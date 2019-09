در مورد قابلیت‌های منحصر بفرد و خار‌ق‌العاده و همچنین محدودیت‌های گوشی‌های سری میت ۳۰ هواوی حرف‌های زیادی گفته شد و قضاوت‌های زیادی نیز صورت گرفت. اما در نهایت همه چیز به مصرف‌کننده بستگی دارد که یک گوشی‌ را با تمام محدودیت‌ها و قابلیت‌هایش دوست داشته باشد. بنابراین می‌خواهیم از شما عزیزان بپرسیم چقدر تمایل به خرید گوشی‌های جدید هواوی دارید؟ آیا به طور کلی سری میت ۳۰ ارزش خرید دارند یا خیر؟

در حال حاضر، تمام امید کاربران هواوی و کسانی که علاقه‌مند به خرید گوشی‌های سری میت ۳۰ هستند، به سرویس Huawei Media و AppGallery است که با امتیاز‌های ویژه‌ای که هواوی برای توسعه‌دهندگان در نظر گرفته، بتوانند برنامه‌های مورد نیاز خود را از طریق این برنامه‌ها و سرویس‌ها دریافت کنند.

به طور کلی گوشی‌های سری میت ۳۰ یکی از بهترین و جذاب‌ترین پرچم‌دارانی هستند که می‌توانند تمام نیازهای کاربران، از عکاسی و فیلم‌برداری گرفته، تا بازی کردن، تماشای فیلم و به طور کلی هر چیزی که از یک گوشی هوشمند انتظار می‌رود را به راحتی و بدون کوچک‌ترین مشکلی انجام دهند.

برای کسانی که به یک گوشی قدرتمند و کارآمد برای رفع نیازهای خود نیاز داشته باشند، محدودیت‌های دولت آمریکا تاثیر خاصی روی انتخاب آن‌ها نخواهد داشت. اما نمی‌توان گفت این محدودیت‌ها که منجر به حذف برنامه‌های رسمی گوگل از این گوشی شده، از جذابیت آن تا حدودی کم نکرده است.

با این اوصاف، اگرچه میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو هنوز به صورت رسمی وارد بازار نشده‌اند، اما جز اینکه از نسخه رسمی اندروید در این گوشی‌ها استفاده نمی‌شود و برنامه‌های گوگل در آن‌ها وجود ندارد، هیچ نقطه ضعف خاصی نمی‌توان در این گوشی‌ها مشاهده کرد!

میت ۳۰ پرو

میت ۳۰ پرو از دو دوربین با سنسور ۴۰ مگاپیکسلی بهره‌مند است. یکی از این دوربین‌ها، از لنز ۴۰ مگاپیکسلی SuperSensing استفاده می‌کند که پیشتر در گوشی P30 پرو نیز شاهد آن بودیم. این دوربین که از لنزی با دیافراگم f/1.6 بهره می‌برد، به سنسور RYYB برای جذب نور بیشتر از محیط نیز مجهز شده که قابلیت لرزشگیر اپتیکال را برای کاربر به ارمغان می‌آورد.

دوربین ۴۰ مگاپیکسلی دوم که با نام Cine Camera شناخته می‌شود، لنزی فوق عریض با اندازه ۱/۱.۵۴ اینچ در اختیار دارد که با اندازه دیافراگم f/1.8 و نسبت تصویر ۳:۲، می‌تواند یکی از قدرتمندترین و شاید بی‌رغیب‌ترین لنزهایی باشد که تاکنون در یک گوشی موبایل مورد استفاده قرار گرفته است. اندازه دیافراگم f/1.8 این دوربین را مقایسه کنید با f/2.2 دوربین خارق‌العاده P30 پرو و f/2.4 آیفون ۱۱ پرو مکس تا ببینید هواوی چقدر در امر دوربین پیشرفت بی‌نظیری داشته است. از آن‌جایی هم که اندازه دریچه دیافراگم مستقیما در جذب نور توسط سنسور دخیل است، می‌توان گفت این گوشی در جذب نور محیط حتی از گوشی P30 پرو نیز بهتر عمل می‌کند! در بخش دوربین تله‌فوتو اما هواوی کمی عقب‌گرد داشته است. دوربین سوم میت ۳۰ پرو قادر است تا ۳ برابر زوم اپتیکال و ۵ برابر زوم هایبرید داشته باشد (مقایسه کنید با P30 پرو با ۵ برابر زوم اپتیکال و ۱۰ برابر زوم هایبرید).

در بخش دوربین که هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن می‌ماند اما مسلما ذکر همه آن‌ها از حوصله این متن خارج است. بنابراین می‌پردازیم به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی این گوشی با وضوح ۲۴۰۰ × ۱۱۷۶. نمایشگری که حدودا ۸۸ درجه به طرف لبه‌ها متمایل شده که البته با بکار بردن یک سنسور مخصوص، لمس کف دست روی آن بخش هیچ بازخوردی را در پی نخواهد داشت. با این کار، باید گفت در میت ۳۰ پرو به جز کلید پاور در سمت راست، عملا هیچ کلید سخت‌افزاری مشاهده نمی‌شود و باید از روی نمایشگر موارد مختلفی از جمله کم و زیاد کردن صدا و دوربین را کنترل کرد! در بخش بالایی نمایشگر نیز جز حاشیه آبشاری کوچکی که میزبان دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی و یک سری سنسور از قبیل تشخیص چهره سه‌بعدی، سنسور تشخیص ژست‌های حرکتی و … است، حاشیه‌ دیگری مشاهده نمی‌شود.

قلب تپنده این گوشی را نیز محصولی اختصاصی تحت عنوان کایرین ۹۹۰ تشکیل خواهد داد که پردازنده‌ای قدرتمند به نظر می‌آید. باتری این گوشی ظرفیت ۴۵۰۰ میلی‌آمپر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و توسط یک شارژر بی‌سیم ۲۷ واتی و شارژر معمولی ۴۰ واتی شارژ می‌شود. شارژر ۴۰ واتی این گوشی جز شارژر ۴۵ واتی گلکسی نوت ۱۰ پلاس، رقیبی برای خود نمی‌بیند. در آخر هم باید این نکته را اضافه کرد که این گوشی گواهی‌نامه IP68 را در اختیار دارد به این معنی که کاملا ضد آب است.

میت ۳۰

در گوشی میت ۳۰ اما شاهد یک سری تغییرات هستیم. برای مثال در بخش دوربین اصلی همان لنز ۴۰ مگاپیکسلی و زوم ۳ برابری تله‌فوتو را شاهد هستیم، اما برای دوربین فوق عریض آن، هواوی ترجیح داده از سنسوری به بزرگی ۱۶ مگاپیکسل استفاده کنید. بنابراین دیگر خبری از Cine Camera گوشی میت ۳۰ پرو نیست!

در میت ۳۰، نمایشگری ۶.۶۲ اینچی با وضوح ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ را در صفحه‌ای تخت شاهد هستیم که البته آن حاشیه آبشاری جلوی نمایشگر نیز در این گوشی به اندازه محسوسی کاهش پیدا می‌کند. اگرچه تفاوت بین نمایشگر‌های این دو گوشی آنقدرها زیاد نیست، اما به هر حال میت ۳۰ پرو از نمایشگری بهتر و شفاف‌تر بهره می‌برد.

باتری این گوشی درحالیکه از نمایشگر بزرگ‌تری نیز بهره می‌برد، به ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت کاهش پیدا می‌کند اما در بخش شارژر، تمام قابلیت‌های نسخه پرو در این گوشی نیز دیده می‌شود. تنها نقطه ضعف آزاردهنده در میت ۳۰، اخذ گواهی‌نامه IP53 است. به عبارتی باید گفت این گوشی ضد آب نیست و نباید آن را در معرض ورود آب و گرد و غبار قرار داد. هر دوی این گوشی‌ها در نسخه ۵G نیز عرضه شده‌اند که آینده‌ای با سرعت اینترنت بیشتر را تضمین می‌کنند.

با همه این نکات، نظر شما در رابطه با گوشی‌های میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو چیست؟ آیا فقدان نرم‌افزارهای رسمی گوگل می‌تواند بهانه خوبی برای از دست دادن این همه قابلیت شگفت‌انگیز و منحصر بفرد باشد؟

