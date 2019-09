۶ ویژگی مهم برای پیکسل ۴ به منظور رقابت با اپل و سامسونگ

طبق اعلام گوگل، در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال رسما معرفی می‌شوند. از آنجایی که اپل مدتی قبل از گوشی‌های آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس رونمایی کرده و در ضمن شاهد معرفی گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ سامسونگ هم بوده‌ایم، گوگل با معرفی این دو گوشی باید توانایی رقابت خود با این گوشی‌ها را نشان بدهد. باید خاطرنشان کنیم که تمرکز اصلی فروش گوشی‌های پیکسل در کشور آمریکا قرار دارد و گوشی‌های ذکر شده هم در آمریکا طرفداران زیادی دارند و به همین خاطر رقبای بسیار مهمی برای پیکسل ۴ هستند.

اپل با آیفون ۱۱ نشان داد که این بار توجه ویژه‌ای به دوربین داشته و دوربین سری جدید آیفون توجهات زیادی را جلب کرده است. همچنین گلکسی اس ۱۰ هم سرشار از ویژگی‌های مفید مختلف است که کاربران می‌توانند با بهره‌گیری از آن‌ها تجربه کاربری لذت‌بخش‌تری داشته باشند. با توجه به اطلاعاتی که تا به حال در مورد گوشی‌های پیکسل ۴ منتشر شده، می‌توانیم به راحتی در مورد ویژگی‌های مورد نیاز آن به منظور رقابت با رقبای مهم خود، صحبت کنیم.

بهبود حالت شب



یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین ویژگی‌های پیکسل ۳ حالت شب آن موسوم به Night Sight است. در آن زمان، این حالت شبیه به جادو بود و در بدترین محیط‌های کم‌نور هم می‌توانست ثبت عکس‌های باکیفیت را امکان‌پذیر کند. اگرچه این قابلیت همچنان هم هیجان‌انگیز است، اما حالا بسیاری از گوشی‌هایی چنین مشخصه‌ای را ارائه داده‌اند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به وان‌پلاس ۷ پرو اشاره کنیم که گاهی اوقات در محیط‌های کم‌نور عکس‌های بهتری نسبت به پیکسل ثبت می‌کند. علاوه بر این اپل موفق شده یک حالت شب عالی برای گوشی‌های آیفون ۱۱ به ارمغان بیاورد که طبق بررسی‌های اولیه در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد.

اگر گوگل کیفیت و توانایی‌های حالت شب را برای پیکسل ۴ ارتقا ندهد، این ویژگی دیگر یکی از برگ برنده‌های این گوشی نخواهد بود و تا حدی به‌عنوان یک مشخصه تاریخ گذشته در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اخبار منتشر شده، پیکسل ۴ از دوربین دوگانه بهره می‌برد و به همین خاطر احتمالا همین دوربین چندگانه تأثیر قابل توجهی در افزایش کیفیت حالت شب خواهد داشت.

بهبود کیفیت فیلمبرداری

همانطور که گفتیم، کیفیت عکس‌برداری پیکسل ۳ از هر نظر عالی است ولی در مورد فیلمبرداری نمی‌توانیم چنین موضوعی را مطرح کنیم. در بررسی‌ها و مقایسه‌های مربوط به این موضوع، زمانی که پیکسل ۳ در برابر آیفون XR و XS قرار گرفت، برتری گوشی‌های آیفون مشهود بود.

در محیط‌های کم‌نور، پیکسل ۳ به‌خوبی نمی‌تواند فوکوس کند و گذار بین وضعیت‌های نوری مختلف چندان روان نیست. این باعث شده که با نسل قبلی آیفون‌ها در محیط‌های کم‌نور ویدیوهای بسیار بهتری می‌توان ضبط کرد. سیستم لرزشگیر پیکسل ۳ هم عملکرد چندان قابل توجهی ندارد و به نوعی ویدیوها را غیرطبیعی می‌کند.

در رابطه با فیلمبرداری اسلوموشن هم پیکسل ۳ تنها می‌تواند در رزولوشن ۷۲۰p چنین کاری را انجام دهد و فیلمبرداری ۴K آن با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه است. اما نسل قبلی و جدید آیفون‌ها از توانایی ضبط ویدیوهای اسلوموشن در رزولوشن ۱۰۸۰p بهره می‌برد و در رزولوشن ۴K هم می‌توانند ویدیوهایی با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ضبط کنند.

اگر پیکسل ۴ می‌خواهد در برابر پرچم‌داران اپل و سامسونگ حرفی برای گفتن داشته باشند، باید توجه ویژه‌ای به قابلیت‌های فیلمبرداری نشان بدهد. این یعنی علاوه بر افزایش کیفیت فیلمبرداری در محیط‌های کم‌نور، باید بتواند گزینه‌های مربوط به رزولوشن و سرعت را هم بهبود ببخشد.

ارائه حافظه داخلی بیشتر

اگرچه گوگل برای کاربران پیکسل، ظرفیت نامحدود گوگل فوتوز برای عکس‌های مبتنی بر رزولوشن اصلی خود ارائه می‌دهد، اما پیکسل ۴ در این زمینه باید بهتر عمل کند. سال گذشته گوشی‌های پیکسل فقط همراه با حافظه داخلی ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی عرضه شدند که راهی برای افزایش آن‌ها وجود ندارد. در زمانی که روزبه‌روز به حجم فایل‌ها، اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها افزوده می‌شود و یک فیلم ۴K کوتاه می‌تواند حجم عظیمی را اشغال کند، چنین حافظه‌هایی چندان جوابگوی نیازهای تمام کاربران نیستند.

پیکسل ۴ تنها گوشی هوشمندی نیست که باید فکری به حال این ضعف کند و در این زمینه باید به آیفون ۱۱ هم اشاره کنیم که همچنان با ظرفیت اولیه ۶۴ گیگابایتی عرضه می‌شود. این در حالی است که رقبایی مانند گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ و وان‌پلاس ۷ پرو از لحاظ حافظه پایه از ظرفیت بسیار بیشتری بهره می‌برند. علاوه بر این، حتی با گوشی میان‌رده‌ای مانند موتورولا وان زوم هم روبرو هستیم که مدل پایه آن از ظرفیت ۱۲۸ گیگابایتی بهره می‌برد. اگر گوگل می‌خواهد نسبت به اپل حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد و از رقبا عقب نماند، باید حافظه مدل پایه خود را افزایش دهد یا اینکه حداقل استفاده از کارت حافظه را امکان‌پذیر کند.

سیستم تشخیص چهره ایمن

با وجود اینکه گوگل تیزر کوتاهی در مورد سیستم تشخیص چهره پیکسل ۴ منتشر کرده، ولی هنوز از مکانیزم دقیق آن خبر نداریم. اما اگر گوگل می‌خواهد در این زمینه با اپل رقابت کند، باید این سیستم هم بسیار ایمن و دقیق باشد. سیستم فیس آی‌دی آیفون‌ها آن‌قدر امنیت زیادی دارد که می‌تواند برای پرداخت‌های الکترونیک مورد استفاده قرار بگیرد؛ این در حالی است بیشتر گوشی‌های اندرویدی با وجود پشتیبانی از قابلیت تشخیص چهره، از چنین امکانی بهره نمی‌برند. به همین خاطر امیدواریم امنیت سیستم تشخیص چهره پیکسل ۴ آن‌قدر بالا باشد که کاربران آن بتوانند برای پرداخت‌های الکترونیک هم از آن استفاده کنند.

افزایش عمر باتری



باتری پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس‌ال در بررسی‌های انجام شده با پخش فیلم در حالت هواپیما، به ترتیب ۱۵ ساعت و ۱۶ ساعت و ۴۹ دقیقه دوام آوردند. اگرچه چنین عمر باتری به خودی خود بد نیست و می‌تواند پاسخگوی یک روز کامل کاری باشد، ولی در هر صورت پرچم‌داران سامسونگ در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن دارند.

در همین بررسی، باتری گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس به ترتیب برای مدت ۱۸ ساعت و ۲۱ ساعت انرژی مورد نیاز گوشی را تأمین کردند. علاوه بر این همین که گوشی‌های پرچم‌دار گلکسی از قابلیت شارژ معکوس بی‌سیم بهره می‌برند، ویژگی مفیدی است که برای شارژ دیگر گجت‌ها مانند ساعت‌های هوشمند می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. البته ما از پیکسل ۴ انتظار ارائه‌ی شارژ بی‌سیم معکوس نداریم ولی امیدواریم در زمینه‌ی عمر باتری نسبت به رقبای مهم خود عملکرد قابل توجهی داشته باشد.

قیمت مناسب‌تر

هنگام عرضه، پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس‌ال با قیمت‌های ۷۹۹ و ۸۹۹ دلاری روانه‌ی بازار شدند. اگر قیمت گوشی‌های پیکسل ۴ هم به همین منوال باشد، پس آن‌ها نسبت به آیفون ۱۱ پرو ۹۹۹ دلاری و گلکسی اس ۱۰ سامسونگ ۹۰۰ دلاری قیمت ارزان‌تری خواهند داشت. با این حال، در هر دو خانواده شاهد مدل مقرون به صرفه‌ای هستیم؛ آیفون ۱۱ با قیمت ۶۹۹ دلاری عرضه شده و برای خرید گلکسی اس ۱۰ ای باید ۷۵۰ دلار بپردازید.

البته گوگل هم مدتی قبل مدل میان‌رده پیکسل تحت عنوان پیکسل ۳A را معرفی کرد که ۳۹۹ دلار قیمت دارد و برادر بزرگ‌تر آن با قیمت ۴۷۹ دلاری به بازار عرضه شده است. اما اگر قرار است چندین ماه دیگر این مدل‌ها عرضه شوند، گوگل با قیمت‌گذاری بهتر برای پیکسل ۴ می‌تواند توجهات بیشتری را نسبت به آن جلب کند.

