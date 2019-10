طبق جدیدترین گزارش منتشر شده در مورد تراشه‌های هواوی، ظاهرا نسل جدید تراشه پرچم‌دار این شرکت موسوم به کایرین ۱۰۰۰ اولین تراشه هواوی خواهد بود که از فرایند ساخت ۵ نانومتری بهره می‌برد و گفته می‌شود در نیمه دوم ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد.

به گفته منابع مطلع، فرایند تولید آزمایشی این تراشه آغاز شده و هسته‌های آن مبتنی بر معماری A77 هستند؛ باید خاطرنشان کنیم که کایرین ۹۹۰ از هسته‌های مبتنی بر معماری A76 بهره می‌برد. با توجه به ۵ نانومتری بودن این تراشه جدید و معماری آن، بدون شک نسبت به نسل قبلی عملکرد بهتری خواهد داشت و در عین حال انرژی کمتری مصرف خواهد کرد. در ضمن مانند کایرین ۹۹۰، انتظار داریم نسل جدید هم از مودم ۵G تعبیه شده در داخل تراشه بهره ببرد.

همانطور که گوشی‌های هواوی میت ۳۰ همراه با کایرین ۹۹۰ روانه‌ی بازار شدند، کایرین ۱۰۰۰ در ابتدا در گوشی‌های هواوی میت ۴۰ قرار می‌گیرد. همچنین گفته می‌شود هواوی برای واحد پردازش عصبی آن، از نسل جدید معماری داوینچی استفاده کرده تا عملکرد بهتری برای کاربران به ارمغان بیاورد. گوشی‌های هواوی میت ۳۰ چند هفته قبل معرفی شدند و به همین خاطر از نسل جدید این گوشی‌ها یک سال دیگر رونمایی خواهد شد و در این بین، مطمئنا اطلاعات بسیار بیشتری در مورد این تراشه هیجان‌انگیز منتشر می‌شود.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala