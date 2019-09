کوالکام فروش محصولات خود به هواوی را از سر گرفت

از زمانی که هواوی در فهرست سیاه وزارت بازرگانی دولت آمریکا قرار گرفته، برخی از شرکای اصلی آن مانند شرکت کوالکام با شرایط سختی روبرو شده‌اند. حالا، مدیرعامل کوالکام تایید کرده که این شرکت تبادلات تجاری با هواوی را از سر گرفته است. به گفته او، کوالکام به دنبال عقد قرارداد طولانی‌مدت برای همکاری با هواوی است ولی در مورد جزییات محصولاتی که در اختیار این شرکت چینی قرار می‌گیرد، جزییاتی مطرح نشد.

در ماه ژوئیه، وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام کرد برای شرکت‌هایی که خواستار ادامه روابط تجاری خود با هواوی هستند، مجوزهای ویژه‌ای را صادر می‌کند. در همان زمان گفته شد که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند قطعات همه‌گیر و بی‌خطر برای امنیت ملی را در اختیار این شرکت چینی قرار دهند که تراشه‌های موبایل هم در همین دسته قرار می‌گیرند.

در ماه آگوست، دولت آمریکا معافیت موقت همکاری برخی از شرکت‌های آمریکایی با هواوی را بار دیگر به مدت ۹۰ روز تمدید کرد. کمی بعد، طبق گزارش‌های مختلف مشخص شد که بیش از ۱۳۰ شرکت آمریکایی برای دریافت مجوزهای ویژه ثبت‌نام کرده‌اند.

هواوی علی‌رغم اینکه بخش زیادی از تراشه‌های محصولات خود را تولید می‌کند، ولی بسیاری از آن‌ها همچنان به قطعات ساخت کوالکام نیاز دارند. گفته می‌شود تنها در سال ۲۰۱۸، هواوی در ارتباط تجاری با کوالکام، Micron و اینتل حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه کرده است.

