طرفداران پروپاقرص اندروید که از گوشی‌های پیکسل استفاده می‌کنند، معمولا تا حد زیادی از این گوشی‌ها دفاع می‌کنند و می‌گویند این گجت‌ها مانند گوشی‌های نکسوس، بهترین تجربه کاربری اندروید را ارائه می‌دهند. برای نقاط قوت آن‌ها هم مواردی مانند دریافت سریع آپدیت، نرم‌افزار سبک و روان و دوربین عالی مطرح می‌شود. اما در هر صورت گوشی‌های پیکسل برای بسیاری از کاربران، فاقد ویژگی‌های هیجان‌انگیزی هستند.

البته، این مطلب در مورد پیکسل ۳a نیست که چنین گوشی هوشمندی قرار نیست مجهز به ویژگی‌های پر زرق‌وبرق باشد ولی همان پیکسل ۳ هم در زمینه ویژگی‌های نوآورانه حرف زیادی برای گفتن ندارد. در حقیقت، به نظر می‌رسد گوگل به جای اینکه صنعت گوشی‌های هوشمند را هدایت کند، حداقل در جبهه سخت‌افزاری به دنبال دیگر شرکت‌ها حرکت می‌کند. به همین خاطر آیا اصلا می‌توان در زمینه‌های مختلف، گوشی‌های پیکسل را به‌عنوان یک معیار مهم برای گوشی‌های اندرویدی در نظر گرفت؟

آیا گوشی پیکسل در زمینه‌ی خاصی بهترین عملکرد را دارد؟

سایت Android Authority برای بررسی گوشی‌های مختلف، آزمایش‌های گوناگونی هم انجام می‌دهد تا کارشناسان آن بتوانند بر اساس معیارهای غیر شخصی و غیر سلیقه‌ای در مورد کیفیت گوشی‌ها اظهارنظر کنند. به همین خاطر اگر گوشی پیکسل قرار است معیار گوشی‌های اندرویدی باشد، باید در حداقل یکی از این بخش‌ها حرف اول را بزند.

گوگل هر ساله در نیمه دوم سال میلادی، نسل جدید گوشی‌های پیکسل را معرفی می‌کند و به همین خاطر این گوشی‌ها تحت فشار زیادی قرار دارند. گوشی‌های پیکسل برای اینکه بتوانند مورد توجه زیادی قرار بگیرند، نه‌تنها باید نسبت به پرچم‌دارانی که قبل از آن معرفی شده‌اند جذاب‌تر باشند، بلکه گوگل باید پرچم‌دارانی که در چند ماه بعد از رونمایی نسل جدید پیکسل معرفی می‌شوند، مدنظر قرار بدهد. در هر صورت، در ادامه می‌توانید امتیازهای مربوط به ۴ مشخصه پیکسل ۳ ایکس‌ال را با دیگر پرچم‌داران مقایسه کنید.

بر اساس این نتایج که عامل انسانی در آن‌ها دخالت ندارد، گوگل پیکسل ۳ ایکس‌ال در زمینه‌ی این مشخصه‌ها در برابر پرچم‌داران قبل و بعد از خود حرف زیادی برای گفتن ندارد. این گوشی به‌خصوص در زمینه‌ی عمر باتری و عملکرد با ضعف جدی مواجه است و برای بسیاری از کاربران، این دو حوزه اهمیت بسیار زیادی دارد.

از دیگر ضعف‌های گوگل پیکسل ۳ می‌توانیم به پایین بودن حافظه داخلی و حافظه رم اشاره کنیم. این گوشی از ۴ گیگابایت حافظه رم و حداکثر ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد که چنین آماری برای یک گوشی پرچم‌دار بسیار اسف‌بار است. همچنین نباید عدم پشتیبانی از کارت حافظه و جک هدفون را هم فراموش کنیم. در هر صورت پیکسل ۳ با توجه به قیمتی که دارد، نمی‌تواند در برابر رقبای خود عرض اندام کند.

البته اگر بخواهیم منصفانه اظهارنظر کنیم، نمایشگر پیکسل ۳ ایکس‌ال از کیفیت قابل توجهی بهره می‌برد و در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد. ولی روی هم رفته، این گوشی در کل از ویژگی‌های استاندارد و معمولی بهره می‌برد و هیچ ویژگی خاص و نوآورانه‌ای در مورد سخت‌افزار آن وجود ندارد.

یک تا دو سال عقب‌تر از رقبا

حتی اگر این آزمایش‌ها یا عمر باتری برای شما اهمیتی نداشته باشد، گوشی‌های گوگل پیکسل در زمینه‌ی ویژگی‌های جدید مفید در اغلب اوقات عقب‌تر از رقبای خود قرار دارند. البته در زمینه‌ی ویژگی‌های نرم‌افزاری دوربین، با وجود اینکه مواردی مانند حالت شب قبل از پیکسل در گوشی‌های هواوی ارائه شده، ولی گوگل موفق شد کیفیت این مشخصه را تا حد زیادی ارتقا بدهد و می‌توان گفت که رقابت شدید بر سر ویژگی‌های نرم‌افزاری دوربین گوش را کلید زد.

اما در کنار ویژگی‌های نرم‌افزاری دوربین، بسیاری از گوشی‌ها طی دو سال گذشته به بهره‌گیری از دوربین‌های دوگانه و سه‌گانه روی آورده‌اند. اگرچه دوربین واحد پیکسل ۳ حرف زیادی برای گفتن دارد، ولی بهره‌گیری از دوربین چندگانه دست کاربر را برای ثبت عکس‌های مختلف بازتر می‌کند. طبق گزارش‌های منتشر شده، پیکسل ۴ بالاخره قرار است دوربین چندگانه را به ارمغان بیاورد.

زمان عرضه پیکسل ۳ باعث شد گوگل در زمینه‌ی استفاده از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر تا حد زیادی از رقبا جا بماند و این روزها تقریبا تمام پرچم‌داران اندرویدی از این نوع حسگر اثر انگشت استفاده می‌کنند. در مورد شارژ بی‌سیم هم می‌توانیم این موضوع را مطرح کنیم که بعد از مدت‌ها انتظار، گوگل این مشخصه را ارائه داد.

با وجود تمام این انتقادها، گوگل در زمینه‌ی برخی از حوزه‌های سخت‌افزاری پیشگام بوده است. به غیر از تراشه Visual Core مربوط به پردازش تصاویر، می‌توانیم به تراشه امنیتی Titan M هم اشاره کنیم که امنیت گوشی را افزایش می‌دهند ولی متأسفانه این ویژگی فقط برای تعداد محدودی از کاربران اهمیت دارد. علاوه بر این، اگرچه تراشه Visual Core در زمینه حالت شب و HDR+ عملکرد خیلی خوبی دارد، ولی این تراشه باید برای کارهای جذابی مانند بوکه ویدیو، افزایش کیفیت زوم مبتنی بر سوپر رزولوشن و بهبود رنگ عکس با توجه به موقعیت‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.

البته جذابیت گوشی‌های پیکسل برای کاربران آن عمدتا مربوط به نرم‌افزار است. کاربران این گوشی‌ها علاقه زیادی به دریافت آپدیت سریع اندروید دارند و در ضمن در برابر رابط‌های کاربری مختلف، ترجیح می‌دهند از اندروید خالص استفاده کنند. این در حالی است که رابط‌های کاربری شرکت‌های مختلف، مرتبا ویژگی‌های جدید و جذابی را ارائه می‌دهند که برخی از آن‌ها بعد از مدت‌ها تاخیر به اندروید خالص راه پیدا می‌کند.

پیکسل ۴ باید حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد

گوشی‌های پیکسل حداقل در زمینه‌ی سخت‌افزاری، به‌هیچ عنوان معیاری برای گوشی‌های اندرویدی نیستند. البته اگر منصفانه اظهارنظر کنیم، باید بگوییم که گوشی‌ها تا حد زیادی به بلوغ رسیده‌اند و روی هم رفته دیگر شاهد ارائه‌ی ویژگی‌های بسیار هیجان‌انگیز نیستیم. اما در هر صورت، شرکتی مانند سامسونگ در زمینه‌ی نمایشگر و هواوی در زمینه دوربین همواره سروصدای زیادی راه می‌اندازند.

رهبری گوگل را شاید باید در بخش نرم‌افزار جستجو کرد. با وجود اینکه گوشی‌های پیکسل به سرعت نسخه جدید اندروید را دریافت می‌کنند، ولی باقی شرکت‌ها هم در این زمینه پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و سرعت آن‌ها افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، هواوی میت ۳۰ همراه با اندروید ۱۰ عرضه می‌شود و وان‌پلاس هم از ماه جاری این نسخه از اندروید را برای گوشی‌های سری ۶ و ۷ خود ارائه می‌دهد.

در هر صورت گوگل برای پیکسل ۴ تحت فشار زیادی قرار دارد. با توجه به اینکه گوگل دیگر نمی‌تواند تا حد زیادی به مزیت نرم‌افزاری گوشی خود تکیه کند، باید در زمینه‌ی سخت‌افزاری فاصله خود را با رقبا کمتر کند. خوشبختانه به نظر می‌رسد کارمندان سابق HTC در مسیر درستی قرار گرفته‌اند. طبق گزارش‌های مختلف، پیکسل ۴ از سیستم تشخیص چهره پیشرفته، دوربین چندگانه مبتنی بر ویژگی‌های نرم‌افزاری جدید، امکان تعامل بدون لمس و نمایشگر ۹۰ هرتز بهره می‌برد.

گوگل همچنین باید قابلیت‌های پیشرفته‌تری را در حوزه نرم‌افزاری برای این گوشی به ارمغان بیاورد. گوگل هر ساله در کنفرانس I/O از جدیدترین پیشرفت‌های خود در حوزه پردازش، واقعیت افزوده، دستیار دیجیتالی و دیگر موارد رونمایی می‌کند ولی فقط بخش اندکی از آن‌ها به گوشی‌های پیکسل‌ راه پیدا کرده‌اند. اگرچه بسیاری از آن‌ها در نهایت به‌عنوان ویژگی‌های اندروید برای گوشی‌های مبتنی بر این سیستم‌عامل ارائه می‌شوند، اما گوگل با ارائه‌ی نسخه بهبود یافته نرم‌افزار خود می‌تواند جذابیت گوشی‌های پیکسل را به‌عنوان یک عضو کلیدی اکوسیستم اندروید افزایش دهد.

اگر پیکسل ۴ بتواند در حوزه‌های مختلف عملکرد قابل توجهی داشته باشد، شاید بالاخره توجه بخش وسیع‌تری از کاربران را می‌تواند جلب کند. در هر صورت باید ببینیم که پیکسل ۴ نسبت به نسل قبلی می‌تواند موفقیت بیشتری برای گوگل به ارمغان بیاورد یا نه.

