امروز شیائومی مراسمی برگزار کرد که در آن علاوه بر اولین گوشی این شرکت با نمایشگر تاشو، شاهد یک نسخه بهتر از پرچمدار قبلی این شرکت یعنی شیائومی Mi 9 نیز بودیم. گوشی جدید شیائومی Mi 9 Pro نام دارد و همانطور که انتظار می‌رفت، شاهد پردازنده و اتصالات موبایلی سریع‌تر و همچنین پشتیبانی از شارژر بی‌سیم فوق سریع هستیم.

شیائومی Mi 9 Pro دارای پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس است. در کنار این پردازنده نیز بسته به مدل انتخابی، ۸ یا ۱۲ گیگابایت رم قرار می‌گیرد. نمایشگر محصول هم همان اندازه ۶.۴ اینچی با پنل OLED و نمایشگر ۱۰۸۰P را دارد اما حالا شیائومی می‌گوید رنگ‌های این نمایشگر دقیق‌تر شده است. همچنین این گوشی از شبکه ۵G هم پشتیبانی می‌کند و شیائومی گفته که کاربران سه اپراتور بزرگ چین، می‌توانند با شیائومی Mi 9 Pro از شبکه ۵G استفاده کنند.

شیائومی جزو معدود شرکت‌های چینی است که پشتیبانی از شارژ بی‌سیم را به گوشی‌های خود اضافه کرده و باید بگوییم این کار را هم به نحو احسنت انجام داد است. شیائومی Mi 9 Pro می‌تواند با استفاده از شارژر وایرلس مخصوص، با سرعت ۳۰ وات شارژ شود که از این حیث، فوق العاده است. باتری شیائومی Mi 9 Pro هم ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپری دارد که با شارژر سریع بی‌سیم، در ۶۹ دقیقه به صورت کامل شارژ می‌شود. شارژر سیمی این گوشی نیز ۴۰ وات سرعت خواهد داشت و می‌تواند باتری شیائومی Mi 9 Pro را از صفر تا صد در مدت ۴۸ دقیقه شارژ کند.

همچنین شیائومی Mi 9 Pro از شارژ بی‌سیم معکوس هم پشتیبانی می‌کند. سرعت این شارژر نیز به ۱۰ وات می‌رسد. هنوز نمی‌دانیم چرا اما مدیرعامل شیائومی یعنی آقای Lei Jun، روی صحنه اعلام کرد که شیائومی Mi 9 Pro می‌تواند با شارژر بی‌سیم معکوس خود، آیفون را نسبت به هواوی P30 Pro، سریع‌تر شارژ کند. این مسئله به نحوی عنوان شد که انگار این دو گوشی اندرویدی به عنوان گوشی دوم برای آیفونی‌ها ساخته شده‌اند!

در بخش دوربین، شیائومی Mi 9 Pro با گوشی Mi 9 تفاوتی ندارد. این یعنی همان دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، همان دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اولترا واید و همان دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو، در این گوشی هم حاضر هستند. البته شیائومی اعلام کرد که موتور ویبره Mi 9 Pro قوی‌تر از نسل قبلی است و با دقت بیشتری کار می‌کند.

و اما می‌رسیم به بحث قیمت این گوشی اندرویدی جذاب. شیائومی اعلام کرده که Mi 9 Pro 5G در مدل پایه با رم ۸ و حافظه ۱۲۸ گیگابایتی، حدود ۵۲۰ دلار قیمت دارد. مدل بالاتر با حافظه رم ۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، تقریبا ۵۳۵ دلار قیمت خواهد داشت. مدل بعدی رم و حافظه داخلی ۱۲ و ۲۵۶ گیگابایتی دارد و قیمتش حدود ۵۷۵ دلار خواهد بود. در نهایت بهترین مدل با رم ۱۲ گیگابایتی و حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی نیز ۶۰۵ دلار قیمت خواهد داشت.

شارژر بی‌سیم سریع این گوشی که سرعت ۳۰ وات دارد نیز با قیمت حدودی ۲۰ دلار عرضه خواهد شد که فوق العاده است. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post شیائومی Mi 9 Pro با پشتیبانی از ۵G و شارژ بی‌سیم ۳۰ واتی معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala