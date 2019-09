روز گذشته شیائومی از گوشی هوشمندی تحت عنوان می میکس آلفا رونمایی کرد که به جرئت می‌توان آن را انقلابی در صنعت گوشی‌های هوشمند دانست!

هنگامی که به گوشی می میکس آلفا نگاه می‌کنید، تنها چیزی که نگاه شما را دقایقی مجذوب خود می‌کند، نمایشگر گوشی است. البته اگر بتوان گفت دقیقا کدام نمایشگر؟! در واقع می میکس آلفا به طور کلی یک نمایشگر است که قابلیت‌های یک گوشی هوشمند را درون خود جای داده است!

جدا از اینکه شیائومی در می میکس آلفا از جدیدترین و قدرتمندترین سخت‌افزار موجود در بازار بهره برده، برای دوربین آن‌ هم سنگ تمام گذاشت و یک سنسور خارق‌العاده و انقلابی، به بزرگی ۱۰۸ مگاپیکسل را استفاده کرده که قادر به ثبت تصاویری فوق‌العاده با وضوح ۱۲۰۳۲ در ۹۰۲۴ است!

در مجموع، می میکس آلفا از سه دوربین بهره می‌برد. یکی از آن‌ها سنسوری به بزرگی ۲۰ مگاپیکسل دارد و برای ثبت تصاویر فوق عریض بکار می‌رود. دیگری، لنز تله فوتو است و ۱۲ مگاپیکسل بزرگی دارد. این دوربین می‌تواند تا دو برابر زوم اپتیکال انجام دهد و از آن‌جایی هم که سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسل است، زوم دیجیتال این گوشی نیز بسیار زیبا و با کیفیت خواهد بود. می میکس آلفا در تاریکی شب، به لطف دریچه دیافراگم f/1.7 می‌تواند نور بیشتری را از محیط جذب کند و لذا تصاویر این گوشی در شب نیز کاربران را شگفت‌زده خواهد کرد.

همچنین دوربین‌ این گوشی قابلیت پیکسل باینینگ را نیز به همراه دارند. فناوری جدیدی که به آن‌ اجازه می‌دهد با ترکیب کردن چند پیکسل در یک پیکسل، نه تنها حجم تصویر نهایی را کاهش دهد، بلکه مشکل کوچک بودن پیکسل‌ها را نیز جبران کند و تصاویری ۲۷ مگاپیکسلی ثبت کند.

دیگر قابلیت جذاب این گوشی، دوربین سلفی آن است. به عبارتی دوربین سلفی مجزا در این گوشی وجود ندارد و کاربر می‌تواند با همان دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، تصاویر سلفی ثبت کند که بعید به نظر می‌رسد گوشی دیگری قادر به ثبت آن‌ها باشد! البته این تنها دوربینی نیست که در هنگام ثبت تصاویر سلفی به آن دسترسی خواهید داشت. دوربین ۲۰ مگاپیکسلی فوق عریض نیز با زاویه دید ۱۱۷ درجه‌ای، برای ثبت تصاویری زیبا و ماندگار در اختیار شما خواهد بود.

در نهایت می‌رسیم به قیمت این گوشی که خب خیال فکر کردن به آن را نیز از سر کاربران بیرون می‌کند! می میکس آلفا در کشور چین با قیمت سرسام‌آور ۱۹۹۹۹ یوان، و یا به عبارتی ۲۸۱۰ دلار به فروش می‌رسد! این قیمت، می میکس آلفا را در صدر گران‌ترین گوشی‌های هوشمند قرار می‌دهد که دلیل عمده این امر نیز، سنسور دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و طراحی منحصر بفرد و عجیب آن است. توضیحات بیشتر در مورد این گوشی و دوربین آن را می‌توانید در این لینک بخوانید.

شما عزیزان می‌توانید نمونه‌ای از تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی را در زیر مشاهده کنید. برای مشاهده تصاویر با کیفیت اصلی، روی آن‌ها کلیک کنید.

