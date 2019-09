گزارش: گوشی موتورولا RAZR با نمایشگر تاشو تا پایان ۲۰۱۹ معرفی خواهد شد

گوشی موتورولا RAZR در دوران پیش از گوشی‌های هوشمند، نمادی از یک محصول عالی در دنیای گوشی‌ها به حساب می‌آمد که طراحی جذابی داشت. فروش بیش از ۱۳۰ میلیونی آن نیز گواهی بر این موضوع بود. شرکت موتورولا در دوران گوشی‌های هوشمند نیز سعی کرد تا دوباره این برند و این نام را زنده کند و گوشی موتورولا Droid RAZR گواهی بر این موضوع است.

حالا اما یک منبع داخلی به CNET اعلام کرده که قرار است دوباره شاهد محصولی با نام موتورولا RAZR باشیم که قرار است تا پایان سال جاری میلادی عرضه شود. البته پیش‌تر هم CNET در خبری مشابه اعلام کرده بود که قرار است این گوشی تا پایان تابستان امسال معرفی شود که چنین نشد. امیدواریم این بار منبع این خبر، صحیح باشد و بالاخره شاهد گوشی جدید با نمایشگر تاشو باشیم. البته این تصمیم موتورولا برای تاخیر در عرضه این گوشی نیز بی دلیل نیست. همانطور که با مصحولات سامسونگ و هواوی شاهد بودیم، نمایشگرهای تاشو هنوز راه زیادی تا تولید انبوه و فراگیر شدن دارند.

اولین شایعات درباره این گوشی را اولین بار در ماه فوریه ۲۰۱۸ شنیدیم که یکی از مدیران ارشد شرکت لنوو، اشاره کرد که چنین محصولی در دست ساخت است. در طول یک سال گذشته، هر دو گوشی RAZR و One Vision توانستند گواهی‌های مربوط به بلوتوث را دریافت کنند. گوشی موتورولا One Vision که پس از مدت کوتاهی عرضه شد اما هنوز خبری از زمان عرضه موتورولا RAZR در دسترس نیست.

در این میان یک جلسه خصوصی بین مدیران لنوو و خبرنگاران برگزار شده بود که در آن ویدیویی ساخته شده توسط هواداران لنوو به نمایش درآمد و گوشی RAZR را نشان داد که همین موضوع در آن زمان حواشی زیادی داشت اما چیز بیشتری از این گوشی ندیده‌ایم.

ماه گذشته وب‌سایت GSMArena هم گزارشی مشابه نوشته بود که قرار است شاهد معرفی موتورولا RAZR در ماه دسامبر باشیم. در مورد قیمت نیز حدس زده شده بود که این محصول با برچسب قیمتی ۱۵۰۰ یورویی وارد بازار خواهد شد. به این ترتیب اگرچه همه شایعات حاکی از معرفی این گوشی در پایان سالی جاری میلادی هستند اما هنوز هم عرضه این گوشی کاملا به این بستگی دارد که چقدر آماده عرضه شده است.

هیجان ما برای عرضه چنین محصولی، قابل توصیف نیست. تمام این ماجرا به زمانی بر می‌گردد که حدود سه سال پیش، موتورولا گفت که ممکن است RAZR دوباره عرضه شود و حتی برای آن یک ویدیو هم ساخته بود اما پس از مدتی، این ویدیو از روی شبکه‌های اجتماعی این شرکت حذف شد.

با توجه به شایعاتی که تا به حال داشته‌ایم، این گوشی قرار است نمایشگر ۶.۲ اینچی تاشو با رزولوشن ۸۷۵ در ۲۱۴۲ پیکسل داشته باشد که به صورت عمودی تا می‌شود. یک نمایشگر بیرونی هم برای این محصول در نظر گرفته خواهد شد. سنسور اثر انگشت نیز گفته شده در زیر نمایشگر بیرونی این گشوی قرار می‌گیرد. پردازنده این محصول بر خلاف آن چیزی که انتظار داشتیم، اسنپدراگن ۷۱۰ خواهد بود که یعنی با گوشی پرچمداری روبرو نیستیم. باتری محصول هم ۲۷۳۰ میلی‌آمپری خواهد بود. همچنین گفته شده این گوشی قرار است در آمریکا به صورت انحصاری توسط اپراتور Verizon فروخته شود.

بار دیگر باید بگوییم با توجه به تاخیری که شرکت‌های دیگر در عرضه گوشی‌هایی با نمایشگر تاشو داشته‌اند، بهتر است موتورولا همچنان صبر کند تا بتواند محصولی ایده‌آل به بازار عرضه کند. مشخصا هنوز نمایشگرهای تاشو به بلوغ کافی برای عرضه انبوه نرسیده‌اند و مشکلات مختلفی ممکن است گریبانگیر آن‌ها شود. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

