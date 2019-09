پس از معرفی آیفون‌های جدید و همچنین پرچم‌داران سامسونگ و هواوی، اکنون پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال مورد انتظارترین پرچم‌دارانی هستند که طبق تایید گوگل، در روز ۱۵ اکتبر رونمایی خواهند شد.

با توجه به اخبار و شایعاتی که تا به‌‌ حال منتشر شده‌اند، انتظار داریم ویژگی‌هایی جدیدی را در پرچم‌داران آتی گوگل شاهد باشیم که از جمله آن‌ها می‌توان به نمایشگری با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز اشاره کرد. استفاده از این صفحه نمایش باعث می‌شود تا انیمیشن‌های مربوط به رابط کاربری یا بازی‌ها روان‌تر و سریع‌تر اجرا شوند. علاوه بر نمایشگر ۹۰ هرتزی، گوگل ویژگی جدیدی به نام Motion Sense را به خانواده پیکسل ۴ اضافه کرده است که با استفاده از چیپ مبتنی بر رادار Soli، امکان کنترل گوشی با حرکات دست را فراهم می‌کند. در حال حاضر مطمئن نیستیم که ویژگی Motion Sense گوگل مشابه با Air Motion ال‌جی جی ۸ است یا خیر، اما احتمال می‌دهیم کارکردی مشابه داشته باشد.

از ویژگی‌های دیگر پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال، Night Sight 2.0 است؛ نسخه بهبود یافته قابلیت عکاسی در نور کم که پیش از این در نسل‌های قبلی دیده بودیم و حال گفته می‌شود که به لطف نسخه دوم آن، می‌توان با خانواده پیکسل ۴ تصاویر نجومی ثبت کرد. بنابراین انتظار داریم رقابت جذابی را بین عکس‌های ثبت شده با پرچم‌داران گوگل و خانواده میت ۳۰ هواوی شاهد باشیم؛ زیرا یکی از مانورهای تبلیغاتی چینی‌ها در مراسم رونمایی از نسل جدید خانواده میت، ویژگی عکاسی در نور کم بود که تصاویری خیره کننده از دوربین میت ۳۰ پرو در عکاسی از آسمان شب را به نمایش گذاشتند.

همچنین، پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال به سیستم تشخیص چهره جدیدی مجهز می‌شوند که با استفاده از تصویربرداری سه بعدی از صورت، کارکردی مشابه با Face ID اپل را ارائه می‌کنند.

امسال گوگل بسیاری از ویژگی‌های پرچم‌دارانش را با ارسال توییت‌‌ها و پست‌هایی در بلاگش و یا با انتشار ویدیو فاش کرده است. چند روز قبل نیز این شرکت در میدان تایمز نیویورک تیزری از نسخه نارنجی پیکسل ۴ را به نمایش گذاشت.

پیش از این، تصاویر و اطلاعات افشا شده از انتخاب رنگ‌های متفاوتی برای پیکسل‌های جدید حکایت داشتند، اما ۹to5Google در گزارش خود، با اتکا به چند منبع موثق، اعلام کرد که رنگ‌های رسمی گوگل برای خانواده پیکسل ۴ شامل «فقط مشکی»، «به‌وضوح سفید» و «اوه خیلی نارنجی» است. یکی از منابع دیگر می‌گوید قاب‌های رسمی پیکسل ۴ در رنگ‌های آبی، گچی، مشکی و نارنجی تولید خواهند شد. سیاست‌های نام‌گذاری نسخه‌های مختلف پیکسل در سال‌های اخیر کمی عجیب و غریب بوده است و حتی اگر ترجمه آن‌ها را در نظر نگیریم و به اصل نام‌ها در زبان انگلیسی بنگریم، تصور می‌کنیم این نام‌ها توصیف یک کودک است یا فردی برای شوخی آن‌ها را این‌طور خطاب می‌کند.

هر دو مدل پیکسل به اسنپ دراگون ۸۵۵ مجهز خواهند شد و ظاهرا امیدها به استفاده از نسخه اورکلاک شده این چیپ که اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس نام داشت، کم‌رنگ شده است. البته تفاوت این دو چیپ شاید برای کاربران عادی چندان محسوس نباشد، اما اگر گیمر حرفه‌ای باشید، بهبود ۱۵ درصدی پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۴۰ در اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس به کمک شما می‌آید تا تجربه بهتری در اجرای بازی‌ها داشته باشید.

برای اولین بار، گوگل استفاده از رم ۴ گیگابایتی را کنار گذاشته و در نسل جدید از ۶ گیگابایت رم به همراه ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی استفاده خواهد کرد. طبق اطلاعات اعلام شده، پیکسل ۴ به باتری ۲۸۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز می‌شود و ظرفیت باتری پیکسل ۴ ایکس ال ۳۷۰۰ میلی آمپر ساعت خواهد بود.

نمایشگر پیکسل ۴ با ابعاد ۵.۷ اینچ از پنل AMOLED با رزولوشن ۲۲۸۰ × ۱۰۸۰ بهره می‌گیرد و نسبت تصویر آن ۱۹:۹ خواهد بود. نمایشگر ۶.۳ اینچی پیکسل ۴ ایکس ال نیز از پنل AMOLED استفاده می‌کند که رزولوشن آن معادل ۳۰۴۰ × ۱۴۴۰ و نسبت تصویر آن ۱۹:۹ خواهد بود.

ماژول مربعی شکل دوربین اصلی در قاب پشتی پیکسل ۴ میزبان دو سنسور خواهد بود که شاتر اصلی آن از یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی بهره‌مند است و با دوربین ثانویه ۱۶ مگاپیکسلی تله‌فوتو همراه است که زوم ۵ برابری دارد. گفته می‌شود سیستم دوربین پرچم‌دار بزرگ‌تر علاوه بر این دو سنسور، به یک سنسور طیف نگار نیز مجهز می‌شود که می‌تواند تصاویری را در طیف‌های فرا بنفش، فروسرخ و اشعه ایکس ثبت کند که به صورت عادی با چشم قابل مشاهده نیستند.

طبق گزارش‌ها، گوگل در سال جاری تعداد ۸ تا ۱۰ میلیون دستگاه از این گوشی‌ها را تولید می‌کند که دو برابر نسخه‌های سال قبل است. در سال ۲۰۱۸، این شرکت حدود ۴.۷ میلیون دستگاه پیکسل به‌ فروش رساند که ۷۰ درصد آن‌ها سهم بازار آمریکا بودند و نسخه‌های پیکسل ۳ ایکس ال و پیکسل ۳a نسبت به پیکسل ۳ طرفداران بیشتری داشتند. همین محبوبیت باعث شد تا برند پیکسل در سه ماهه دوم سال، از نظر میزان رشد، با ۸۸ درصد افزایش فروش نسبت به سال قبل، در جایگاه دوم بایستد. جایگاه اول این بازار در مدت مذکور به شرکت وان پلاس با نرخ رشد ۱۵۲ درصد اختصاص داشت.

پیشرفت چشمگیر نسل سوم پیکسل باعث شده تا گوگل امیدوار باشد خانواده پیکسل ۴ نیز در بازار آمریکا فروش مناسبی را تجربه کنند و در رده پرچم‌داران شرکت‌هایی مانند اپل و سامسونگ قرار بگیرند.

