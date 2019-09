گوگل مدتی پیش اعلام کرد که خانواده پرچم‌دار پیکسل ۴ از ویژگی جدیدی به نام Motion Sense برخوردار خواهند بود که از چیپ رادار محور این شرکت به نام Soli استفاده می‌کند؛ همچنین تیزری مرتبط با این ویژگی را نیز منتشر کرد که نشان می‌داد کاربر می‌تواند حین شنیدن موسیقی از یک سرویس استریم، بین ترک‌ها جابجا شود. طبق آن‌چه گوگل در بلاگ خود منتشر کرده است، Motion Sense به کاربر کمک خواهد کرد تا بدون لمس نمایشگر بتواند بین ترک‌های موسیقی جابجا شود، هشدار ساعت را قطع کند و یا تماس‌های صوتی را در حالت بی‌صدا قرار دهد. این شرکت به این نکته نیز اشاره کرده است که Motion Sense در طول زمان قابلیت‌های بیشتری دریافت خواهد کرد و تنها در بازارهای خاصی قابل دسترسی خواهد بود.

در حالی‌که گوگل به‌طور دقیق به نام اپ‌های استریم محتوا که با Motion Sense سازگار هستند اشاره‌ای نکرده‌ است، Nextrift اطلاعاتی را درباره آن‌ها متنشر کرده است. این وب‌سایت که یک نسخه پیش تولید از پیکسل ۴ به همراه نرم‌افزار اولیه Motion Sense را در اختیار دارد، به اطلاعات جدیدی درباره آن اشاره کرده است. ۹to5google نیز به کمک Nextrift به نسخه اولیه Motion Sense دسترسی پیدا کرده است و به دنبال آن فهرستی از ۹ اپلیکیشن استریم محتوا را منتشر کرده است که از این قابلیت جدید پشتیبانی می‌کنند:

آمازون موزیک

Deezer

گوگل پلی موزیک

iHeartRadio

پاندورا

اسپاتیفای

اسپاتیفای استیشنز

یوتیوب موزیک

یوتیوب

اما برای آشنایی بیشتر با Motion Sense گوگل باید تا زمان معرفی پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال در روز ۱۵ اکتبر صبر کنیم. پیش از این شرکت ال‌جی در سری پرچم‌داران G8 ThinQ خود از ویژگی مشابهی با نام Air Motion رونمایی کرد که از یک مجموعه حسگر سه‌بعدی برای تشخیص حرکات دست استفاده می‌کند. Air Motion می‌تواند به کاربر برای پاسخ دادن به تماس‌ها، کنترل میزان صدا، مدیریت هشدارها و دسترسی به عملکردهای خاص مانند قطع و پخش موزیک و ویدیو بدون لمس نمایشگر کمک کند.

منبع: Phone Arena

The post قابلیت Motion Sense پیکسل ۴ از ۹ سرویس استریم محتوا پشتیبانی خواهد کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala