودجه‌ی خود را برای خلق گوشی‌های تاشو صرف کند که پتانسیل زیادی برای جذب کاربران طرفدار گوشی‌های پرچم‌دار دارند.

در مورد این که چنین رویکردی موفقیت‌آمیز است یا نه، هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت نظر بدهیم. اما ادغام دو سری پرچم‌دار گلکسی با توجه به وضعیت فعلی آن‌ها، یک تصمیم کاملا منطقی محسوب می‌شود. البته امیدواریم در محصول نهایی قلم S Pen حفظ شود.

عرضه نسل جدید گلکسی فولد به صورت سالانه؛ تصمیمی هوشمندانه یا غیرمنطقی؟

گلکسی فولد یک گوشی ۱۹۸۰ دلاری است که بعد از پشت سر گذاشتن حاشیه‌های مختلف به‌تازگی روانه‌ی بازار شده و به همین خاطر هنوز در مورد موفقیت آن نمی‌توانیم صحبت کنیم. سامسونگ هم قبل از اینکه تصمیم بگیرد به‌صورت سالانه نسل جدید این گوشی را روانه‌ی بازار کند، باید جوانب زیادی را در نظر بگیرد.

«ایوان بلس» در یکی از توییت‌های خود خاطرنشان کرده سامسونگ با این فرض که عملکرد و فروش گلکسی فولد مطابق انتظارات خواهد بود، به‌روزرسانی سالانه آن را مدنظر قرار می‌دهند. در بخش دیگری از این توییت‌ها آمده که مدیران سامسونگ امیدوارند نسل جدید گلکسی فولد بتواند جای خالی گلکسی نوت را در نیمه دوم سال پر کند. اما فعلا این تصمیم احتمالی است و هنوز چیزی نهایی نشده است.

گلکسی فولد از لحاظ بهره‌وری یک جانشین ایدئال برای گلکسی نوت است که هم می‌تواند به‌عنوان گوشی و هم به‌عنوان تبلت پاسخگوی نیاز کاربران حرفه‌ای باشد. با این حال، تردید سامسونگ در مورد قرار دادن این گوشی به جای گلکسی نوت احتمالا به این موضوع برمی‌گردد که قیمت گوشی‌های تاشو به این زودی‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا نمی‌کنند.

قیمت گلکسی فولد باعث شده که این گوشی در دسته گوشی‌های ورای پرچم‌دار طبقه‌بندی شود و به همین خاطر اگرچه شاید بتواند توجه کاربران ثروتمند خوره تکنولوژی را جلب کند، ولی تا آینده نزدیک نمی‌تواند مورد توجه کاربران معمولی قرار بگیرد و به همین خاطر، فعلا برای عرضه سالانه چنین گوشی گران‌قیمتی زود است. در هر صورت باید ببینیم که با عرضه گسترده گوشی‌های تاشو، کاربران چه واکنشی نشان می‌دهند و شاید سامسونگ تا زمانی که از موفقیت گوشی‌های تاشو اطمینان حاصل نکند، تصمیم مربوط به ادغام پرچم‌داران خود را به تاخیر بیندازد.

برخورد گوشی‌های گلکسی

تصمیم سامسونگ هرچه که باشد، این موضوع در آینده بازار گوشی‌های هوشمند تأثیرگذار خواهد بود و شاید دیگر برندها هم به این تصمیم سامسونگ واکنش نشان بدهند.

اگرچه معرفی یک برند جدید کار سخت و هزینه‌بری است، اما با توجه به بودجه‌های هنگفت بخش بازاریابی سامسونگ، این شرکت از پس انجام این کار هم برمی‌آید. علاوه بر این، عموم کاربران با برند گلکسی به خوبی آشنا هستند و سامسونگ هم قصد ندارد به این زودی‌ها عنوان گلکسی را کنار بگذارد.

در نهایت سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت ادغام پرچم‌داران سامسونگ، این شرکت برای نیمه دوم سال چه پرچم‌داری را معرفی می‌کند؟ زیرا اگرچه گلکسی فولد گوشی جذابی است، ولی در نهایت کمتر کسی می‌تواند آن را خریداری کند.

شما چه فکر می‌کنید؟ آیا زمان تغییر استراتژی سامسونگ فرا رسیده یا اینکه این شرکت باید همچنان به عرضه گوشی‌های گلکسی اس و نوت ادامه دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

The post آیا ادغام گوشی‌های گلکسی اس و نوت سامسونگ عاقلانه است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala