سامسونگ از گلکسی A70s با دوربین ۶۴ مگاپیکسلی رونمایی کرد

بعد از انتشار گزارش‌های و تصاویر مختلف، سامسونگ ساعاتی قبل از گوشی گلکسی A70s رسما رونمایی کرد که نسبت به A70 از برخی بهبودها مانند دوربین ۶۴ مگاپیکسلی و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

در پنل جلویی این گوشی شاهد هیچ تغییری نیستیم و همچنان از نمایشگر ۶.۷ اینچی سوپر AMOLED با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی هم در بریدگی قطره‌ای شکل تعبیه شده است. علاوه بر این، باید به وجود حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر هم اشاره کنیم.

پنل پشتی از طراحی جدید و رنگ گرادیان بهره می‌برد و در ضمن نباید تعبیه دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی مجهز به لنز مبتنی بر دیافراگم F/1.8 را از قلم بیندازیم. در کنار آن، یک دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی هم دیده می‌شود. برای فیلمبرداری هم دوربین این گوشی از حداکثر رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند.

سامسونگ برای سخت‌افزار گلکسی A70s از اسنپ‌دراگون ۶۷۵، ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش استفاده کرده است. انرژی این گوشی از جانب باتری حجیم ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی به سرعت می‌توان آن را شارژ کرد.

مدل پایه گلکسی A70s که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، در کشور هند با قیمت ۴۱۰ دلار از فردا روانه‌ی بازار می‌شود و مدل ۸ گیگابایتی آن هم ۴۴۰ دلار قیمت دارد. هنوز در مورد تاریخ عرضه این گوشی در بازار دیگر کشورها خبری منتشر نشده است.

منبع: GSM Arena

