به لطف انتشار تصاویر و اطلاعات از جانب «ایوان بلس» که یکی از مشهورترین افشاگران حوزه تکنولوژی محسوب می‌شود، حالا با خیال راحت می‌توانیم به طراحی نسل جدید محصولات سرفیس مایکروسافت بپردازیم. «بلس» ساعاتی قبل تعداد زیادی از این تصاویر را در اکانت توییتر خود منتشر کرد و به گفته او، این تصاویر طراحی سرفیس پرو ۷، سری سوم لپتاپ سرفیس (۱۳ اینچ و ۱۵ اینچ) و یک سرفیس مجهز به تراشه معماری ARM را نشان می‌دهد.









از آنجایی «ایوان بلس» در این زمینه سابقه‌ی خیلی خوبی دارد، در مورد صحت و سقم این تصاویر لازم نیست چندان شک و تردید داشته باشیم. او در انتها یک توییت دیگر هم منتشر کرد که البته حاوی تصویر نیست ولی طبق محتوای آن، در این مراسم از یک سرفیس دو نمایشگره هم رونمایی می‌شود.







در رابطه به سرفیس‌ پرو ۷ گفته می‌شود که بالاخره از پورت USB-C بهره می‌برد و باید انتظار بهره‌گیری آن از نسل دهم پردازنده اینتل را داشته باشیم. سرفیس‌ مبتنی بر تراشه معماری ARM هم ظاهرا نسبت به مدل پرو باریک‌تر است و با توجه به حاشیه‌های کم نمایشگر آن، به نظر می‌رسد به‌عنوان رقیب مستقیم آیپد پرو مطرح می‌شود.









نسل سوم لپ‌تاپ سرفیس‌ هم در دو مدل ۱۳ و ۱۵ اینچی عرضه می‌شود و به غیر از پورت‌های USB-C و سخت‌افزار AMD در مورد آن اطلاعات چندان بیشتری نداریم. در هر صورت، فردا مایکروسافت با برگزاری یک مراسم از این محصولات رونمایی می‌کند و البته بی‌صبرانه منتظر معرفی سرفیس‌ دو نمایشگره هستیم تا ببینیم مایکروسافت برای طراحی و ساخت آن چه رویکردی اتخاذ کرده است.

منبع: The Verge

The post افشای طراحی نسل جدید محصولات سرفیس مایکروسافت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala