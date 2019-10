بلافاصله بعد از عرضه هواوی میت ۳۰ در بازار، در یک مقاله نشان دادیم که نصب اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل در این گوشی‌ها کار بسیار ساده‌ای است. اما اپلیکیشن LZPlay که این کار را انجام میداد، بعد از انتشار پژوهش مفصل مربوط به جزییات کارکرد آن، از سایت مذکور حذف شده است.

برای افرادی که در جریان نیستند، باید خاطرنشان کنیم که گوشی‌های هواوی میت ۳۰ به دلیل تحریم‌های آمریکا، اولین پرچم‌داران این شرکت هستند که بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل روانه‌ی بازار می‌شوند. اما به لطف یک اپلیکیشن چینی، کاربران می‌توانستند در عرض فقط چند دقیقه، کل این سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها را به سادگی در هواوی میت ۳۰ خریداری شده نصب کنند.

روز گذشته، «جان وو» (John Wu) که یکی از تحلیلگران ارشد گوگل در حوزه امنیت محسوب می‌شود، پژوهشی منتشر کرد که در آن نحوه کارکرد این اپلیکیشن تشریح شده بود. به گفته «وو»، LZPlay از برخی مجوزهای اختصاصی اندروید استفاده می‌کند که تنها در گوشی‌های هواوی یافت می‌شود که یکی از آن‌ها، مجوز نصب برخی اپلیکیشن‌ها به‌عنوان اپلیکیشن‌های سیستمی بوده است. از آنجایی که برخی از اپلیکیشن‌های گوگل باید دسترسی گسترده‌ای داشته باشند و به دلیل تحریم‌ها این گوشی‌ها فاقد چنین امکانی هستند، ارائه‌ی چنین مجوزهایی ضروری بوده است.

لازم به ذکر است اپلیکیشن‌هایی که چنین مجوزهایی را دریافت می‌کنند، باید بررسی‌های گسترده‌ای را پشت سر بگذارند. اما در رابطه با این اپلیکیشن نکته مشکوک این بوده که دقیقا معلوم نیست دو مورد از آن‌ها برای چه کاری در اختیار این اپلیکیشن قرار می‌گرفته. اگرچه دقیقا نمی‌توان فرایند کارکرد این اپلیکیشن را تشریح کرد، ولی به هر حال مشخص است که قرار نبوده جزییات فعالیت آن فاش شود. تنها ساعاتی بعد از انتشار گزارش «جان وو»، سایت LZPlay.net از کار افتاد و اپلیکیشن LZPlay هم که از قبل دانلود شده، دیگر مطابق انتظار نمی‌تواند کار خود را انجام دهد.

همچنین نویسنده Android Central اعلام کرده که بعد از آفلاین شدن LZPlay، گوشی‌های هواوی میت ۳۰ پرو که قبلا اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل را نصب کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند آزمایش SafetyTest را پشت سر بگذرانند. گوگل با آزمایش SafetyNet به کاربر اعلام می‌کند که گوشی او ایمن است و البته روت نشده.

کاربرانی که که برای پرداخت با گوشی خود از Google Pay استفاده می‌کنند، گوشی آن‌ها باید در آزمایش SafetyNet نمره قبولی دریافت کند. باید خاطرنشان کنیم که قبل از آفلاین شدن سایت LZPlay، کاربران هواوی میت ۳۰ که اپلیکیشن‌های گوگل را نصب کرده بودند می‌توانستند از Google Pay استفاده کنند.

در نهایت باید بگوییم کاربرانی که تا حالا اپلیکیشن‌های گوگل را در گوشی‌های هواوی میت ۳۰ نصب نکرده‌اند، با توجه به شرایط فعلی به احتمال زیاد دیگر نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند و باید منتظر برطرف شدن اختلافات بین دولت آمریکا و هواوی بمانیم. از آنجایی که این گوشی‌ها فعلا فقط در بازار چین عرضه شده‌اند، پس کاربران سرتاسر جهان برای این گوشی‌ها دیگر نمی‌توانند از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل بهره ببرند.

