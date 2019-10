هواوی امروز رسما اعلام کرد که تا همین الان، توانسته بیش از یک میلیون گوشی هواوی میت ۳۰ و Huawei Mate 30 Pro به فروش برساند. این گوشی‌ها از روز ۴ مهرماه در کشور چین به فروش رفته و این رکورد در کمتر از یک هفته به دست آمده که فوق العاده است.

درواقع گفته شده این رکورد تنها ساعاتی پس از سخنرانی Rachrd Yu در هفته گذشته در فروشگاه این شرکت در شنزن چین و همزمان با آغاز فروش این گوشی‌ها به دست آمده است. همچنین میزان فروش آنلاین گوشی‌های سری هواوی میت ۳۰ هم در این رکورد سهیم بوده‌اند و طبق آمار، فروش آنلاین این گوشی در ساعات اول توانسته رکورد صد هزار فروش در هر دقیقه را بشکند.

البته فعلا راهی نداریم تا ادعای شرکت هواوی را تایید یا رد کنیم. اما همچنان، این گوشی در کشور چین توانسته استقبال خوبی داشته باشد که بخش زیادی از آن، به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد که باعث شده چینی‌ها نسبت به خرید این گوشی، از لج آمریکایی‌ها هم که شده، درنگ نکنند. همانطور که احتمالا می‌دانید، هیچ کدام از دو گوشی هواوی میت ۳۰ پرو و Mate 30 به سرویس‌های گوگل مجهز نیستند و این یعنی حتی فروشگاه گوگل پلی استور هم روی آن‌ها نصب نشده است. جدا از این موضوع، عکس‌هایی مثل عکس بالا هم در شبکه اجتماعی Weibo منتشر شده که نشان می‌دهد مردم برای خرید این گوشی در جلوی فروشگاه هواوی در شنزن، صف تشکیل داده‌اند.

محبوب‌ترین نسخه این گوشی‌ها نیز نسخه سبز رنگ هواوی میت ۳۰ پرو است که گفته شده به سرعت موجودی آن‌ها به پایان رسیده است. البته هواوی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو هنوز در خارج از چین عرضه نشده‌اند. درواقع اگرچه مراسم معرفی این گوشی‌ها در شهر مونیخ آلمان برگزار شده بود اما این گوشی‌ها ابتدا در چین عرضه شده‌اند و قرار است در ماه جاری میلادی، در دیگر نقاط دنیا هم عرضه شوند. شما درباره این گوشی‌ها چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post هواوی می‌گوید بیش از یک میلیون هواوی میت ۳۰ فروخته است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala