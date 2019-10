گوگل پیکسل ۴ را در تصویر رندر رسمی ببینید

امروز یک تصویر رندر خبری از گوگل پیکسل ۴ لو رفته که به نظر تصویر رسمی گوگل برای این گوشی است. این تصویر را می‌توانیم با توجه به تمام تصاویری که از این گوشی لو رفته و اتفاقا کم هم نیستند، تایید کنیم و بگوییم این نمای جلویی و پشتی گوگل پیکسل ۴ را به خوبی نشان می‌دهد.

همانطور که می‌بینید، پیکسل ۴ در کناره‌ها و بخش زیرین نمایشگر، حاشیه‌های باریکی دارد اما حاشیه بالای نمایشگر آن بزرگ‌تر است. در این بخش سنسورهای مربوط به تشخیص چهره سه بعدی، بلندگوی تماس، دوربین تکی سلفی و دیگر سنسورهایی که برای رادار و تکنولوژی Motion Sense استفاده می‌شوند، قرار گرفته‌اند. البته حاشیه پایینی نمایشگر هم از حاشیه کناره‌ها بزرگ‌تر است که باعث شده شاهد تقارن نباشیم.

در این تصویر رندر همچنین می‌توانیم تصویر پس‌زمینه پسکل ۴ را هم ببینیم که حرف P و عدد ۴ در آن گنجانده شده و رنگ‌های لوگوی گوگل هم در این عبارات قرار گرفته است.

همچنین بخش پشتی پیکسل ۴ هم در این تصویر قابل مشاهده است که حالا می‌توانیم بگوییم بی شباهت به آیفون ۱۱ پرو نیست. در این بخش دو دوربین در یک ماژول مربعی قرار گرفته‌اند و فلش دوربین هم در زیر آن‌ها قرار دارد. همچنین یک سنسور دیگر در بالای این دو دوربین دیده می‌شود که ممکن است مربوط به سنسور ToF باشد. میکروفون فیلم‌برداری گوشی هم در همین ماژول قرار می‌گیرد.

در بخش پشتی این گوشی شاهد عبارت G هم هستیم که از ابتدای لوگوی گوگل گرفته شده است. همچنین برخلاف تمام پیکسل‌هایی که تا به امروز عرضه شده‌اند، خبری از سنسور اثر انگشت در هیچ جای این گوشی نیست. هنوز مطمئن نیستیم این گوشی دارای سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر خواهد بود یا خیر اما ممکن است پیکسل ۴ بدون این سنسور و تنها با سنسور تشخیص چهره سه بعدی عرضه شود.

همچنین جایگاه دکمه‌های کناری این گوشی نیز در این تصویر تایید می‌شود. دکمه‌های کم و زیاد کردن صدا در سمت راست و در زیر آن‌ها، دکمه سفید رنگ پاور قرار گرفته است.

دو گوشی گوگل پیکسل ۴ و پیکسل ۴ XL قرار است در تاریخ ۲۳ مهرماه یا به عبارت دیگر، دقیقا دو هفته دیگر معرفی شوند. با توجه به حجم عظیم موارد لو رفته از این گوشی‌ها، بعید نیست تا آن زمان تصاویر بسیار بیشتری از این دو گوشی جدید گوگل لو برود. شما درباره این دو پرچمدار جدید گوگل چه فکر می‌کنید؟

