تست سقوط آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس

مدتی پیش، ویدیو تست مقاومت گوشی آیفون ۱۱ پرو را برای شما عزیزان منتشر کردیم که اگر موفق به دیدن آن نشدید، می‌توانید از طریق این لینک به تماشای آن بنشینید. در این پست اما ویدیویی متفاوت را شاهد هستیم که در آن نه تنها محصول جدید و بلندقامت اپل یعنی آیفون ۱۱ پرو مکس، بلکه سرسخت‌ترین رقیب فعلی آن یعنی گلکسی نوت ۱۰ پلاس هم مورد بررسی قرار گرفتند. با ما همراه باشید تا ببینیم سرانجام کدام دستگاه می‌تواند از این مقایسه جان سالم به در ببرد.

اپل در مراسم رونمایی از آیفون‌های خود ادعا کرده بود شیشه‌های بکار رفته در آیفون ۱۱ و مدل‌های پرو، بهترین و سرسخت‌ترین شیشه‌هایی هستند که تا کنون در هر گوشی مورد استفاده قرار گرفتند. اما نگاهی می‌اندازیم به مقایسه این گوشی‌ها تا ببینیم این ادعاها تا چه حد درست هستند.

در تست اول، هر دو گوشی از ارتفاع یکسان و از پشت به پایین پرتاب شدند که این مسئله باعث شکسته شدن شیشه هر دو گوشی در بخش پشتی شد. اگرچه هم آیفون ۱۱ پرو مکس و هم گلکسی نوت ۱۰ پلاس دچار شکستگی شدیدی شدند، اما حداقل در تست اول، میزان آسیب‌دیدگی نماینده سامسونگ کمی کمتر بود.

تست بعدی با انداختن دو گوشی از بغل همراه بود. در این بررسی آیفون کاملا برتر ظاهر شد و نوارهای کناری آن که از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده‌اند این گوشی را به خوبی در برابر ضربه حفظ کردند. اگرچه کمی خط و خش روی آن دیده شد، اما میزان آسیب‌دیدگی گلکسی نوت ۱۰ پلاس با فریم آلومینیومی‌اش به مراتب بیشتر بود.

در تست آخر هم هر دو گوشی از روی صفحه به پایین پرتاب شدند که باز هم این نماینده سامسونگ بود که اینبار عملکردی به مراتب بهتر از خود نشان داد و آن هم شاید به خاطر وزن پایین‌تر این گوشی بوده باشد. البته در بررسی که وب‌سایت Cnet انجام داد، آیفون ۱۱ پرو توانست بعد از سقوط از ارتفاع حدودا ۳.۳ متری نیز جان سالم به در ببرد. اگرچه محصول مورد بررسی در این ویدیو آیفون ۱۱ پرو مکس است، اما این را هم باید بخاطر داشته باشید که نتایج تست‌ها همیشه ممکن است متفاوت باشد.

با این اوصاف در انتهای این مقایسه، آیفون ۱۱ پرو مکس بارها از ارتفاع خاصی رها می‌شود در حالیکه نوت ۱۰ پلاس مورد تست قرار نمی‌گیرد. دلیل آن‌هم این است که پیش‌تر نوت ۱۰ پلاس مورد تست مشابه قرار گرفت و از همه آن‌ها جان سالم به در برد. اما نتیجه نهایی را می‌توانید در ویدئوی زیر مشاهده کنید. به خاطر داشته باشید که آیفون ۱۱ پرو مکس حدودا ۲۲۶ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس هم حدودا ۱۹۶ گرم وزن دارند که این مورد در نتیجه نهایی بی تاثیر نبود.

دانلود mp4

بیشتر بخوانید: تماشا کنید: تست سقوط آیفون ۱۱ پرو برای بررسی مقاومت بدنه

منبع: androidcentral

The post تست سقوط آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala