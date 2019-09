سامسونگ از یک سنسور دوربین جدید رونمایی کرده که طبق ادعای این شرکت، پیکسل‌های آن در مقایسه با دیگر سنسورهای دوربین موبایل کوچک‌ترین اندازه را دارند. بعد از معرفی سنسورهای ۴۸ و ۶۴ مگاپیکسلی مبتنی بر پیکسل‌های ۰.۸ میکرومتری که در سال ۲۰۱۹ توسط شرکت‌های مختلف مورد استقبال زیادی قرار گرفته‌اند، این شرکت حالا یک سنسور مبتنی بر پیکسل‌های ۰.۷ میکرومتری را ساخته است.

ISOCELL Slim GH1 یک سنسور ۴۳.۷ مگاپیکسلی (رزولوشن ۷۹۶۸ در ۵۴۸۰) است که علی‌رغم اندازه بسیار کوچک می‌تواند رزولوشن بالایی را به ارمغان بیاورد. سامسونگ می‌گوید این سنسور یک انتخاب مطلوب برای گوشی‌هایی است که می‌خواهند نسبت نمایشگر به بدنه را تا حد ممکن افزایش بدهند و در اصل قرار است برای سنسور دوربین‌های سلفی انجام وظیفه کند. در حال حاضر، سامسونگ سنسور ۳۲ مگاپیکسلی مبتنی بر پیکسل‌های ۰.۸ میکرومتری را می‌سازد که به‌عنوان سنسور دوربین‌های سلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حتی اگر در مورد سنسورها اطلاعات اندکی داشته باشید، احتمالا می‌دانید که کوچک بودن سنسورها به‌عنوان یک ویژگی منفی در نظر گرفته می‌شود زیرا در این صورت نور کمتری روانه‌ی این بخش‌ها خواهد شد و احتمالا نویز بیشتری در عکس‌ها ایجاد می‌شود. اما سنسورهای جدید که از رزولوشن بالا بهره می‌برند، به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها تا حد زیادی بر این مشکل غلبه می‌کنند. به‌عنوان مثال همین سنسوری که به تازگی معرفی شده، با ترکیب هر ۴ پیکسل، یک پیکسل بزرگ‌تر به اندازه ۱.۴ میکرومتر تشکیل می‌دهد و در نهایت عکس‌های ۱۰.۹ مگاپیکسلی باکیفیت‌تری ثبت می‌شود.

در حقیقت، رزولوشن و اندازه پیکسل مهم‌ترین عوامل مربوط به کیفیت عکس موبایل محسوب نمی‌شوند. برخی از بهترین دوربین‌های موبایل، از سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی معمولی استفاده می‌کنند. ولی در هر صورت امکانات بالای چنین سنسورهای تازه‌نفسی را هم نمی‌توان کتمان کرد. به غیر از گوشی‌های پرچم‌دار که در زمینه عکس‌برداری همواره حرف زیادی برای گفتن دارند، خوشبختانه بسیاری از گوشی‌های میان‌رده هم به بهره‌گیری از چنین سنسورهایی روی آورده‌اند و در شرایط نوری مختلف می‌توانند عکس‌های قابل توجهی را ثبت کنند.

سامسونگ می‌گوید سنسور ISOCELL Slim GH1 از انتهای سال جاری وارد مرحله تولید انبوه می‌شود و این یعنی در اوایل سال ۲۰۲۰ می‌توانیم انتظار عرضه گوشی‌های مبتنی بر آن را داشته باشیم.

