گوشی بعدی سونی احتمالا با چیپ اسنپ‌ دراگون ۸۶۵ و پشتیبانی از ۵G تولید خواهد شد

سونی از سال ۲۰۱۰ تا کنون از چیپست‌های تولید کوالکام در پرچم‌داران خود بهره‌ می‌گیرد و همزمان با این که سال آینده عمر شراکت این دو کمپانی به یک دهه خواهد رسید، به نظر می‌رسد ژاپنی‌ها قصد دارند در رویه خود تغییراتی ایجاد کنند.

با توجه به مطالبی که در AndroPlus منتشر شده است، ظاهرا سونی برای آزمایش نخستین پرچم‌دار سال ۲۰۲۰ خود کمی عجله دارد. تا کنون جزئیات اندکی از اکسپریای پرچم‌دار بعدی منتشر شده است، اما فایل‌های فریم‌ور سرور سونی گویای این است که گوشی بعدی این شرکت از چیپ کوالکام SM8250 قدرت می‌گیرد که پیش‌بینی می‌شود همان اسنپ دراگون ۸۶۵ است که در پایان امسال معرفی می‌شود.

طبق آخرین شایعات، کوالکام در حال توسعه دو نسخه از اسنپ دراگون ۸۶۵ است که یکی از آن‌ها با مودم ۴G LTE و دیگری با مودم ۵G همراه خواهد بود. این تنوع باعث می‌شود تا کوالکام بازار دستگاه‌های رده‌ بالا را به‌طور کامل‌تری پوشش دهد.

در حال حاضر مشخص نیست که اکسپریای بعدی سونی از کدام نسخه از اسنپ دراگون ۸۶۵ استفاده خواهد کرد و یا از هر دو نسخه بهره می‌گیرد؟ اما با توجه به فراگیر شدن نسل پنجم، انتخاب نسخه مجهز به مودم ۵G را محتمل‌تر می‌دانیم. پیش از این نیز کمپانی ژاپنی برای عرضه گوشی ۵G ابراز تمایل کرده بود و امیدوار بود این فناوری بتواند به احیای کسب و کار گوشی‌های هوشمندش کمک کند.

نسل بعدی با نام احتمالی سونی اکسپریا ۲ یا هر نام دیگری، احتمالا در اواخر ماه فوریه و در کنگره جهانی موبایل (MWC 2020) رونمایی و مثل سایر گوشی‌های این شرکت، در فاصله کوتاهی از زمان معرفی، به بازار عرضه خواهد شد.

