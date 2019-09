گوشی اسنشال فون یکی از گوشی‌هایی اکوسیستم اندروید است که علی‌رغم انتظارات بسیار زیاد، با شکست سختی مواجه شد. در هر صورت با وجود تمام مشکلات موجود، این گوشی به‌سرعت جدیدترین آپدیت‌های اندروید را دریافت می‌کند و در این زمینه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. حالا این شرکت تایید کرده که آن‌ها مشغول توسعه یک گوشی جدید هستند ولی گوشی مذکور هنوز در مراحل بسیار اولیه توسعه قرار داد و مشخص نیست حدودا چه زمانی روانه‌ی بازار می‌شود.

اندی روبین سال گذشته اعلام کرد که برخلاف گزارش‌های منتشر شده مربوط به تعطیلی این شرکت، اسنشال دومین گوشی خود را می‌سازد. سخنگوی این شرکت هم بیانیه‌ای در اختیار سایت XDA قرار داده که این موضوع را تایید می‌کند. هنوز برای اظهارنظر در مورد ویژگی‌های این گوشی بسیار زود است. سال گذشته خبرگزاری بلوبمرگ گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود این شرکت مشغول ساخت یک گوشی هوش مصنوعی است که می‌تواند به‌صورت خودکار به پیام‌ها پاسخ دهد و کارهای مختلفی را انجام دهد. در آن زمان این شایعه نه تایید و نه تکذیب شد. در هر صورت باید ببینیم که اگر این گوشی هوشمند روانه‌ی بازار شود، چه ویژگی‌هایی برای کاربران به ارمغان می‌آورد.





اسنشال فون با قیمت ۶۹۹ دلاری عرضه شد و همان ابتدا به دلیل دوربین بسیار ضعیف مورد انتقادات زیادی قرار گرفت. حتی ارائه تخفیف ۲۰۰ دلاری هم نتوانست فروش این گوشی را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد. اسنشال فون برای بدنه خود از ترکیب تیتانیوم و سرامیک استفاده کرد که حتی همین حالا هم تقریبا هیچ شرکتی حاضر نیست از چنین موادی برای تولید انبوه گوشی‌های خود استفاده کند. اندروید این گوشی تا حد زیادی همان اندروید خالص بود و به همین خاطر این گوشی به‌سرعت جدیدترین آپدیت‌های اندروید را دریافت می‌کند و حتی اندروید ۱۰ هم برای آن عرضه شده است.

بعد از فروش پایین‌تر از انتظار این گوشی، اخبار امیدوارکننده‌ای در رابطه با این شرکت به گوش نمی‌رسید و کارمندان آن عمدتا وظیفه پشتیبانی از اولین گوشی شرکت خود را بر عهده داشته‌اند. این شرکت مدتی بعد اعلام کرد که به دلیل همین موضوع، ساخت نسل دوم گوشی اسنشال فون منتفی شده است.

