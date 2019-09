مدیرعامل هواوی به فروش بیش از ۲۰ میلیون گوشی سری میت ۳۰ اطمینان دارد

کمتر از یک هفته پیش، هواوی در میان انبوهی از فشارهای سیاسی و تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا، از گوشی‌های سری میت ۳۰ خود رونمایی کرد. اما برخلاف این فشارها که منجر به یک سری محدودیت‌ها برای گوشی‌های جدید هواوی شد، مدیرعامل این شرکت اعتقاد دارد سری میت ۳۰ می‌توانند آمار فروش خوبی را از خود به جای بگذارند.

احتمالا شنیده‌اید که گوشی‌های جدید هواوی به دلیل تحریم‌های دولت آمریکا، از نسخه غیر رسمی اندروید بهره می‌برند و در نتیجه برنامه‌های گوگل نیز در سیستم‌عامل غیر رسمی وجود ندارد. بنابراین اگر گوشی‌های سری میت ۳۰ را خریداری کنید، از برنامه‌هایی از قبیل فروشگاه گوگل، جیمیل و … بی‌بهره خواهید بود.

بعد از معارفه محصولات جدید هواوی، مصاحبه‌ای از آقای ریچارد یو، مدیرعامل این شرکت، به عمل آمد که طی آن خبرنگاران سوالات مختلفی از ایشان پرسیدند. یکی از این سوالات اما در مورد تحریم‌های کذایی و تاثیر منفی آن‌ها در روند فروش سری میت ۳۰ بود که ریچارد یو در پاسخ به این سوال اینگونه واکنش نشان داد:

به نظر من این تحریم‌ها تاثیری در روند فروش سری میت ۳۰ در داخل کشور چین نخواهند داشت؛ چرا که این گوشی‌ها مقرون به صرفه‌ترین گزینه‌های ۵G در کل دنیا به حساب می‌آیند. بنابراین بیشترین تاثیر ممکن است در خارج از کشور چین دیده شود.

بیشتر بخوانید: گوشی‌های هواوی میت ۳۰ چگونه با فقدان سرویس‌های گوگل کنار می‌آیند؟

با توجه به صحبت‌های یو می‌توان دریافت که برای کاربران چینی، عدم بهره‌مندی از خدمات گوگل چندان هم مشکل‌ساز نخواهد بود و بنابراین اگرچه هواوی کاهش فروش جهانی را پیش‌بینی می‌کند، اما در کشور خود انتظار رشد دارد.

علاوه‌بر این، یو معتقد است علی‌رغم همه این تحریم‌ها و فشارها، گوشی میت ۳۰ می‌تواند بیش از ۲۰ میلیون فروش داشته باشد. او می‌گوید:

از ماه می تاکنون آمار فروش ما کاهش داشته اما اکنون به سرعت در حال بهبود است، به همین خاطر کاربران تمایل بیشتری به محصولات ما نشان می‌دهند. من با اطمینان می‌گویم ما می‌توانیم با سری‌های میت ۳۰، بیش از ۲۰ میلیون فروش را در سراسر جهان تجربه کنیم.

بدیهی است تحریم‌ها تاثیرات خود را روی فروش هواوی گذاشته‌اند، اما بررسی‌های وب‌سایت Canalys در ماه می حاکی از آن بود که سهم شرکت هواوی در بازار در سه ماه دوم سال مالی، رشد یک‌نواختی را داشته، تا جایی که آمار به ثبت رسیده توسط این شرکت در این بازه، در هشت سال گذشته توسط هیچ شرکت چینی دیگری به دست نیامده بود.

بیشنر بخوانید:‌ طعنه سامسونگ به هواوی میت ۳۰ در مورد سرویس‌های گوگل

هنوز مشخص نیست دقیقا چه زمانی گوشی‌های میت ۳۰ به صورت جهانی روانه بازار می‌شوند اما انتظار می‌رود بخش بزرگی از آن ۲۰ میلیون فروش، در کشور چین رقم بخورد. هواوی برخلاف تحریم‌ها حضور بسیار پر رنگی در بازار گوشی‌های هوشمند داشته و محصولات قدیمی‌تر این شرکت مانند سری میت ۲۰ و P30، در بازار جهانی فروش کاملا رضایت‌بخش را تجربه کردند. البته این گوشی‌ها از خدمات گوگل بهره‌مند هستند.

به طور کلی با نگاهی به آمار و همچنین صحبت‌های آقای یو، اگر تحریم‌ها برداشته شود، هواوی بلافاصله تمام آنچه را که می‌تواند سری میت ۳۰ را به یک پرچم‌دار اندرویدی قدرتمند و مجهز تبدیل کند، از طریق یک بروزرسانی برای کاربران عرضه می‌کند.

بیشتر بخوانید:‌ توضیحات تکمیلی مدیر هواوی در مورد پرچمداران جدید این شرکت

منبع: gsmarena

The post مدیرعامل هواوی به فروش بیش از ۲۰ میلیون گوشی سری میت ۳۰ اطمینان دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala