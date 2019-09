دقایقی قبل شیائومی از یک گوشی هوشمند جذاب رونمایی کرد که از تلاش‌های این شرکت در راستای توسعه گوشی تاشو سرچشمه می‌گیرد. این گوشی می میکس آلفا نام دارد و نمایشگر آن تا حد زیادی دور تا دور بدنه را پوشانده است. طبق اعلام این کمپانی، نسبت نمایشگر به بدنه این گوشی ۱۸۰.۶ درصد است و بخش‌هایی از این گوشی که توسط نمایشگر پوشانده نشده (مانند بخش فوقانی و پایینی) از تیتانیوم باکیفیت ساخته شده‌اند که وزن کمتری نسبت به فولاد ضدزنگ دارد.

اگرچه نمایشگر این گوشی مشخصه بسیار هیجان‌انگیزی است، ولی می میکس آلفا از یک ویژگی مهم دیگر هم بهره می‌برد و آن استفاده از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی است که می‌تواند عکس‌هایی با رزولوشن ۱۲۰۳۲ در ۹۰۲۴ ثبت کند. در کنار آن، دوربین ۲۰ مگاپیکسلی اولترا واید دارای توانایی ثبت عکس ماکرو و دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۲ برابری هم دیده می‌شود. این گوشی نیازی به دوربین سلفی ندارد زیرا به راحتی می‌توان گوشی را برگرداند تا از دوربین‌های اصلی به‌عنوان دوربین سلفی استفاده شود. البته این دوربین‌ها در نواری عمودی قرار گرفته‌اند که باعث شده نمایشگر در پنل پشتی اندازه کوچک‌تری داشته باشد.







به غیر از دکمه پاور که در بخش فوقانی گوشی تعبیه شده، این گوشی از هیچ دکمه فیزیکی بهره نمی‌برد و در عوض کاربران می‌توانند از لبه‌های حساس به فشار استفاده کنند. از دیگر تکنولوژی‌هایی که زیر نمایشگر پنهان شده‌اند، می‌توانیم به حسگر اثر انگشت اشاره کنیم و همچنین نمایشگر به‌عنوان اسپیکر مکالمه انجام وظیفه می‌کند.

در داخل این گجت، شاهد بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی هستیم. در ضمن از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند و انرژی آن از طرف یک باتری ۴۰۵۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از طریق شارژ سریع ۴۰ واتی با سرعت زیادی می‌توان آن را شارژ کرد. اگرچه شیائومی از این گجت به‌عنوان یک گوشی مفهومی یاد می‌کند، ولی اعلام کرده که در شمار بسیار محدود تولید می‌شود و در ماه دسامبر در دسترس خریداران قرار می‌گیرد. البته معلوم نیست که چه زمانی می میکس آلفا در خارج از چین روانه‌ی بازار می‌شود.

کاملا طبیعی است که چنین گوشی نوآورانه‌ای قیمت ارزانی نخواهد داشت و برای خرید آن باید ۱۹۹۹۹ یوان (۲۸۱۰ دلار) بپردازید که این یعنی حتی از گلکسی فولد سامسونگ هم گران‌تر است. به غیر از قطعات مختلف، ساخت این گوشی اصلا کار ساده‌ای نیست و کارخانه سازنده باید فرایندهای بسیار پیچیده‌ای را پشت سر بگذارد.

منبع: Engadget

The post معرفی شیائومی می میکس آلفا؛ بدنه‌ای از جنس نمایشگر و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala