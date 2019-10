مشخصات فنی و قیمت گوشی شیائومی ردمی ۸ مشخص شد

بعد از دیده شدن مشخصات گوشی شیائومی ردمی ۸ در وب‌سایت TENNA، اینبار شاهد انتشار جزئیاتی از این گوشی در وب‌سایت شرکت مخابراتی چاینا تلکام هستیم و این یعنی بسیار به زمان انتشار این گوشی نزدیک شده‌ایم.

به لطف تصاویری که چاینا تلکام از این گوشی منتشر کرده، حالا رسما می‌توانیم ردمی ۸ را از زوایای مختلف تماشا کنیم. یک گوشی با دوربین قطره‌ای و نمای پشتی ساده که به عنوان یک کوشی اقتصادی، ظاهر خوب و رضایت بخشی دارد.

شیائومی ردمی ۸ از نمایشگری ۶.۲۱ اینچی با وضوح +۷۲۰p بهره می‌برد و بدنه آن از جنس پلاستیک است. چیپست بکار رفته در این گوشی اسنپدراگون ۴۳۹ خواهد بود که با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی، می‌تواند عملکرد نسبتا قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد. البته به نظر می‌رسد نسخه‌هایی از این گوشی با ظرفیت‌های پایین‌تر نیز در دسترس قرار خواهند گرفت.

در بخش پشتی گوشی دوربینی به بزرگی ۱۲ مگاپیکسل به عنوان دوربین اصلی ردمی ۸ انجام وظیفه می‌کند که در کنار آن فلش و یک سنسور ۲ مگاپیکسلی جهت سنجش عمق میدان نیز قرار گرفته شده‌اند. دوربین سلفی این گوشی نیز ۸ مگاپیکسل است. به طور کلی نمی‌توان از این گوشی انتظار ثبت تصاویر بسیار خوبی را داشته باشیم اما مشخصات روی کاغذ نشان دهنده یک گوشی اقتصادی با کیفیت است!

اما نقطه عطف شیائومی ردمی ۸ باتری آن است. جایی که شیائومی از یک باتری فوق‌العاده حجیم ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده که از طریق درگاه USB-C شارژ می‌شود. همچنین این گوشی از جک محبوب ۳.۵ میلی‌متری نیز برخوردار است.

ردمی ۸ در کشور چین ۱۶۰۰ یوان قیمت خواهد داشت. یعنی چیزی حدود ۲۲۴ دلار آمریکا. اما از آن‌جایی که ردمی ۸A زیر ۱۰۰ دلار قیمت دارد، به نظر می‌رسد این قیمت هرچند ردمی نوت ۸ کمی بهتر است، اشتباه باشد. حتی ردمی ۷ با ۶ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی نیز ۹۰۰ یوان (۱۲۵ دلار) قیمت دارد!

شیائومی ردمی ۸ در رنگ‌های قرمز، سبز، آبی و سیاه روانه بازار می‌شود.

