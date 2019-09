مطرح کردن چنین موضوعی کمی عجیب است ولی باید بگوییم که یکی از برندهای جدید امیدوارکننده در حوزه گوشی‌های هوشمند، به هیچ عنوان برند تازه‌کاری محسوب نمی‌شود. دلایل زیادی را برای عدم موفقیت ایسوس در این صنعت می‌توان مطرح کرد که از چندین سال قبل وارد این بازار شده و البته برخی از آن‌ها به مسائل داخلی این غول تکنولوژی برمی‌گردد.

مشکل ایسوس در حوزه گوشی‌های هوشمند هیچ‌وقت عدم توجه رسانه‌ها و قرار گرفتن در زیر سایه نبوده است و بیشتر از هر چیزی به فقدان جهت کلی برمی‌گردد. ایسوس برای مدت طولانی تمرکز خود را به ساخت گوشی‌های مبتنی بر طراحی‌های عجیب و غیرمتعارف معطوف کرد به این امید که بتوانند توجهات گسترده‌ای را جلب کنند. این شرکت اساسا انواع و اقسام رویکردهای نوآورانه را برای ارائه محصول غیرتکراری امتحان کرد که به خودی خود نکته منفی محسوب نمی‌شود. اما متأسفانه، واقعیت امر این است که بسیاری از ایده‌های خلاقانه‌ای که بر روی کاغذ هیجان‌انگیز به نظر می‌رسند، در دنیای واقعی شکست می‌خورند یا اینکه نمی‌توانند توجه کاربران زیادی را جلب کنند.

در حالی که ایسوس در زمینه گوشی‌های هوشمند در بین ۱۰ سازنده برتر دنیا قرار ندارد، اما جدیدترین گوشی‌های این شرکت نشان‌دهنده‌ی اتخاذ رویکرد جدید مدیران ایسوس هستند. شاید برای اولین بار، می‌توانیم به جای پتانسیل فرضی این گوشی‌ها، در مورد آینده امیدوارکننده این گوشی‌ها اظهارنظر کنیم.

حرکت بین رویکرد نوآورانه و محافظه‌کارانه

قبل از عرضه گوشی‌های سری ZenFone در سال ۲۰۱۴ که تا حد زیادی گوشی‌های متعارفی بودند، این شرکت با ارائه‌ی تبلت‌های سری Transformer Pads سروصدای زیادی به راه انداخت که به نوعی پدر معنوی لپ‌تاپ‌های هیبریدی امروزی محسوب می‌شوند. به دلیل استقبال خوب از این تبلت‌ها، ایسوس تلاش کرد چنین رویکردی را با عرضه گوشی‌های سری PadFone به این حوزه منتقل کند.

این یکی از ایده‌هایی بود که بر روی کاغذ جذاب به نظر می‌رسید اما ایسوس شکست را نپذیرفت و با اعمال تغییرات مختلف و عرضه نسل‌های گوناگون، تلاش کرد توجه کاربران را جلب کند. این فقط بخشی از تلاش ایسوس برای ارائه‌ی محصولات نوآورانه بود و این شرکت با امید اینکه حداقل یکی از این محصولات موفقیت گسترده‌ای جلب کند، به تلاش‌های خود ادامه داد.

به همین خاطر تمرکز خود را بر ارائه‌ی ویژگی‌هایی مانند واقعیت افزوده، زوم اپتیکال پیشرفته، دوربین‌های سلفی همه‌فن‌حریف و بسیار از موارد دیگر معطوف کرد. اما با گذشت زمان، هیچ‌کدام از این ریسک‌ها نتایج قابل توجهی به همراه نداشتند و این شرکت تصمیم گرفت رویکرد خود را عوض کند. کمی پس از عرضه گوشی گیمینگ ROG، این شرکت از ZenFone 6 رونمایی کرد که از تعادل خیلی خوبی بین تفکر سنتی و نوآورانه بهره می‌برد.

یک آغاز دوباره عالی بر اساس دو ایده خوب

عرضه نخستین نسل گوشی گیمینگ ROG آغازگر فصل جدیدی برای بخش موبایل ایسوس است. طبق گزارشی که در انتهای سال گذشته منتشر شد، محبوبیت این گوشی گیمینگ این اعتماد به نفس را در ایسوس ایجاد کرد که به جای تمرکز بر گوشی‌های میان‌رده، توجه بیشتری به کاربران حرفه‌ای نشان بدهد.

بیشتر ویژگی‌های جذاب برند ROG برای گیمرهای کامپیوتر، طوری بودند که می‌شد آن‌ها را به‌نوعی به گجت‌های کوچک‌تر منتقل کرد و به همین خاطر جای تعجب دارد که چرا ایسوس برای ساخت گوشی‌های گیمینگ این همه سال صبر کرده است. البته احتمالا در رابطه با این موضوع پیش خود می‌گویید این روزها تقریبا تمام پرچم‌داران به خوبی می‌توانند از پس اجرای بازی‌های سنگین بربیایند.

چنین موضوعی شاید صحت داشته باشد، ولی در هر صورت نسل اول و دوم گوشی ROG ایسوس از ویژگی‌هایی بهره می‌برند که «عموم» پرچم‌داران فاقد آن‌ها هستند؛ به‌عنوان مثال می‌توانیم به مواردی مانند نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بسیار سریع، اسپیکرهای قدرتمند و دارای پخش صداهای بسیار بلند و همچنین عمر باتری عالی اشاره کنیم. همچنین نباید طراحی قابل توجه این گوشی‌ها را از قلم بیندازیم که نسبت به طراحی تکراری بسیاری از گوشی‌ها توجهات زیادی را جلب می‌کنند.

البته هرچقدر هم یک گجت بسیار جذاب باشد، بسیاری از کاربران حاضر نیستند برای خرید چنین محصولی ۹۰۰ دلار یا بیشتر از آن هزینه کنند که برای چنین افرادی، ایسوس پرچم‌دار ZenFone 6 را با قیمت حدودی ۵۰۰ دلار عرضه کرده است. این گوشی با داشتن ویژگی‌های مرسوم و البته نوآورانه و با قیمت مناسبی که دارد، یک پرچم‌دار قابل توجه به حساب می‌آید.

نسل دوم ROG Phone و ZenFone 6 در کنار یکدیگر رویکرد جدید ایسوس را در قبال بازار گوشی‌های هوشمند نشان می‌دهند و با این کار این شرکت قصد دارد به‌عنوان یک برند قابل اعتنا در این حوزه مطرح شود.

راه طولانی پیش روی ایسوس



ساخت گوشی‌های جذاب فقط بخشی از قضیه است و کاربران سرتاسر دنیا باید بتوانند این محصولات را خریداری کنند. ایسوس اگرچه از سال‌ها قبل به ساخت گوشی‌های هوشمند روی آورده است، ولی در بسیاری از کشورها مانند آمریکا از لحاظ عرضه گوشی‌های خود اصلا عملکرد خوبی ندارد و به همین خاطر پتانسیل بالای این دو گوشی تا حد زیادی از دست می‌رود.

ایسوس باید هرچه زودتر در کنار عرضه گوشی‌های جذاب، در زمینه‌ی عرضه گسترده آن‌ها هم عملکرد بسیار بهتری داشته باشد. در هر صورت، حداقل بر روی کاغذ شرکت ایسوس از ویژگی‌های لازم برای کسب موفقیت در این حوزه بهره می‌برد که البته در این صنعت، چنین چیزی لزوما منجر به موفقیت در دنیای واقعی نمی‌شود.

