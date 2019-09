در روز دوم اکتبر، مایکروسافت با برگزاری رویدادی از محصولات جدید خود رونمایی خواهد کرد که انتظار داریم نسل جدید تبلت ویندوزی رده بالای این شرکت، سرفیس پرو ۷ نیز در میان آن‌ها حضور داشته باشد. تا کنون اطلاعاتی از مشخصات سخت افزاری این دستگاه فاش شده است که پیش‌تر در خبرها به آن‌ها اشاره شده است.

مدل‌های مورد بحث در اخبار پیشین، همگی از نسل دهم پردازنده‌های Core اینتل استفاده می‌کردند که البته کمی غیر منتظره بود؛‌ زیرا طبق انتظار می‌رفت حداقل یک نسخه مجهز به چیپ‌های مبتنی بر معماری ARM (سری اسنپ دراگون ۸Cx) نیز وجود تولید شود.

اما شایعات جدیدی که امروز توسط Frandroid منتشر شده‌اند، به موارد دیگری هم اشاره کرده‌اند. در این مطلب به وجود دو نسخه مختلف از سرفیس پرو ۷ اشاره شده و بخش‌هایی از طراحی آن نیز به نمایش گذاشته شده است. طبق این گزارش، تبلت جدید مایکروسافت با اسم رمز Campus تولید شده است و نمایشگر آن تقریبا، به غیر از لبه‌های بالایی و پایینی، در اطراف تقریبا بی‌حاشیه است. حاشیه لبه بالایی نمایشگر میزبان یک دوربین تشخیص چهره است و لبه پایینی نیز به دلیل اتصال کاور مجهز به صفحه کلید QWERTY حاشیه بزرگتری نسبت به لبه‌های کناری دارد. گفته می‌شود مایکروسافت در این مدل درگاه miniDosplayPort را با یک درگاه USB-C جایگزین کرده است و ظاهر کلی دستگاه کمی به آیپد پرو اپل شبیه شده است. این نسخه از سرفیس پرو ۷ همان نسخه مجهز به پردازنده مبتنی بر معماری ARM است که از ۴G LTE پشتیبانی می‌کند.

نسخه دیگر که با اسم رمز Harper تولید شده است، از نسل دهم پردازنده‌های Core اینتل بهره می‌گیرد و ظاهر آن مشابه مدل Campus است. اما این نسخه بر خلاف Campus، همچنان از miniDisplayPort بهره‌مند است. در پایایان نیز به این نکته اشاره شده است که سیستم شارژ Surface Connect همچنان در این نسل نیز حضور خواهد داشت.

