سامسونگ احتمالا در حال کار روی یک گلکسی نوت ارزان قیمت است!

با ورود سه نسخه متفاوت از گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ در سال ۲۰۱۹، حضور این خانواده در بازار گوشی‌های بالارده و لوکس بیشتر از همیشه حس می‌شود. اما به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد نسخه‌های بیشتری از سری گلکسی نوت را طراحی کند تا کاربران بیشتری قدرت خرید این گوشی‌ها را داشته باشند.

اعضای وب‌سایت Sammobile، دستگاه جدیدی را با شماره مدل SM-N770F شناسایی کردند که اگر با سیاست نام‌گذاری سامسونگ برای گوشی‌هایش آشنا باشید، ممکن است این شماره مدل برایتان آشنا به نظر برسد! وجود حرف N در این شماره مشخصا این نکته را یادآور می‌شود که دستگاه یاد شده از سری نوت سامسونگ است!

نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد، اعداد بعد حرف N هستند. پرچم‌داران سری نوت سامسونگ همگی با کد N9XX نام‌گذاری می‌شدند. به جز گلکسی نوت ۳ نئو که SM-N750 نام داشت. بنابراین SM-N770F می‌تواند به نوعی جانشین سری نوت ۳ نئو باشد! البته نه اینکه مستقیما این گوشی به عنوان جانشین نوت ۳ نئو عرضه شود، بلکه همان نقشی را داشته باشد که نوت ۳ نئو در سری گلکسی نوت ۳ ایفا می‌کرد.

در واقع گلکسی نوت ۳ نئو نسخه ارزان‌قیمت‌تر و ضعیف‌تر نوت ۳ به حساب می‌آمد. بنابراین می‌توان انتظار داشت دستگاه جدید، اکثر ویژگی‌های گلکسی نوت ۱۰ را با سخت‌افزار ضعیف‌تر به همراه داشته باشد. صرف نظر از اینکه سامسونگ چه برنامه‌هایی برای این دستگاه خواهد داشت، مطمئن هستیم چون این گوشی نام برند نوت را یدک می‌کشد، حداقل قلم S-Pen را به همراه دارد.

در حال حاضر، تنها اطلاعاتی که از این گوشی در اختیار داریم و آن هم فعلا در حد یک شایعه است، به حافظه داخلی آن بر می‌گردد که گفته می‌شود ۱۲۸ گیگابایت خواهد بود. شاید سامسونگ در این گوشی از ۶ گیگابایت رم استفاده کند تا در مقابل ضعیف‌ترین گلکسی نوت ۱۰ که با ۸ گیگابایت رم همراه است، قیمت پایین‌تری داشته باشد.

