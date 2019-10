در ماه آگوست، سامسونگ با معرفی گوشی‌های سری نوت ۱۰، پیشتاز گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آمد تا اینکه یک ماه بعد اپل و هواوی نیز از گوشی‌های سری آیفون ۱۱ و سری میت ۳۰ رونمایی کردند. در حال حاضر اپل در بین گوشی‌های هوشمند بهترین نمایشگر را در اختیار دارد و میت ۳۰ پرو نیز بهترین دوربین و جالب اینجاست که در هر دو بخش، نماینده سامسونگ در رده دوم قرار دارد! در همین راستا تصمیم گرفتیم این سه گوشی را از لحاظ کیفیت دوربین با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام یک قادر است تصاویر بهتری را ثبت کند.

مقایسه دوربین اصلی

گلکسی نوت ۱۰ پلاس از دو گوشی دیگر قدیمی‌تر است و طبیعی است که نماینده‌های آیفون و هواوی از قابلیت‌های بیشتری برخوردار باشند. با این اوصاف بهتر است به تصاویر اول نگاهی بیندازیم و سپس در مورد کیفیت این سه گوشی بحث کنیم.

در حالی که هر سه گوشی توانستند تصاویر بسیار خوبی را از ثبت کنند، اما می‌توان گفت دو گوشی آیفون ۱۱ پرو و هواوی میت ۳۰ پرو در نشان دادن جزئیات و رنگ طبیعی برگ درختان و مناظر کمی بهتر عمل کردند. از طرفی رنگ زرد در گوشی هواوی کمرنگ‌تر از دو گوشی دیگر است و همچنین رنگ آسمان در نوت ۱۰ پلاس نیز بسیار آبی‌تر! به طور کلی تفاوت‌ها بسیار اندک است و نمی‌توان به طور حتم یکی را به دیگری ترجیح داد.

هر سه این گوشی‌ها از استاندارد پیشرفته HDR بهره‌مند هستند اما به نظر می‌رسد نماینده اپل کنتراست (تضاد) بین اجسام را بهتر به تصویر کشیده. از طرفی نوت ۱۰ پلاس و میت ۳۰ پرو نیز جزئیات بسیار خوبی را به نمایش گذاشته‌اند. با این اوصاف تفاوت در این تصاویر به حدی نیست که بتوان برنده را از بین آن‌ها مشخص کرد.

مقایسه دوربین تله‌فوتو

مقایسه دوربین‌های تله‌فوتو برخلاف دوربین اصلی، تفاوت‌ها را بین دوربین این گوشی‌ها بیشتر نشان می‌دهد. اگرچه میت ۳۰ پرو نمی‌تواند به اندازه P30 پرو بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری را داشته باشد، اما همچنان با سه برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال با قدرت بهترین عملکرد را در این بخش داشته. شما عزیزان می‌توانید کیفیت دوربین‌های تله‌فوتو این گوشی‌ها را در تصاویر زیر مشاهده کنید.

مقایسه دوربین فوق عریض

با نگاهی به مشخصات کلی دوربین سه گوشی، می‌توان به وضوح برتری هواوی میت ۳۰ پرو را به نسبت دو گوشی دیگر مشاهده کرد که از سنسور بسیار بزرگ و فوکوس خودکار بهره می‌برد. اما در طرف مقابل وظیفه اصلی که برعهده دوربین فوق عریض است را گلکسی نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو با ثبت تصاویر عریض‌تر، بهتر ادا کرده‌اند.

مقایسه دوربین‌ اصلی در نور کم

با نگاهی به نمونه‌های ثبت شده توسط گوشی هواوی P30 پرو، می‌دانستیم که میت ۳۰ پرو مسلما در زمینه عکاسی در شرایط نوری نامساعد بهتر عمل خواهد کرد و این چنین هم شد. البته سامسونگ نیز در این زمینه بسیار خوب عمل می‌کرد اما نه بهتر از هواوی! اپل هم که اخیرا با معرفی آیفون‌های سری ۱۱ پا به عرصه چنین قابلیتی گذاشت چراکه آیفون‌های قدیمی از حالت شب در دوربین خود بهره نمی‌برند.

سنسور بزرگ میت ۳۰ پرو به این گوشی اجازه می‌دهد نور بیشتری را جذب کند و همین مسئله نیز موجب می‌شود تصاویر ثبت شده توسط این گوشی در شب به طرز عجیبی روشن شوند. علاوه‌بر این‌ها، جزئیات تصاویر نیز بسیار خوب است اما در این تصاویر به خصوص تصویر دومی، رنگ قرمز زیادی به نسبت دو گوشی دیگر حس می‌شود!

تمامی تصاویر بالا زمانی ثبت شده‌اند که حالت شب یا Night Mode فعال بوده است. در تصاویر زیر، می‌توانید همین عکس‌ها را زمانی که حالت شب غیرفعال است مشاهده کنید.

مقایسه دوربین تله‌فوتو در نور کم

در تصاویری که با بزرگ‌نمایی ثبت شده‌اند، هر سه گوشی عملکرد رضایت‌بخش داشته‌اند. اما به طور کلی به می‌توان رای را به گلکسی نوت ۱۰ پلاس داد که تصاویر را به شکل واقعی‌تری ثبت کرده است. البته نباید از بزرگ‌نمایی فوق‌العاده میت ۳۰ پرو نیز غافل شد که برای آن دسته از کاربرانی که به بزرگ‌نمایی اهمیت بیشتری می‌دهند، صد درصد میت ۳۰ پرو برنده این بخش خواهد بود چرا که وظیفه خود را به خوبی و بهتر از سایر گوشی‌ها انجام داده است.

در زیر می‌توانید تصاویر ثبت شده با دوربین تله‌فوتو در حالت معمولی را مشاهده کنید.

مقایسه دوربین فوق عریض در نور کم

متاسفانه آیفون ۱۱ پرو در حالت فوق عریض نمی‌تواند از حالت شب بهره‌مند باشد، بنابراین اگرچه زاویه دید بسیار گسترده‌ای دارد و تصاویر خوبی ثبت می‌کند، اما تصاویر از نور کافی برخوردار نیستند. در این تصاویر به نظر می‌رسد نوت ۱۰ پلاس عملکرد بهتری داشته باشد.

دوربین اصلی قدرتمند میت ۳۰ پرو باعث شده دوربین فوق عریض این گوشی تصاویر خوبی را ثبت کند. به عبارتی اگرچه زاویه دید تصاویر خیلی گسترده نیست، اما از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. هرچند این گوشی نیز ضعف‌هایی در این حالت دارد. مثلا همان نور قرمز آزاردهنده که تصویر را از حالت طبیعی خارج می‌کند.

به دلیل عدم وجود حالت شب در دوربین فوق عریض آیفون ۱۱ پرو، مقایسه اصلی بین میت ۳۰ پرو و نوت ۱۰ پلاس خواهد بود. همانطور که گفته شد، میت ۳۰ پرو در حال فوق عریض تصاویر بسیار خوبی ثبت می‌کند اما این تصاویر آن‌چنان که انتظار می‌رود فوق عریض نیستند و همچنان نور قرمز رنگ دیده می‌شود. اما به طور کلی تصاویر کمی روشن‌تر هستند. در نوت ۱۰ اما این نور قرمز وجود ندارد و تصاویر بسیار عریض و پر جزئیات هستند. رنگ‌ها نیز طبیعی‌تر به نمایش درآمده‌اند. اگرچه کیفیت تصاویر فوق عریض این گوشی از میت ۳۰ پرو پایین‌تر است، اما به طور کلی کلمه فوق عریض و هرچه که از آن انتظار می‌رود با نماینده سامسونگ بهتر معنا شده است.

در زیر می‌توانید تصویر ثبت شده با دوربین فوق عریض در حالت شب را مشاهده کنید.

نتیجه‌گیری

مقایسه به پایان رسید و بسیار سخت است اگر از بین این سه گوشی یکی را به عنوان برترین گوشی در ثبت تصاویر انتخاب کرد. همه آن‌ها نقاط قوت و ضعف‌هایی دارند که هم می‌تواند آن‌ها را در مراحلی بهتر از سایرین کند و هم در رتبه‌های پایین‌تر قرار دهد. با این اوصاف باید گفت نوت ۱۰ پلاس رنگ‌ها را به زیبایی و طراوت به تصویر می‌کشد، میت ۳۰ از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و آیفون هم تقریبا عملکرد ثابتی دارد. یعنی نمی‌توان گفت این گوشی در جایی بسیار بد عمل می‌کند و در جایی بسیار خوب! البته این را هم نباید فراموش کرد که همچنان آیفون ۱۱ پرو در حالت فوق عریض نمی‌تواند از حالت شب برخوردار باشد. ضعفی که این گوشی را در این بخش به راحتی در رتبه پایین‌تری نسبت به دو گوشی دیگر قرار می‌دهد.

به هر حال انتخاب نهایی بر عهده شما خواهد بود. اما نکته‌ای را باید به خاطر داشته باشید. هر کدام از این گوشی‌های قدرتمند، گران‌قیمت و فوق‌العاده با کیفیت، در هیچ زمینه‌ای خصوصا عکاسی، شما را ناامید نخواهند کرد.

