گوگل به ‌طور رسمی از نسخه جدید Go Edition بر پایه اندروید ۱۰ رونمایی کرد

گوگل با معرفی اندروید ۱۰، از تغییرات بسیار مهمی در سیستم عامل خود رونمایی کرد که البته گوشی‌های سطح پایین موجود در بازار، توان دریافت به‌روز رسانی مرتبط با این ویژگی‌ها را ندارند. در واقع، اندروید Go Edition نسخه‌ای ویژه از سیستم عامل اندروید است که از نسخه اصلی سبک‌تر است و برای گوشی‌هایی با مشخصات سخت افزاری ضعیف در نظر گرفته شده است. این نسخه در سال گذشته عرضه گسترده خود را آغاز کرد و به نظر می‌رسد گوگل امسال هم به عرضه به‌روز رسانی برای این نسخه ادامه می‌دهد.

این شرکت به‌تازگی از نسخه Go Edition اندروید ۱۰ رونمایی کرد که بار دیگر بازار گوشی‌های اقتصادی و ارزان قیمت را هدف گرفته است. در میان تمامی ویژگی‌های جدید و بهبودهایی که گوگل در نسخه جدید اعمال کرده است، دو مورد از مهم‌ترین قابلیت‌ها به افزایش سرعت جابجایی بین اپ‌ها و مصرف بهینه حافظه مربوط می‌شوند.

همچنین، سرعت کلی سیستم عامل و پایداری آن نیز نسبت به قبل بهبود یافته است. طبق ادعای مانتین‌ویویی‌ها، سیستم عامل جدیدشان حدود ۱۰ درصد از نسخه قبلی اندروید Go سریع‌تر اجرا می‌شود. اما علاوه بر این موارد، گوگل به امنیت سیستم عامل نیز اندیشیده و این بخش بهبودهایی به خود دیده است. یکی از ویژگی‌های مرتبط با بخش امنیت سیستم عامل، Adiantum است که طبق ادعای گوگل، برای اجرا به سخت افزار خاصی نیاز نخواهد داشت.

با بهره‌گیری از Adiantum، تمام کاربران اندروید Go Edition با هر دستگاهی که مبتنی بر این سیستم عامل باشد، از یک سطح امنیت یکسان برخوردار خواهند بود، بدون اینکه بر عملکرد و سرعت دستگاه تاثیر منفی داشته باشد.

در کنار ویژگی‌های اعلام شده، گوگل از بهبود در برخی اپلیکیشن‌های طراحی شده برای اندروید Go Edition نیز خبر داده است. یکی از این اپ‌ها، Google Go است که با دریافت چند به‌روز رسانی و با کمک هوش مصنوعی می‌تواند متن‌ها را بخواند. همچنین، اپلیکیشن YouTube Go نیز به نحوی بهینه‌سازی شده است که کاربر در هنگام استریم ویدیوها با مکث‌های کمتری مواجه شود.

اپ جدید Go Gallery که بر پایه گوگل فوتوز طراحی شده است نیز در ساده‌تر شدن دستیابی به تصاویر در گوشی‌های مبتنی بر اندروید Go به کاربر کمک می‌کنند. این اپلیکیشن تنها ۱۰ مگابایت حجم دارد و از یادگیری ماشینی بهره‌مند است که امکان سامان‌دهی خودکار تصاویر بر اساس افراد حاضر در عکس را ارائه خواهد کرد. اما مهم‌تر از همه این است که اپلیکیشن مذکور در حالت آفلاین هم فعال است.

در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰ مدل دستگاه مبتنی بر اندروید Go توسط ۵۰۰ شرکت مختلف در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا تولید و عرضه شده‌اند. از جمله مهم‌ترین بازارهای گوشی‌های مبتنی بر اندروید Go می‌توان به هند، آفریقای جنوبی، برزیل و آمریکا اشاره کرد. اندروید Go Edition جدید که بر پایه اندروید ۱۰ توسعه یافته است، در پاییز جاری برای دستگاه‌های مورد نظر ارائه خواهد شد.

