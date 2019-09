هواوی و آنر اگرچه با تحریم گوگل و نبود سرویس‌های این شرکت دست و پنجه نرم می‌کنند اما واحد تحقیق و توسعه آن‌ها، همچنان سخت مشغول کار است تا گوشی‌های جدیدی را ساخته و به بازار عرضه کند. تا پیش از امروز نیز شنیده بودیم که گوشی جدید آنر قرار است آنر V30 نام بگیرد و از شبکه ۵G هم پشتیبانی کند اما تا به حال تصویری از آن ندیده بودیم. امروز حالا یک تصویر از این گوشی از سرزمین چین منتشر شده که به ما نشان می‌دهد انتظار چه محصولی را باید داشته باشیم.

با توجه به تصویری که در زیر مشاهده می‌کنید، آنر V30 دارای نمایشگری حفره‌دار خواهد بود که از این نظر به نسل قبلی خود یعنی آنر V20 (یا آنر View 20 در بازار جهانی) شباهت دارد. اما تفاوت اصلی این است که این بار به جای یک دوربین سلفی، شاهد دو دوربین سلفی در حفره نمایشگر این گوشی هستیم.

همچنین به نظر می‌رسد که این نمایشگر خمیدگی جزئی در لبه‌های خود دارد. جدا از این مورد، می‌توان گفت که به طور کل با نمایشگر بهتری نسبت به آنر View 20 روبرو هستیم. مخصوصا اینکه حاشیه پایینی نمایشگر کاهش داشته و حاشیه بالایی نمایشگر هم به سختی دیده می‌شود. همچنین یک نکته جالب دیگر این است که جایی در لبه بالایی نمایشگر برای بلندگوی تماس دیده نمی‌شود که این یعنی احتمالا بلندگوی تماس این گوشی، در زیر نمایشگر قرار خواهد گرفت.

شرکت آنر معمولا گوشی‌های سری V را در پایان هر سال میلادی عرضه می‌کند. این یعنی حداقل یک ماه دیگر باید صبر کنیم تا اطلاعات بیشتری از این گوشی منتشر شود و در نهایت شاهد معرفی این محصول باشیم. همچنین مثل نسل قبلی، انتظار داریم نسخه جهانی این گوشی با نام آنر View 30 همراه باشد. در حال حاضر، بهترین گوشی‌های شرکت آنر، دو گوشی آنر ۲۰ و آنر ۲۰ پرو هستند که هر دو از سرویس‌های گوگل هم استفاده می‌کنند. شما درباره گوشی‌های آنر چه فکر می‌کنید؟

