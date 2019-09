اخیرا یک رسانه چینی، پردازنده AMD Ryzen 3500X را مورد بررسی قرار داد که قرار است در بازار پردازنده‌های مقرون به صرفه، با پردازنده Core i5 9400F شرکت اینتل رقابت کند.

طبق خبرهایی که در مورد پردازنده‌های دسکتاپ منتشر شده، به نظر می‌رسد AMD با سرعت قابل قبولی در حال پیشی گرفتن از رقیب قدرتمند و سنتی خود یعنی اینتل است. این آمار به خصوص در کشورهای آسیایی بیشتر به چشم می‌آید. جایی که AMD توانسته در بخش پردازنده‌های مقرون به صرفه، اینتل را به راحتی پشت سر بگذارد.

اما دو پردازنده مقرون به صرفه و قدرتمند این شرکت یعنی Ryzen 3500X و Ryzen 3500، زیر ۱۵۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند. هر دو پردازنده از ۶ هسته و ۶ رشته بهره‌ می‌برند که یعنی هیچ یک از آن‌ها از قابلیت چند نخی (Multi Threading) پشتیبانی نمی‌کنند! البته این مورد به هیچ عنوان نقطه ضعفی برای این پردازنده‌ها به حساب نمی‌آید چرا که در این محدوده قیمتی، انتظار بیشتر از این هم از محصول AMD نداشتیم!

باید به این نکته هم اشاره کنیم که AMD با طراحی این دو پردازنده، کاملا بازار پردازنده‌های اقتصادی را هدف قرار داده بود. چراکه در حال حاضر، Ryzen 3500X و Ryzen 3500، تنها محصولات سری ۳۰۰۰ این شرکت به حساب می‌آیند که از قابلیت چند نخی بهره نمی‌برند!

از آن‌جایی که Ryzen 3500X زودتر به بازار عرضه می‌شود، نتایج بنچمارک آن‌ هم زودتر در اختیار کاربران قرار گرفت که هرچند کاملا و جامع نیست، اما نشان می‌دهد که نماینده AMD، به طور کلی عملکرد مشابهی با همتای خود از شرکت اینتل دارد. (Core i5 9400F)





این پردازنده از درگاه ارتباطی ۲۴ مسیره PCIe 4.0 بهره می‌برد و از رم‌هایی با سرعت حداکثر ۳۲۰۰ مگاهرتز پشتیبانی می‌کند. ۳۲ مگابایت کش گیمینگ در Ryzen 3500X، این پردازنده را به یکی از مناسب‌ترین انتخاب‌ها برای کاربران و علاقه‌مندان به بازی‌های کامپیوتری بدل می‌کند که در محدوده قیمتی ۱۵۰ دلار، تقریبا بی‌رقیب است.

در زیر می‌توانید مشخصات تکمیلی این پردازنده‌ها را به علاوه برخی از پردازنده‌های قدرتمندتر سری Ryzen 3000 مشاهده کنید.

عملکرد پردازنده Ryzen 3500X

وب‌سایت یاد شده جهت تست این پردازنده، آن را روی یک برد MSI B450M Mortar Max نصب کرد و ۱۶ گیگابایت رم DDR4 با سرعت ۳۰۰۰ مگاهرتز و یک گرافیک GTX 1660 6GB را نیز با آن همراه کرد. بنچمارک این پردازنده به وسیله برنامه CPU-Z در بخش تک هسته‌ای صورت گرفت که امتیاز ۴۷۶.۳ بدست آمد. همچنین در بخش چند هسته‌ای نیز امتیاز ۲۷۷۴.۹ بدست آمد که در مقایسه با پردازنده Core i5 9400F، نماینده AMD در هر دو بخش امتیاز بهتری کسب کرد. (امتیاز ۴۵۱.۴ در بخش تک هسته‌ای و ۲۵۶۸.۲ در بخش چند هسته‌ای برای نماینده اینتل). شما عزیزان در صورت تمایل می‌توانید با مراجعه به این لینک و انتخاب سیستم مورد نظر از بین سه گزینه موجود، از نتایج بیشتر بنچمارک Ryzen 3500X مطلع شوید.

برای تست این پردازنده‌ها، از بازی‌های بسیار خوب و با کیفیتی نظیر PUBG، Assassin’s Creed Odyssey، Shadow of the Tomb Raider، World War Z و (LoL (League of Legends در وضوح ۱۰۸۰p استفاده شد که می‌توانید نتیجه را در جدول زیر مشاهده کنید.

عملکرد پردازنده AMD Ryzen 3500X در بازی‌ها بازی‌ها متوسط ۷۷ فریم بر ثانیه Shadow of the Tomb Raider متوسط ۱۲۶ ، حداقل ۱۰۹ و حداکثر ۱۷۱ فریم بر ثانیه World War Z متوسط ۶۵ ، حداقل ۲۷ و حداکثر ۱۴۱ فریم بر ثانیه Assassin’s Creed Odyssey متوسط ۸۰ فریم بر ثانیه PUBG متوسط ۱۸۰ و حداکثر ۲۲۲ فریم بر ثانیه League of Legends

برای پردازنده‌ای در چنین محدوده قیمتی، ثبت چنین آماری کاملا رضایت‌بخش خواهد بود. مسلما علاقه‌مندان به بازی‌های کامپیوتری می‌توانند با خرید این پردازنده یا نسخه استاندارد آن، از انجام بازی‌های روز با نرخ فریم قابل قبول، لذت ببرند.

با توجه به نظر سنجی که در وب‌سایت Wccftech در مورد این پردازنده‌ها صورت گرفت، ۶۲ درصد از کاربران به پردازنده Ryzen 3500X، حدودا ۳۱ درصد به پردازنده Ryzen 3500 و تنها ۷ درصد به پردازنده Core i5 9400F رای داده‌اند. نظر شما در رابطه با این پردازنده‌ها چیست؟ با توجه به مشخصات و قیمت این پردازنده‌ها، خرید محصول اینتل را منطقی‌تر می‌دانید یا محصولات AMD؟

