سامسونگ مدتی قبل پتنتی از یک گوشی هوشمند را به ثبت رساند که به سنسور طیف‌سنج کوچکی مجهز است و گفته می‌شود ممکن است این سنسور بخشی از کیت جدید دوربین باشد که کمپانی کره‌ای برای گلکسی S11 در نظر خواهد گرفت. اما اگر حدس ما درست باشد، آیا این سنسور طیف‌سنج همان است که چربی زیر پوست یا میزان رطوبت پوست ما را اندازه می‌گیرد؟

در واقع، پتنتی که سامسونگ در آمریکا به ثبت رسانده است، دقیقا چنین کاربردی را برای یک گوشی مجهز به طیف‌سنج تعریف می‌کند؛ البته با سناریوهای بیشتر، مانند شکستن پروتئین و کربوهیدارت موجود در یک سوژه خوراکی یا اندازه‌گیری میزان قند میوه‌ها.

طبق اعلام Consumer Physics، سازنده این مینی اسپکترومتر (طیف‌سنج) شرکت SCiO است که تا به‌حال این فناوری را در یک گوشی دیگر هم آزمایش کرده است. از جمله کاربردهای جانبی دیگری که برای این سنسور عنوان شده است می‌توان به تجزیه مواد مخدر (برای شناسایی مواد تقلبی) و همچنین پارامترهای مختلف سلامت بدن اشاره کرد که گوشی هوشمند را به یک ابزار پایش سلامتی نیز تبدیل می‌کند.

سامسونگ نیز در پتنت خود به این موضوع اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر سنسورهای طیف‌سنج بسیار کوچک شده‌اند و اکنون می‌توان آن‌ها را در گوشی‌های هوشمند هم جایگذاری کرد. به علاوه، این شرکت به جای تجهیز گوشی جدید به یک محموعه اختصاصی، فهرستی از راه‌های مختلف برای استفاده از سنسورهای فرستنده یا دریافت کننده نور موجود در گوشی‌های فعلی‌مان را برای ایجاد یک طیف‌سنج قابل اجرا منتشر کرده است.

در حقیقت، در حال حاضر یک گوشی مجهز به طیف‌سنج SCiO وجود دارد که در سال ۲۰۱۷ و در نمایشگاه CES رونمایی شده بود و همان‌طور که سامسونگ گفت، از آن زمان تا کنون فناوری این نوع سنسور به حدی تکامل یافته که در ابعاد مینیاتوری قابل استفاده است و به همین دلیل این شرکت تصمیم گرفته است تا از آن در گوشی‌های آینده خود بهره بگیرد. در سال ۲۰۱۷، یک فروشگاه مواد غذایی اطلاعاتی درباره طیف‌سنج کوچک مشابه منتشر کرد که به شرح زیر بود:

علاوه بر در برداشتن اطلاعاتی درباره اکثر میوه‌ها و سبزیجات، این سیستم درباره لبنیات نیز اطلاعاتی دارد (به‌ویژه) برای آن‌ها که به دنبال میزان کالری و چربی موجود هستند. همچنین از میزان کاکائو به کار رفته در شکلات، میزان الکل در نوشیدنی‌ها و میزان موادی مانند پروتئین، چربی و کالری موجود در ماهی خام، ماکیان و گوشت اطلاع دارد.

اگر سامسونگ بتواند به‌خوبی از پس تولید سنسور طیف‌سنج کوچک خود برآید؛ می‌توان انتظار داشت گلکسی S11 با بهره‌گیری از این سنسور یک مجموعه دوربین انقلابی را به دنیای گوشی‌های هوشمند معرفی کند. این احتمال نیز وجود دارد که سامسونگ پیش از استفاده از این سنسور در پرچم‌دار سال آینده‌اش، طیف‌سنج جدیدش را روی یکی از مدل‌های خانواده میان‌رده گلکسی A آزمایش کند.

منبع: Phone Arena

The post سنسور طیف‌سنج گلکسی S11 فروشندگان مواد مخدر را به دردسر می‌اندازد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala