سرانجام وان پلاس از پرچم‌دار نیم سال دوم خود با نام وان پلاس ۷T رونمایی کرد. این گوشی که جانشین وان پلاس ۷ (مدل ارزان‌تر) شده است و نسخه پرو به همراه ندارد.

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های وان پلاس ۷T می‌توان به نمایشگر ۹۰ هرتزی با پنل AMOLED، دوربین سه‌گانه، چیپ سریع‌تر و شارژ سریع اختصاصی اشاره کرد. این گوشی معادل نیمی از قیمت پرچم‌داران اپل و سامسونگ به‌ فروش خواهد رسید. اما در ادامه به بررسی دقیق‌تر هر یک از این ویژگی‌ها می‌پردازیم.

پیش از بررسی ویژگی‌های این گوشی، ابتدا به اقلامی که همراه با گوشی در جعبه وان پلاس ۷T وجود دارند می‌پردازیم:

قاب سیلیکونی شفاف

شارژر Wrap 30T

کابل شارژر USB به USB-C قرمز رنگ

سوزن سیم‌کارت

استیکرهای وان پلاس

دفترچه راهنما

صفحه نمایش

وان پلاس ۷T به نمایشگر AMOLED تخت مجهز شده است که از نرخ نوسازی ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. افزایش این رقم نسبت به نمایشگرهای سنتی ۶۰ هرتزی به این معنی است که حرکات و انیمیشن‌ها در رابط کاربری و اپ‌ها سریع‌تر و روان‌تر خواهد بود. پیش از این کمپانی چینی در وان پلاس ۷ نیز از نمایشگر ۹۰ هرتزی استفاده کرده بود.

ابعاد صفحه نمایش برابر با ۶.۵۵ اینچ است و نسبت به سایر گوشی‌های وان پلاس کمی کشیده‌تر است که باعث می‌شود نسبت تصویر ۲۰:۹ را ارایه کند. وان پلاس این نمایشگر را Fluid AMOLED می‌نامد.

بر خلاف وان پلاس ۷ پرو، این گوشی از نمایشگر خمیده استفاده نمی‌کند و نمایشگر آن کاملا تخت است و حاشیه‌های اطراف آن تا حد ممکن کاهش یافته است. برای بسیاری از کاربران، کار کردن با نمایشگرهای خمیده ساده‌تر و خوشایندتر است و خوش‌بختانه وان پلاس به درستی این موضوع را درک کرده است.

علاوه بر موارد ذکر شده، باید گفت این نمایشگر از +HDR10 نیز پشتیبانی می‌کند و به لطف برخورداری از روشنایی بسیار بالای ۱۰۰۰ نیت، به راحتی می‌توان در روزهای آفتابی از آن استفاده کرد. همچنین، بریدگی (ناچ) بالای نمایشگر در حدود ۳۰ درصد نسبت به وان پلاس ۷ کوچک‌تر شده است.

اسنپ دراگون +۸۵۵

مغز پردازشی وان پلاس ۷T، نسخه اورکلاک شده چیپ پرچم‌دار کوالکام، یعمی اسنپ دراگون +۸۵۵ است. این چیپ در بخش پردازشگر گرافیکی در حدود ۱۵ درصد سریع‌تر از اسنپ دراگون ۸۵۵ عمل می‌کند که اگر موبایل گیمر حرفه‌ای باشید، همراهی این چیپ با نمایشگر ۹۰ هرتزی می‌تواند به خلق تجربه‌ای لذت بخش برای شما کمک کند. وان پلاس در کنار این چیپ، از یک رم ۸ گیگابایتی نیز کمک گرفته است که در میان پرچم‌داران امروزی کاملا عادی است.

وان پلاس ۷T در دو نسخه با حافظه‌های داخلی ۱۲۸ گیگابایت (برای اکثر بازارها) و ۲۵۶ گیگابایت (برای بازارهای خاص) عرضه می‌شود و متاسفانه از حافظه جانبی میکرو اس‌دی پشتیبانی نمی‌کند. حافظه داخلی استفاده شده در این گوشی از نوع UFS 3.0 است که سرعت خواندن و نوشتن آن بسیار سریع‌ است. شرکت وان پلاس اولین تولید کننده‌ای بود که از این نوع حافظه استفاده در پرچم‌دار وان پلاس ۷ پرو استفاده کرد و اکنون شاهد حضور آن در نسخه ارزان‌تر یعنی وان پلاس ۷T هستیم.

شارژ سریع

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم گوشی‌های وان پلاس که کاربران این کمپانی به آن افتخار می‌کنند، فناوری شارژ سریع اختصاصی این شرکت است که Warp Charge نام دارد. در حالی‌که فناوری شارژ سریع بسیاری از شرکت‌ها در زمانی که شما از گوشی استفاده می‌کنید کاهش می‌یابد، Warp Charge همچنان با سرعت بالا به شارژ کردن دستگاه ادامه می‌دهد و از آن مهم‌تر، از داغ شدن گوشی در هنگام شارژ جلوگیری می‌کند.

مطلب در حال به‌روز رسانی است…

