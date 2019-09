در چند سال گذشته، اپل تنها شرکتی بوده که پرچم‌داران خود را با شارژرهای قدیمی روانه‌ی بازار کرده است. با وجود اینکه روزبه‌روز ظرفیت باتری آیفون‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما این شرکت اصرار داشت که همچنان از شارژرهای کوچک ۵ واتی استفاده کند. حالا بعد از چند سال انتظار، بالاخره دو مدل آیفون ۱۱ پرو همراه با شارژر ۱۸ وات روانه‌ی بازار شده‌اند و البته متاسفانه در جعبه آیفون ۱۱ کماکان شارژر ۵ وات دیده می‌شود.

در هر صورت، این شارژر ۱۸ وات از پورت USB-C بهره می‌برد و اپل در کنار آن یک کابل تبدیل به لایتنینگ هم قرار داده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این شارژ سریع آیفون ۱۱ پرو در حقیقت چقدر سرعت دارد؟

سایت PhoneArena هم این موضوع را مورد بررسی قرار داده و در رابطه با سرعت شارژ می‌توانیم انتظار مواجهه با این نتایج را داشته باشیم:

در ۱۵ دقیقه: ۲۸ درصد شارژ

۳۰ دقیقه: ۵۵ درصد

۴۵ دقیقه: ۷۴ درصد

۱ ساعت: ۸۵ درصد

۱ ساعت و ۱۵ دقیقه: ۹۴ درصد

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه: ۹۸ درصد

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه: شارژ کامل

روی هم رفته، آیفون ۱۱ پرو از نظر سرعت شارژ حرف زیادی نسبت به رقبای مهم خود ندارد ولی در هر صورت با توجه به عرضه همراه با شارژر ۱۸ واتی، این گوشی در عرض ۱۵ یا ۳۰ دقیقه تا حد مناسبی شارژ می‌شود. در ادامه می‌توانید مقایسه زمان لازم برای شارژ کامل این گوشی با نسل قبلی آیفون‌ها و برخی از رقبا را مشاهده کنید.

منبع: Phone Arena

The post بررسی شارژ سریع آیفون ۱۱ پرو appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala