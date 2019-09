به گزارش یکی از افشاگران حوزه تکنولوژی، اپل حداقل یک مدل اولیه برای آیفون ۶.۷ اینچی فاقد بریدگی نمایشگر ساخته که در این مدل، سنسورهای سیستم فیس آی‌دی در حاشیه‌ی باریک بالای نمایشگر تعبیه شده‌اند. این افشاگر همچنین رندری را بر اساس این خبر، طراحی و منتشر کرده است.

این اولین باری نیست که خبر مربوط به عرضه آیفون ۶.۷ اینچی مطرح می‌شود. مدتی قبل، «مینگ چی کو» که در زمینه‌ی افشای ویژگی‌های محصولات اپل ید طولایی دارد، اعلام کرد که اپل در سال ۲۰۲۰ از سه آیفون مبتنی بر نمایشگرهای ۵.۴ اینچی، ۶.۱ اینچی و ۶.۷ اینچی رونمایی خواهد کرد که تمام آن‌ها از نمایشگر اولد بهره می‌برند و از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند. «کو» در همان زمان گفت که این گوشی‌ها از طراحی جدیدی بهره می‌برند ولی در مورد فقدان بریدگی نمایشگر اظهارنظری نکرد.

چند روز قبل، «کو» اعلام کرد کهآیفون‌های ۲۰۲۰ از فریم فلزی تخت مشابه آیفون ۴ بهره می‌برند و این در حالی است که برای آیفون X و مدل‌های جدیدتر از فریم‌های فلزی خمیده استفاده شده است. علاوه بر این، می‌توانیم به خبرگزاری بلومبرگ هم اشاره کنیم که مدتی قبل اعلام کرد اپل قصد دارد برای آیفون های ۲۰۲۰ قابلیت سیستم تشخیص چهره و حسگر اثر انگشت را ارائه کند که شاید مورد دوم به آیفون‌های ۲۰۲۱ موکول شود.

در هر صورت خبر مربوط به فقدان بریدگی نمایشگر فعلا در حد یک شایعه معمولی است و باید ببینیم که منابع دیگری هم آن را تایید می‌کنند یا نه.

منبع: MacRumors

The post آیفون‌های ۲۰۲۰ فاقد بریدگی نمایشگر هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala