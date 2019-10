روزبه‌روز به شمار گوشی‌های مجهز به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی افزوده می‌شود. در هفته‌های اخیر، گوشی‌هایی مانند Realme XT، شیائومی ردمی نوت ۸ پرو و ویوو نکس ۳ با سنسور ۶۴ مگاپیکسلی GW1 سامسونگ معرفی شده‌اند و همانطور که دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی به‌سرعت بازار گوشی‌ها را قبضه کردند، همین اتفاق برای دوربین‌های ۶۴ مگاپیکسلی در حال تکرار شدن است.

در این مطلب قصد داریم دوربین ۶۴ مگاپیکسلی Realme XT را با یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی مقایسه کنیم؛ باید خاطرنشان کنیم که سنسور جدید سامسونگ اساسا همان سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است که فقط بزرگ‌تر شده؛ در اندازه پیکسل‌ها و فیلتر استفاده شده شاهد تفاوتی نیستیم و فقط تعداد بیشتری از پیکسل‌ها در سنسور موردنظر تعبیه شده‌اند. همانطور که سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی به‌صورت پیش‌فرض با فناوری ترکیب پیکسل‌ها عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی ثبت می‌کنند، دوربین‌های ۶۴ مگاپیکسلی هم در اصل برای ثبت عکس‌های ۱۶ مگاپیکسلی طراحی و ساخته شده‌اند. البته اگر تمایل داشته باشید، می‌توانید عکس‌های مبتنی بر رزولوشن کامل را ثبت کنید.

برای مقایسه، از Realme 5 Pro استفاده می‌کنیم که از همان تراشه اسنپ‌دراگون ۷۱۲ بهره می‌برد و این یعنی حداقل بر روی کاغذ و از لحاظ پردازشی، تقریبا با توان یکسانی سروکار داریم. گوشی Realme 5 Pro از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی ساخت سونی استفاده می‌کند و گوشی XT مجهز به سنسور ۶۴ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ است.

در ضمن باید بگوییم هیچ‌کدام از این دو گوشی یک پرچم‌دار محسوب نمی‌شوند و به همین خاطر در وهله اول نباید انتظار ثبت عکس‌های فوق‌العاده‌ای را داشته باشیم. Realme XT در هند با قیمت حدود ۲۲۵ دلار به فروش می‌رسد و قیمت Realme 5 Pro حدود ۲۰۰ دلار است. اما در هر صورت این سنسور ۶۴ مگاپیکسلی به‌زودی به گوشی‌های گران‌قیمت راه پیدا می‌کند و بررسی عملکرد آن در گوشی‌های مقرون به صرفه می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار دهد.

اول از همه، در ادامه می‌توانید عکس ثبت شده با دوربین ۶۴ مگاپیکسلی در محیط بیرونی در شرایط نوری مناسب را مشاهده کنید که با این کار می‌توان میزان ثبت جزییات سنسور را بررسی کرد.این عکس در حالت ۱۶ مگاپیکسلی ثبت شده است.

اگر در این عکس ۱۶ مگاپیکسلی تا حد زیادی زوم کنید، تابلو قرار گرفته در فاصله بسیار دور این‌گونه نمایش داده می‌شود.

حالا در ادامه می‌توانید مقایسه بین عکس‌های ثبت شده در حالت رزولوشن کامل را مشاهده کنید. عکس سمت چپ مربوط به دوربین ۴۸ مگاپیکسلی Realme 5 Pro است و در سمت راست می‌توانید عملکرد دوربین ۶۴ مگاپیکسلی گوشی XT را مشاهده کنید.

همانطور که می‌بینید، با وجود پردازش‌های سنگینی که انجام شده، در عکس سمت راست شاهد ثبت جزییات بسیار بیشتری هستیم و اطلاعات مربوط به رنگ‌ها هم بهتر ثبت شده است.

نکته قابل توجه در مورد دوربین XT این است که در حالت رزولوشن کامل، تا حدی رنگ‌های متفاوتی ثبت می‌کند. روی هم رفته، عکس‌های ۶۴ مگاپیکسلی تا حد اندکی مایل به قرمز هستند ولی عکس‌های ۱۶ مگاپیکسلی تا حدی گرایش به رنگ سبز دارند. در مورد دوربین ۴۸ مگاپیکسلی ۵ Pro هم این موضوع دیده می‌شود. این موضوع احتمالا به فیلتر رنگ سنسورها برمی‌گردد. برای مشاهده تفاوت رنگ ثبت شده می‌توانید دو تصویر زیر را با یکدیگر مقایسه کنید. تصویر سمت راست در حالت ۶۴ مگاپیکسلی ثبت شده و تصویر سمت چپ در حالت ۱۶ مگاپیکسلی.





در ادامه برای بررسی عملکرد این دوربین در محیط‌های کم‌نور، عکسی از همان منظره که هنگام شب ثبت شده، می‌توانید مشاهده کنید.

برای مقایسه کیفیت، ساختمان قرار گرفته در سمت راست فریم را کنار یکدیگر قرار دادیم. سمت چپ مربوط به دوربین ۴۸ مگاپیکسلی و سمت راست هم مربوط به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی است.

مانند شرایط روز، در این محیط هم دوربین XT موفق به ثبت جزییات و رنگ‌های بیشتری شده که البته حالا می‌توانیم نویزهای قابل توجهی هم مشاهده کنیم. به‌عنوان مثال، می‌توانید به تابلو Uchida در بخش فوقانی ساختمان دقت کنید که در دوربین XT واضح‌تر است ولی در دوربین ۵ Pro عکس چندان شفاف نیست.

در کمال تعجب، حالت ۱۶ مگاپیکسلی دوربین XT در زمینه‌ی بهبود کیفیت عکس در محیط کم‌نور چندان مثمر ثمر واقع نشده است.

در این زمینه به این راحتی‌ها نمی‌توان عملکرد دو سنسور را به‌صورت همه‌جانبه مقایسه کرد. شاید اگر دوربین ۵ Pro در زمینه‌ی کاهش نویز اندکی متعادل عمل کند، شاهد نتیجه‌ی بهتری خواهیم بود و از طرفی شاید سنسور ۴۸ مگاپیکسلی سونی رویکرد متفاوتی را در قبال محیط‌های کم‌نور اتخاذ می‌کند.

در نهایت، در ادامه می‌توانید عکس ثبت شده با «حالت شب» این دو دوربین را مشاهده کنید.تصویر ثبت شده با دوربین Realme XT در سمت راست و تصویر ثبت شده با دوربین Realme 5 Pro در سمت چپ قرار دارد.





طبق این بررسی و مقایسه، عکس ثبت شده با حالت شب دوربین ۵ Pro اندکی شفاف‌تر است. حالت شب هر دو گوشی، عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی ثبت می‌کند و در مورد دوربین XT شاهد کراپ بیشتری هستیم که به نظر می‌رسد تا حدی کیفیت را هم تحت تأثیر قرار داده است. در کمال تعجب، ظاهرا Realme برای حالت شب دوربین ۶۴ مگاپیکسلی خود از تمام پتانسیل این سنسور استفاده نمی‌کند.

جزییات بسیار بالا ولی نه‌چندان مفید

روی هم رفته، دوربین‌های ۶۴ مگاپیکسلی در شرایط مناسب می‌توانند جزییات بسیار زیادی را ثبت کنند و در این زمینه نسبت به دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی تفاوت قابل توجهی دارند. اما اگر قصد ندارید عکس‌های ثبت شده خود را در ابعاد بسیار بزرگ چاپ کنید، این ویژگی برای بیشتر کاربران چندان مفید نخواهد بود. این گوشی‌ها به‌صورت پیش‌فرض، عکس‌هایی با یک چهارم رزولوشن حقیقی خود ثبت می‌کنند و این موضوع بی‌دلیل نیست و در این حالت تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارند.

به خاطر داشته باشید که دوربین گوشی‌های پیکسل ۳ و آیفون ۱۱ که تا حد زیادی مورد ستایش کارشناسان قرار گرفته‌اند، با بهره‌گیری از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی چنین کیفیتی را ارائه می‌دهند. ابعاد سنسور و تعداد پیکسل‌ها دیگر اهمیت چندانی ندارند و این عکاسی محاسباتی و فرایند پردازش تصویر است که روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

با وجود تمام موارد ذکر شده، دوربین این گوشی با توجه به قیمتی که دارند، نتایج قابل توجهی را ارائه می‌دهند. فارغ از بحث رزولوشن، کیفیت دوربین گوشی‌های ارزان‌قیمت به حدی خوب شده که تا همین چند سال قبل تصور نمی‌کردیم کیفیت دوربین گوشی‌های مقرون به صرفه تا این میزان بهبود پیدا کنند. تا اطلاع ثانوی شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل در زمینه‌ی دوربین نگرانی نخواهند داشت ولی کیفیت دوربین‌های این بخش از بازار گوشی‌های هوشمند با سرعت زیادی روزبه‌روز بهتر از قبل می‌شوند.

بیشتر بخوانید: ۶ ویژگی حیاتی برای دوربین گوشی‌های ۲۰۱۹

منبع: The Verge

The post آیا دوربین ۶۴ مگاپیکسلی گوشی‌ها واقعا تفاوتی ایجاد می‌کنند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala