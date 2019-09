انتشار نمونه عکس دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی شیائومی می میکس آلفا

شیائومی و سامسونگ مدتی قبل اعلام کردند که موفق به توسعه سنسور دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی شده‌اند. حالا طبق خبرها و تصاویر منتشر شده، می‌توانیم با قاطعیت زیادی بگوییم که گوشی شیائومی می میکس آلفا از این سنسور بهره می‌برد.

شیائومی در اکانت خود در شبکه اجتماعی Weibo تصویری منتشر کرده که توانایی زوم دیجیتال این سنسور قدرتمند را نشان می‌دهد. در این تصویر عبارت «دوران ۱۰۰ مگاپیکسلی» و رزولوشن ۱۲۰۳۲ در ۹۰۲۴ ذکر شده است. در ادامه می‌توانید این تصویر منتشر شده را مشاهده کنید.

در عکس منتشر شده، شاهد ثبت جزییات فوق‌العاده‌ای هستیم ولی باید خاطرنشان کنیم که ظاهرا این عکس در محیط استودیو با نورپردازی حرفه‌ای ثبت شده است. همچنین باید بگوییم که دوربین‌های ۴۸ و ۶۴ مگاپیکسلی فقط در محیط‌های پر نور می‌توانند عکس‌های باکیفیت مبتنی بر رزولوشن کامل را ثبت کنند. به همین خاطر باید ببینیم که سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی در حالت رزولوشن کامل و ترکیب پیکسل‌ها نسبت به دیگر دوربین‌ها چه حرفی برای گفتن دارد.

در مراسمی که شیائومی قرار است فردا برگزار کند، از گوشی می ۹ پرو ۵G هم رونمایی می‌شود. اما بر اساس اطلاعات منتشر شده، این گوشی مجهز به دوربین سه‌گانه است که برای دوربین اصلی سنسور ۴۸ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده و در کنار آن دوربین تله‌فوتو و اولترا واید قرار دارد.

به عبارت دیگر، سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی در نهایت قرار است در می میکس آلفا قرار بگیرد و البته هنوز این موضوع رسما اعلام نشده ولی با توجه به تیزرهای منتشر شده چنین چیزی تا حد زیادی مشهود است. این سنسور قدرتمند تنها ویژگی جذاب می میکس آلفا نخواهد بود و بلکه باید انتظار بهره‌گیری از نمایشگر هیجان‌انگیزی هم داشته باشیم. طبق تصویری که این شرکت منتشر کرده، ظاهرا نمایشگر گوشی مذکور تقریبا به طور کامل لبه‌ی سمت راست و چپ بدنه را می‌پوشاند که برای اولین بار شاهد چنین چیزی هستیم.

در مورد سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی چه فکر می‌کنید؟ آیا چنین سنسوری می‌تواند کیفیت عکس‌ها را به‌طور قابل توجهی بهبود ببخشد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

