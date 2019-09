۴ نکته ناامیدکننده در مورد آیفون ۱۱

گوشی‌های آیفون ۱۱ اگرچه از ویژگی‌های جدید و جذابی بهره می‌برند، اما مانند هر گجت دیگری بی‌نقص نیستند. جای خالی برخی از ویژگی‌هایی که عضوی از تقریبا تمام پرچم‌داران ۲۰۱۹ هستند، در این گوشی‌ها احساس می‌شود و در ضمن برخی امکانات جدید که شایعات مربوط به بهره‌گیری از آن‌ها مطرح شده بود، متأسفانه به این گوشی‌ها راه پیدا نکرد.

جای خالی ویژگی‌های مختلف در آیفون ۱۱

همین ابتدای امر باید بگوییم که گوشی‌های سری آیفون ۱۱ روی هم رفته گوشی‌های جذاب و قابل توجهی هستند و در این مطلب قصد داریم به ویژگی‌هایی اشاره کنیم که جای خالی آن‌ها در آیفون‌های جدید احساس می‌شود.

۱. فقدان پورت USB-C

عمر طبیعی پورت لایتنینگ مدت‌ها قبل به پایان رسیده است. مانند مک‌بوک و آیپد پرو، هر سه مدل آیفون ۱۱ هم باید همراه با پورت USB-C روانه‌ی بازار می‌شدند.

سال‌ها قبل، پورت لایتنینگ در مقایسه با مهم‌ترین جایگزین خود یعنی micro-USB امکانات بیشتری داشت. اما سپس نوبت به USB-C رسید و علاوه بر امکانات لایتنینگ، از قابلیت‌های مفید دیگری هم بهره می‌برد. این پورت علاوه بر امکان شارژ سریع و سرعت بالای انتقال فایل، استفاده از وسایل جانبی را راحت‌تر می‌کند.

iOS 13 بعد از سال‌ها انتظار، بالاخره به پشتیبانی از حافظه خارجی روی آورده و حالا آیفون‌ها می‌توانند از فلش درایو و کارت حافظه SD بهره ببرند. اما از آنجایی که فلش درایو مجهز به کانکتور لایتنینگ محبوبیت چندانی ندارند، بسیاری از کاربران به ناچار باید برای این کار باید از رابط استفاده کنند. به همین خاطر، روی هم رفته برای استفاده از پورت قدیمی لایتنینگ نمی‌توان دلایل منطقی زیادی را مطرح کرد.

۲. نبود امکان تشخیص چهره در حالت افقی

گوشی‌های آیفون ۱۱ از نسل سوم سیستم فیس آی‌دی استفاده می‌کنند و به همین خاطر عدم امکان استفاده از آن در حالت افقی تا حد زیادی عجیب به نظر می‌رسد. باید خاطرنشان کنیم که مدل ۲۰۱۸ آیپد پرو به‌صورت عمودی و افقی می‌تواند چهره کاربر را شناسایی کند و این یعنی اپل برای این موضوع به راه‌حل مطمئنی دست یافته ولی متأسفانه آیفون‌های جدید از این قابلیت بی‌بهره هستند.

البته به‌خوبی می‌دانیم که گوشی‌ها عمدتا در حالت عمودی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما iOS در سال‌های اخیر پشتیبانی از حالت افقی را تا حد زیادی بهبود بخشیده است و ناچار کردن کاربران به چرخاندن گوشی خود برای شناسایی چهره، از لحاظ تجربه کاربری اصلا خوب نیست.

۳. جای خالی حالت بوکه در فیلمبرداری

آیفون ۷ پلاس در سال ۲۰۱۶ نخستین آیفونی بود که از حالت بوکه بهره می‌برد؛ برای یادآوری باید بگوییم که در این حالت، سوژه شفاف باقی می‌ماند و پس‌زمینه‌ی آن مات می‌شود. سال‌ها بعد این ویژگی باید به فیلمبرداری آیفون‌ها هم راه پیدا کرده باشد که متأسفانه شاهد چنین چیزی نیستیم.

این قابلیتی است که بخشی از پرچم‌داران مهم مانند نسل جدید گلکسی اس و گلکسی نوت سامسونگ از آن بهره می‌برند و سامسونگ بر سر همین موضوع، با انتشار تبلیغ کوتاهی گوشی‌های آیفون ۱۱ را به سخره گرفت. در بررسی‌های انجام شده، دوربین گوشی‌های آیفون ۱۱ عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند و همین موضوع باعث می‌شود جای خالی حالت بوکه ویدیو بیشتر احساس شود.

۴. فقدان شارژ بی‌سیم معکوس

به نظر می‌رسد اپل در زمینه‌ی مهندسین حوزه شارژ بی‌سیم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. اول شاهد جریان پرسروصدای شارژر بی‌سیم ایرپاور بودیم که این شرکت در نهایت نتوانست آن را به تولید انبوه برساند. و سپس این شرکت نتوانسته قابلیت شارژ بی‌سیم معکوس را برای گوشی‌های آیفون ۱۱ عملی کند.

حتی در کالبدشکافی‌های انجام شده، شواهدی در ارتباط با تلاش اپل برای تعبیه این قابلیت در مدل‌های آیفون ۱۱ پرو دیده می‌شود. اگرچه اپل در مورد این موضوع اظهارنظر نکرده است، ولی «مینگ چی کو» که تحلیلگر مشهور محصولات اپل محسوب می‌شود، گفته که اپل چنین قصدی را داشته ولی در نهایت آن را کنار گذاشته زیرا میزان بهره‌وری آن مطابق استانداردهای این شرکت نبوده است.

البته به خوبی می‌دانیم که چنین مشخصه‌ای برای کاربران اهمیت خیلی زیادی ندارد ولی در هر صورت می‌توانست دو مدل آیفون ۱۱ پرو را به گجت‌های مفیدتری تبدیل کند.

دیگر نکات ناامیدکننده ولی نه‌چندان مهم

اینترنت ۵G

از یک طرف، باید اذعان کنیم که گوشی‌های معرفی شده در سال ۲۰۱۹ نیازی به پشتیبانی از اینترنت ۵G ندارند زیرا شبکه‌های این فناوری در مناطق انگشت‌شمار آن هم به‌صورت محدود عملی شده‌اند. به همین خاطر عدم پشتیبانی آیفون ۱۱ نکته ناامیدکننده‌ای نیست و بلکه طبیعی به حساب می‌آید.

اما اگر بلندمدت را مدنظر قرار دهیم، کاربران به مدت چند سال از آیفون‌ها استفاده می‌کنند و این شرکت همچنان برای آیفون‌های عرضه شده در سال ۲۰۱۵ نسخه جدید iOS را ارائه می‌دهد. سال آینده، در مناطق شهری کشورهای پیشرفته کاربران می‌توانند از اینترنت ۵G استفاده کنند و در سال ۲۰۲۱ این فناوری به مناطق حاشیه‌ای و دارای جمعیت کمتر هم راه پیدا می‌کند و این یعنی میلیون‌ها کاربر آیفون ۱۱ نمی‌توانند از این فناوری بهره ببرند. ولی در هر صورت اپل علاقه‌ی زیادی به عجله در ارائه‌ی ویژگی‌های جدید ندارد و اینترنت ۵G هم از این قاعده شرکت اپل مستثنا نیست.

عدم پشتیبانی از قلم اپل پنسل

در چند سال گذشته شایعات مختلفی در مورد پشتیبانی آیفون‌ها از قلم اپل پنسل منتشر شده و در مورد آیفون‌های ۲۰۱۹ هم شاهد انتشار چنین شایعاتی بودیم. اگرچه شاید برخی از کاربران از عدم پشتیبانی آیفون ۱۱ پرو مکس از اپل پنسل ناامید شده‌اند، ولی برای اکثریت کاربران چنین موضوعی اهمیت زیادی ندارد. احتمالا به همین خاطر با وجود درخواست کاربران مختلف برای ارائه‌ی این قابلیت، اپل همچنان چنین مشخصه‌ای را عملی نکرده است.

باید خاطرنشان کنیم که پشتیبانی از این قابلیت یک کار ساده نرم‌افزاری نیست. برای این کار، باید لایه‌ی جدیدی به نمایشگر اضافه شود که این کار، گوشی اندکی ضخیم‌تر می‌شود یا اینکه باتری باید باریک‌تر شود. اپل هم چنین تغییراتی را برای افزایش رضایت درصد اندکی از کاربران عملی نمی‌کند.

ویژگی‌های قابل توجه برای آیفون ۱۲

تیم طراحی صنعتی اپل مطمئنا سخت مشغول طراحی و توسعه آیفون‌های ۲۰۲۰ هستند. طبق گزارش‌ها، پشتیبانی از اینترنت ۵G که صد در صد به نظر می‌رسد و در کنار آن، امیدواریم ویژگی‌های مختلفی را در این گوشی‌ها ارائه کنند که در این مطلب فقط به تعداد اندکی از آن‌ها پرداختیم.

با وجود تمام موارد ذکر شده، باید بگوییم که اپل در زمینه‌ی آیفون‌های ۲۰۱۹ عملکرد بسیار خوبی داشته است. هر دو مدل آیفون ۱۱ پرو از بهترین نمایشگر موجود بهره می‌برند، عمر باتری مدل مکس بسیار بیشتر از رقبای خود است و تراشه آن‌ها هم از لحاظ عملکردی فاصله زیادی با جدیدترین پرچم‌داران اندرویدی دارد. اما در هر صورت مانند هر گجت دیگری، این آیفون‌ها می‌توانستند بهتر باشند.

منبع متن: digikala