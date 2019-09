بر اساس آمارها بازار ایران در طول سال به چیزی حدود ۱۴ میلیون گوشی موبایل احتیاج دارد، اما تا اوایل امسال حدود ۱۲ میلیون عدد از این مقدار توسط گوشی‌های قاچاق تامین می‌شد. عدم وجود راهکارهای بازدارنده، قاچاق گوشی موبایل را در طول دهه گذشته به یکی از معظلات اساسی بازار موبایل تبدیل کرده بود و هر سال چیزی حدود یک تا دو هزار میلیارد تومان سود خالص راهی جیب قاچاقچیان می‌کرد (معادل مجموع بودجه چندین وزارت خانه). تا اینکه بالاخره از ۲۸ مهرماه ۹۶ طرح رجیستری عملی شد و از این تاریخ به بعد واردات گوشی موبایل فقط از دو راه ممکن بود؛ اول واردات تجاری توسط نمایندگان رسمی و روش دوم ورود شخصی گوشی موبایل توسط مسافران.

دور زدن طرح رجیستری و برخورد با متخلفین

در حقیقت رویه به این شکل است که اگر در طول ۳ ماه گذشته یک ورود و خروج در پاسپورت شما ثبت شده باشد، می‌توانید یک گوشی موبایل را پس از پرداخت عوارض گمرکی به نام خودتان ثبت کنید و این کار در هرسال یکبار امکان پذیر خواهد بود. مشکل اینجاست که آژانس‌های مسافرتی اطلاعات مسافرین خود را به شکل غیر قانونی در اختیار شخص ثالث قرار می‌دهند تا به شکل تجاری مورد استفاده قرار گیرد گوشی‌های قاچاق به اسم مسافرین رجیستر شود.

پیش از آغاز طرح رجیستری هر سال بیش از ۱۰ میلیون گوشی قاچاق وارد بازار کشور می‌شد

روز گذشته سامانه همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی کشور) با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد به شدت با چنین روش‌هایی برخورد می‌کند و در اولین قدم بیشتر از ۳۰ هزار گوشی موبایل که در بازه ۴ الی ۲۸ شهریور به شکل غیر قانونی رجیستر شده‌اند را شناسایی و آنتن‌دهی آنها را قطع کرده است.

قطعا انجام چنین برخوردهایی با متخلفین لازم است، اما گشتی در بازار موبایل نشان می‌دهد برخی از فروشگاه‌های گوشی موبایل تا دیروز به همین روش ارتزاق می‌کردند و حالا امکان ادامه فعالیت خود را ندارند. در نتیجه احتمالا بین کسانی که این ۳۰ هزار گوشی موبایل را خریده‌اند هم برخی هستند که روحشان از تخلف فروشنده خبر ندارد و حالا باید در به در دنبال پیدا کردن شخص خاطی و زنده کردن حق و حقوقشان باشند.

راه حل چیست؟

در مورد لزوم جلوگیری از قاچاق تردیدی وجود ندارد، چون وقتی نماینده رسمی در حال فروش محصول از مبادی رسمی باشد، نمی‌توان روی قاچاق همان کالا چشم بست و از نماینده قانونی حمایت نکرد. اما مشکل مهم در این میان خریدارانی هستند که بدون انجام بررسی‌های لازم از فروشنده‌های غیر معتبر گوشی می‌خرند و زمانی که با قطع آنتن مواجه می‌شوند، هیچ فروشنده‌ای برای پاسخگویی درکار نیست. حتی گاهی اوقات فروشندگان غیر قانونی به دلیل مشکل رجیستری محصولی را با قیمت پایین‌تر از نماینده رسمی به فروش می‌رسانند، اما آنتن‌دهی گوشی یک کاه پس از خرید متوقف می‌شود و ضرر سنگینی روی دست خریدار باقی می‌ماند.

در شرایط فعلی مطمئن‌ترین راه حلی که می‌تواند جلوی خسارت به شما را بگیرد این است که فقط و فقط از فروشندگان معتبر و قابل اطمینان خرید کنید. حتی اگر قیمت یک فروشنده ناآشنا و متفرقه پایین‌تر بود این مسئله را به خود گوشزد کنید که ممکن است این فروشنده گوشی را از روش‌های غیر قانونی رجیستر کرده باشد و به همین دلیل آن را با قیمت پایین‌تر از بازار به شما می‌فروشد.

همچنین توصیه می‌کنیم حتما پیش از خرید، راهنمای رجیستر کردن گوشی موبایل را در دیجی‌کالا مگ مطالعه کنید تا به زیر و بم آن آشنا باشید و فروشنده نتواند اطلاعات غلط به شما دهد. علاوه بر این باید قادر باشید موقع خرید وضعیت رجیستری گوشی و اصالت آن را بررسی کنید که این مورد به شکل کامل در راهنمای دیجی‌کالا مگ آموزش داده شده است.

