خبرگزاری بلومبرگ چندین ماه قبل گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود اپل بودجه هنگفتی را به توسعه نمایشگرهای مبتنی بر فناوری microLED اختصاص داده است که نسبت به پنل‌های اولد و LCD کنتراست بهتر، روشنایی بیشتر و مصرف انرژی کمتر به ارمغان می‌آورد. اما ساخت نمایشگرهای مبتنی بر این فناوری به این سادگی‌ها نیست و این پنل‌ها هنوز آمده استفاده نیستند. حالا طبق گزارش «مینگ چی کو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، این شرکت برای نسل جدید آیپد پرو و مک‌بوک می‌خواهد از پنل‌های مبتنی بر فناوری مینی LED استفاده کند و این گجت‌ها بین اواخر ۲۰۲۰ تا اواسط ۲۰۲۱ روانه‌ی بازار خواهند شد. پنل‌های مینی LED به نوعی به عنوان پل بین فناوری نمایشگرهای فعلی و فناوری microLED انجام وظیفه خواهند کرد.

پنل‌های مینی LED در مقایسه با پنل‌های اولد از تعداد بیشتری LED بهره می‌برند و به همین خاطر اندازه هرکدام از LED ها بسیار کوچک‌تر است. چنین پنل‌هایی نه‌تنها باریک‌تر و روشن‌تر هستند، بلکه عملکرد آن‌ها حداقل مشابه اولد است و در ضمن با مشکل سوختگی نمایشگر هم مواجه نمی‌شوند. اگرچه قیمت نمایشگرهای اولد روزبه‌روز کمتر می‌شود و کیفیت آن‌ها مرتبا بهبود پیدا می‌کند، ولی «کو» می‌گوید اپل برای کاهش وابستگی خود به سامسونگ و پشت سر گذاشتن مشکل سوختگی نمایشگر، تصمیم گرفته به این سمت حرکت کند.

طبق این گزارش، شرکت LG Display وظیفه‌ی تامین پنل‌های مینی LED را بر عهده گرفته و قطعات مختلف آن هم از طرف شرکت‌های گوانگونی تامین می‌شود. در این گزارش آمده که آیپد پرو موردنظر بین اواخر ۲۰۲۰ تا اوایل ۲۰۲۱ عرضه می‌شود و بعد از آن مک‌بوک مجهز به این نمایشگر بین سه‌ماهه نخست تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ روانه‌ی بازار خواهد شد.

