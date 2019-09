شیائومی دو روز قبل با معرفی می میکس آلفا سروصدای زیادی به راه انداخت. حالا با بررسی اپلیکیشن دوربین در نسخه بتا رابط کاربری MIUI 11 شواهد مربوط به پشتیبانی گوشی جدید شیائومی از فیلمبرداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه پیدا شده است. در حقیقت، کارشناس سایت XDA-Developers موفق شده حتی تصویر مربوط به این قابلیت را در اپلیکیشن دوربین پیدا کند که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

اگر گوشی جدید شیائومی از قابلیت فیلمبرداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی کند، در این زمینه اولین خواهد بود. باید خاطرنشان کنیم اگرچه گوشی‌هایی مانند نوبیا رد مجیک ۳، ایسوس ذن‌فون ۶ و ROG Phone 2 از فیلمبرداری ۸K پشتیبانی می‌کنند، ولی حداکثر سرعت آن‌ها ۲۴ فریم بر ثانیه است.

تمام این گوشی‌ها از اسنپ‌دراگون ۸۵۵ یا ۸۵۵ پلاس بهره می‌برند که دارای پردازشگر تصویر Spectra 380 است و از فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند. در این میان، گوشی ROG Phone 2 با بهره‌گیری از تنظیمات خاص اپلیکیشن FreeDCam می‌تواند سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه را برای رزولوشن ۸K به ارمغان بیاورد.

تراشه‌های اگزینوس ۹۸۲۰ و ۹۸۲۵ تنها تراشه‌هایی هستند که از قابلیت فیلمبرداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کنند. با این حال، گوشی‌های سری گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ فاقد سنسورهای دوربین مناسب این مشخصه هستند. رزولوشن ۸K معادل ۳۳ مگاپیکسل است ولی پرچم‌داران ۲۰۱۹ سامسونگ از دوربین‌های اصلی ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برند.

اگر گوشی جدید شیائومی از این قابلیت بهره می‌برد، پس گوشی مذکور می میکس آلفا نخواهد بود زیرا علی‌رغم داشتن سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی، حداکثر توانایی فیلمبرداری آن به رزولوشن ۶K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ختم می‌شود.

