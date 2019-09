گلکسی اس ۱۱ سامسونگ حدود ۵ ماه دیگر معرفی می‌شود ولی در هر صورت به دلیل اهمیت بالای این پرچم‌دار، از مدتی قبل شایعات مختلفی در مورد ویژگی‌های این گوشی منتشر می‌شود. حالا طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، می‌توانیم تا حدی به ویژگی‌های احتمالی دوربین این گوشی بپردازیم. البته باید خاطرنشان کنیم که این موضوع فعلا در حد شایعه است و تا اطلاع ثانوی و انتشار گزارش‌های بیشتر، باید با شک و تردید این شایعه را در نظر بگیریم.

دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی

سامسونگ بعد از مدت‌ها استفاده از دوربین واحد و دوگانه برای پرچم‌داران، بالاخره برای رقابت با شرکت‌هایی مثل هواوی در سال جاری تصمیم گرفت تعداد دوربین‌ها را افزایش بدهد. گلکسی اس ۱۰ از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد ولی مدل پلاس گلکسی نوت ۱۰ مجهز به دوربین چهارگانه است. حالا بر اساس این گزارش، سامسونگ برای گلکسی اس ۱۱ می‌خواهد از دوربین بسیار قدرت‌مندتری استفاده کند.

به نظر می‌رسد به جای دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی که سامسونگ از سال ۲۰۱۶ بعد از گلکسی اس ۷ به استفاده از آن‌ها روی آورده، این‌بار می‌خواهد در پرچم­دار خود از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی استفاده کند. این سنسور توسط سامسونگ ساخته می‌شود و چند روز قبل شیائومی گوشی می میکس آلفا مبتنی بر آن را معرفی کرد. این سنسور نسبت به دیگر سنسورهای دوربین موبایل، اندازه بسیار بزرگ‌تری دارد و به همین خاطر می‌تواند نور بسیار بیشتری جذب کند. به همین خاطر چنین سنسوری در محیط‌های کم‌نور عملکرد قابل توجهی خواهد داشت. علاوه بر این، به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها، می‌تواند عکس‌های ۲۷ مگاپیکسلی بسیار باکیفیتی را ثبت کند.

زوم اپتیکال ۵ برابری

گلکسی اس ۱۰ و آیفون ۱۱ پرو از زوم اپتیکال ۲ برابری استفاده می‌کنند که بین گوشی‌های مختلف تا حد زیادی به یک استاندارد بدل شده است. وان‌پلاس ۷ پرو از این فراتر رفت که زوم اپتیکال ۳ برابری به ارمغان آورد ولی این گوشی هواوی P30 پرو بود که در این زمینه سروصدای زیاد به راه انداخت.

این گوشی هواوی در ماه مارس معرفی شد که از زوم هیبریدی ۱۰ برابری و زوم دیجیتالی ۵۰ برابری هم پشتیبانی می‌کند. تنها گوشی دیگری که از این مشخصه بهره می‌برد، اوپو رینو ۱۰x Zoom است ولی به نظر می‌رسد گلکسی اس ۱۱ هم می‌خواهد به این فهرست ملحق شود. بر اساس همین گزارش منتشر شده، گلکسی اس ۱۱ از زوم اپتیکال ۵ برابری بهره می‌برد که قطعات مربوط به آن توسط بخش الکترومکانیک این شرکت تامین می‌شود؛ باید خاطرنشان کنیم همین بخش سامسونگ دوربین تله‌فوتو گوشی اوپو را تولید می‌کند و به همین خاطر باید انتظار بهره‌گیری از دوربین قابل توجهی را داشته باشیم.

علاوه بر موارد ذکر شده، گفته می‌شود سامسونگ مشغول توسعه یک قابلیت مشابه Deep Fusion است که مدتی دیگر برای آیفون ۱۱ پرو ارائه می‌شود. در این قابلیت، چندین عکس مختلف با شرایط نوری گوناگون ثبت می‌شود و سپس با ترکیب آن‌ها، عکس موردنظر کاربر در اختیار او قرار می‌گیرد. هدف ارائه‌ی این مشخصه این است که کاربران به راحتی بتوانند عکس‌های بسیار جذابی را ثبت کنند.

منبع: Phone Arena

