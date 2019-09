می بند ۴ یکی از پرفروش‌ترین محصولات شیائومی در ایران است و طرفداران زیادی دارد. این مچ‌بند سلامتی با وجود قیمت اقتصادی خود امکانات متنوع و کیفیت ساخت بالایی دارد. اما در کنار تمام اینها یک ایراد قابل توجه هم به چشم می‌خورد، اینکه می بند ۴ به شکل پیش‌فرض از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌کند.

اما راه حل اگر در ثریا هم باشد، کاربران ایرانی بدان دست پیدا می‌کنند! بر همین اساس روش فارسی کردن می بند ۴ هم پیدا شده و در دسترس است. البته دو روش وجود دارد که یکی ساده‌تر است، اما امکان دارد پس از مدتی غیر فعال شود و لازم باشد بعضی مراحل را دوباره انجام دهید. روش دوم کمی پیچیده‌تر است و انجامش زمان بیشتری می‌برد، اما در عوض دائمی است و خیال شما را برای همیشه راحت می‌کند.

ما در این مطلب هر دو روش را توضیح می‌دهیم تا خودتان تصمیم بگیرید کدام را انجام دهید.

روش سریع اما غیر دائمی

نکته: تفاوتی نمی‌کند نسخه گلوبال یا چینی می بند ۴ را خریده باشید. در هر دو صورت، باید تمام این مراحل را به شکل کامل انجام دهید.

برای شروع باید فرمور یا ثابت‌افزار بین‌المللی می بند ۴ را نصب کنید. نگران نباشید چون بر خلاف اسم ترسناکش، این کار به ساده‌ترین شکل انجام می‌شود. فقط باید نسخه بین‌المللی اپلیکیشن Mi Fit را از اینجا دانلود و روی گوشی خود نصب کنید.

حالا مچ‌بند خود را با اپلیکیشنی که نصب کردید جفت یا pair کنید تا فرمور دستگاه به نسخه بین‌المللی تغییر کند.

نکته: توجه داشته باشید که برای نصب اپلیکیشن Mi Fit باید اندروید گوشی شما نسخه ۷ یا بالاتر باشد، اما اگر اینطور نیست هم می‌توانید اپلیکیشن را روی یک دستگاه دیگر نصب کنید و با استفاده از آن فرمور مچ‌بند را تغییر دهید.

حالا می‌توانید مراحل بعدی را به ترتیب انجام دهید:

۱. با استفاده از این لینک اپلیکیشن Notify & Fitness را از فروشگاه گوگل پلی دانلود و نصب کنید.

۲. حالا اپلیکیشن را اجرا کنید و وارد منوی Tools شوید. در اینجا باید گزینه Mi Band language را انتخاب و روی زبان فرانسوی یا روسی قرار دهید.

۳. حالا به بخش Settings بروید و بخش Advanced را پیدا کنید. در این قسمت باید گزینه Right-to-letf text را تیک بزنید.

۴. سپس اپلیکیشن Mi Fit را اجرا این دو گزینه را غیر فعال کنید: Incoming Call و App Alert.

۵. حالا باید به اپلیکیشن Notify & Fitness بروید و گزینه Show notification text را فعال کنید. سپس اپلیکیشن‌هایی که می‌خواهید می بند ۴ نوتیفیکیشن آنها را نمایش دهد را انتخاب کنید.

نکته: با فعال کردن این گزینه، اپلیکیشن Notify & Fitness به شما پیام‌های تبلیغاتی نمایش می‌دهد. برای عدم نمایش تبلیغات لازم است نسخه Pro اپلیکیشن را خریداری کنید یا نسخه کرک شده را از اینجا دانلود و نصب کنید. توجه داشته باشید که در صورت نصب نسخه کرک شده نباید آن را بروزرسانی کنید.

توجه: از این به بعد مچ‌بند شما می‌تواند نوتیفیکیشن‌های فارسی اپلیکیشن‌هایی که برای دستگاه مشخص کرده‌اید را نمایش دهد، اما وقتی از این روش استفاده می‌کنید احتمال دارد می بند ۴ به دلیل انجام بروزرسانی‌های نرم‌افزاری یا دلایل دیگر قابلیت نمایش فارسی را از دست بدهد. بر همین اساس توصیه می‌کنیم با صرف کمی زمان بیشتر، از روش دوم استفاده کنید که قطعی‌تر است.

روش مطمئن اما طولانی

در این روش هم مثل قبلی ابتدا باید فرمور می بند ۴ را بین‌المللی کنید. کافی است نسخه بین‌المللی اپلیکیشن Mi Fit‌ از اینجا دریافت و روی گوشی خود نصب کنید. حالا اپلیکیشن را باز کنید و می بند ۴ را با آن جفت یا pair کنید. به همین راحتی فرمور مچ‌بند شما به نسخه بین‌المللی تبدیل می‌شود.

حالا این مراحل را به ترتیب انجام دهید:

۱. اپلیکیشن Mi Fit را باز کنید و با استفاده از آن می بند ۴ را unpair کنید.

۲. اپلیکیشن Mi Fit‌ را از روی گوشی خود پاک کنید.

۳. نسخه‌ی دست‌کاری شده از اپلیکیشن Mi Fit را از اینجا دانلود و روی گوشی خود نصب کنید.

۴. نسخه دستکاری شده از Mi Fit را باز کنید و با استفاده از آن مچ‌بند را با گوشی جفت کنید.

۵. حالا باید نسخه دستکاری شده Mi Fit را هم پاک کنید.

۶. با استفاده از فایل منیجر وارد حافظه گوشی شوید و پوشه freemyband را پیدا کنید. داخل این پوشه یک فایل متنی به نام Auth Key وجود دارد. فایل را باز کنید و عدد داخل آن را کپی کنید.

۷ اپلیکیشن Notify & Fitness شیائومی را اجرا کنید. (لینک دانلود)

۸. اپلیکیشن پس از اجرا برای جفت شدن با گوشی از شما یک کد می‌خواهد. عددی که داخل حافظه کپی کردید همان کد مورد نیاز است. (اگر اپلیکیشن به طور خودکار مراحل جفت شدن را انجام نداد از منوی سمت چپ گزینه Replace with new Mi Band را انتخاب کنید)

۹. پس از جفت شدن می بند ۴ با اپلیکیشن وارد منوی اپلیکیشن شوید و از بخش Tools گزینه Mi Band Language را روی زبان فرانسوی یا روسی قرار دهید. سپس به منوی Setting رفته و داخل بخش Advanced گزینه Right-to-left text را تیک بزنید.

پس از انجام این مراحل می‌توانید از نمایش نوتیفیکیشن‌های فارسی روی می بند ۴ لذت ببرید.

منبع متن: digikala