اخطار اپل به کاربران آیفون ۱۱ در صورت تعویض نمایشگر تایید نشده!

همانند آنچه که پیش‌تر در مورد باتری‌های اپل و مشکل در تعویض آن‌ها در مراکزی غیر از نمایندگی‌های مجاز این شرکت خوانده بودیم، ظاهرا در آیفون‌های ۱۱، این مسئله در مورد نمایشگر‌ها صدق می‌کند و لذا اگر کاربری در محلی غیر از نمایندگی‌های رسمی اپل و یا شرکت آن‌ها اقدام به تعویض نمایشگر گوشی خود کند، با اخطار مواجه خواهد شد!

اپل اخیرا متنی را منتشر کرده که کاربران گوشی‌های آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس را به تعویض نمایشگرهای معیوب در مراکز رسمی این شرکت تشویق می‌کند. این شرکت معتقد است تعویض قطعات گوشی‌های آیفون باید توسط متخصصین مورد تایید این شرکت صورت گیرد که نه تنها از مرغوب‌ترین و بهترین قطعات استفاده می‌کنند، بلکه کیفیت کار آن‌ها نیز بهتر از سایرین است. بخشی از بیانیه‌ این شرکت در این رابطه به شرح زیر است:

بسیار مهم است که اگر قصد تعویض نمایشگر آیفون خود را دارید، گوشی خود را نزد متخصصین مورد تایید ما ببرید که از قطعات اصلی اپل استفاده می‌کنند. تعمیراتی که توسط اپل یا متخصصین مورد تایید این شرکت صورت نگیرند، ممکن است در ادامه باعث بروز مشکلاتی برای کاربر شوند و یا عملکرد خوبی از خود نشان ندهند.

اپل برای هشدار به کاربرانی که به این بیانیه اهمیت نمی‌دهند، لیست بلند بالایی از مشکلات احتمالی منتشر کرد که در صورت تعویض نمایشگر توسط افراد ناشی، ممکن است برای کاربران رخ دهد. در بین این موارد می‌توان به عملکرد بد صفحه لمسی، مشکلاتی در نمایش رنگ‌ها و روشنایی نمایشگر و حتی مشکلاتی در قابلیت True Tone اشاره کرد.

همچنین، اگر پیچ‌ها و روکش‌ها به درستی جایگذاری نشوند می‌توانند باعث وارد شدن آسیب‌های جدی به باتری شده و یا باعث داغی بیش‌ از حد و لذا آسیب‌دیدگی شوند.

بیشتر بخوانید: اپل به اتفاقات اخیر پیرامون تعویض باتری آیفون X واکنش نشان داد

ظاهرا اپل در این مورد به ناراحتی‌های کاربران خود اهمیت نمی‌دهد، چرا که ادعا می‌کند در درجه اول این کار برای خود کاربران بهتر است. با این اوصاف حتی اگر اقدام به تعویض نمایشگر خود کنید هم مشکل خاصی برایتان پیش نخواهد آمد. یعنی گوشی روشن خواهد شد و می‌توانید از آن استفاده کنید. اما در بخش تنظیمات، همیشه این پیغام خطا برای شما وجود دارد که می‌گوید نمایشگر اصلی اپل شناسایی نشد. اگرچه در چهار روز اول، این پیغام خطا به صورت اعلان نمایش داده خواهد شد، سپس برای ۱۵ روز در صفحه اصلی منوی تنظیمات نمایش داده می‌شود و در نهایت هم به بخش تنظیمات، عمومی و درباره انتقال می‌یابد. (Settings/ General/ About).

طبق ادعای اپل، این سیاست تنها در مورد گوشی‌های جدید (آیفون ۱۱) اپل صادق است و لذا بعد از تعویض نمایشگر دیگر آیفون‌ها، چنین پیغامی نمایش داده نخواهد شد. اما خب خوشبختانه همانند سیاستی که اپل در قبال باتری آیفون‌های سری X در پیش گرفت و در صورت تعویض آن در محل‌هایی غیر از مراکز رسمی اپل، اطلاعات سلامت آن‌ها نمایش داده نمی‌شد، در این مورد هیچ مشکلی گریبان کاربر را نخواهد گرفت و نمایشگر تعویض شده در صورت کیفیت بالای کار تعمیرکار، بدون مشکل برای فرد کار خواهد کرد.

مسلما این اقدام اپل قابل تحسین است. اما آیا نیازی به این همه سخت‌گیری حس می‌شود؟ از یک طرف کمی ناعادلانه به نظر می‌رسد. اما از طرفی دیگر، کاربر مطمئن خواهد بود قطعه تعویضی مرغوب‌ترین قطعه بوده و به بهترین شکل ممکن نیز جایگذاری شده.

منبع: theverge

The post اخطار اپل به کاربران آیفون ۱۱ در صورت تعویض نمایشگر تایید نشده! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala